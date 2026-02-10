Skoda Epiq: Tο νέο city SUV με την τιμή στο...πάτωμα

Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Skoda Epiq: Tο νέο city SUV με την τιμή στο...πάτωμα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

• Νέα σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid: το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Skoda που την ενσωματώνει πλήρως • Νέα πλατφόρμα MEB+: εμπροσθοκίνηση, χώρος αποσκευών 475 λίτρων και αυτονομία έως 430 km • Το πιο προσιτό αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Skoda: με τιμολόγηση αντίστοιχη ενός θερμικού compact SUV • Κομβικό μοντέλο για την ηλεκτροκίνηση: βασικός πυλώνας της στρατηγικής της Skoda για διπλασιασμό της ηλεκτρικής της γκάμας έως το 2026

Η Skoda ετοιμάζεται να παρουσιάσει στο πρώτο εξάμηνο του 2026 το ολοκαίνουργιο, αμιγώς ηλεκτρικό Epiq, ένα city SUV crossover που επαναπροσδιορίζει την έννοια του entry-level ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Το Epiq αποτελεί κομβικό μοντέλο για τη στρατηγική της μάρκας, καθώς συνδυάζει προσιτή τιμολόγηση, σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνολογία που μέχρι σήμερα συναντούσε κανείς σε ανώτερες κατηγορίες.

Skoda Epiq: Tο νέο city SUV με την τιμή στο...πάτωμα

Βασισμένο στη νέα εμπροσθοκίνητη πλατφόρμα MEB+, το Epiq αξιοποιεί τις συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις για να προσφέρει ευρύχωρο εσωτερικό και έναν από τους μεγαλύτερους χώρους αποσκευών στην κατηγορία, με χωρητικότητα 475 λίτρων. Η ηλεκτρική του αρχιτεκτονική εξασφαλίζει χαμηλό βάρος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και αυτονομία έως 430 km, ενώ η ταχεία φόρτιση DC έως 125 kW επιτρέπει επαναφόρτιση 10–80% σε περίπου 20 λεπτά, ανάλογα με την έκδοση.

Skoda Epiq: Tο νέο city SUV με την τιμή στο...πάτωμα

Το Epiq είναι το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Skoda που ενσωματώνει πλήρως τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid. Ο δυναμικός SUV χαρακτήρας, οι καθαρές γραμμές και η νέα φωτεινή υπογραφή σε σχήμα Τ δημιουργούν μια ισχυρή και αναγνωρίσιμη ταυτότητα, ενώ ο σχεδιασμός δεν υπηρετεί μόνο την αισθητική αλλά και τη λειτουργικότητα, με βελτιστοποιημένη αεροδυναμική που συμβάλλει στη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και τη μεγαλύτερη αυτονομία. Στο εσωτερικό, η μινιμαλιστική αισθητική, τα βιώσιμα υλικά και οι έξυπνες Simply Clever λύσεις ενισχύουν την αίσθηση ποιότητας και καθημερινής πρακτικότητας.

Σε επίπεδο τεχνολογίας και ασφάλειας, το Epiq εξοπλίζεται με συστήματα που μέχρι πρότινος συναντούσε κανείς σε ανώτερες κατηγορίες. Διαθέτει το προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης Travel Assist 3.0, με υποστήριξη διαμήκους και εγκάρσιας κίνησης σε όλο το φάσμα

Skoda Epiq: Tο νέο city SUV με την τιμή στο...πάτωμα

ταχυτήτων, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας και φωτεινών σηματοδοτών, καθώς και online ενημέρωση δεδομένων. Παράλληλα, το πανοραμικό σύστημα καμερών Top View με 3D απεικόνιση διευκολύνει τους ελιγμούς σε αστικό περιβάλλον, ενώ το νέο Cross Assist 2.0 προσφέρει επιπλέον υποβοήθηση σε τυφλές διασταυρώσεις, προειδοποιώντας για οχήματα και ποδηλάτες. Η δυνατότητα εξοπλισμού με έως εννέα αερόσακους, συμπεριλαμβανομένου κεντρικού αερόσακου, ενισχύει περαιτέρω το υψηλό επίπεδο ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας.

Skoda Epiq: Tο νέο city SUV με την τιμή στο...πάτωμα

Το νέο Epiq έχει σχεδιαστεί ως ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο καθημερινής χρήσης, ικανό να καλύψει τόσο τις ανάγκες της πόλης όσο και τις μετακινήσεις εκτός αυτής. Η γκάμα του περιλαμβάνει διαφορετικές εκδόσεις μπαταρίας, με τα Epiq 35 και Epiq 40 να αξιοποιούν τεχνολογία LFP για αυξημένη αντοχή και μακροχρόνια αξιοπιστία, ενώ η κορυφαία έκδοση Epiq 55 διαθέτει μπαταρία NMC υψηλότερης ενεργειακής πυκνότητας, προσφέροντας αυξημένη αυτονομία έως 430 km. Παράλληλα, η νέα πλατφόρμα MEB+ και η βελτιστοποιημένη αεροδυναμική συμβάλλουν καθοριστικά στη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, ενισχύοντας τον πρακτικό και αποδοτικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Skoda Epiq: Tο νέο city SUV με την τιμή στο...πάτωμα

Το νέο Skoda Epiq εντάσσεται στη στρατηγική της μάρκας για διπλασιασμό της αμιγώς ηλεκτρικής της γκάμας έως το 2026 και αποτελεί το πιο προσιτό σημείο εισόδου στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης της Skoda, δίπλα στα Elroq και Enyaq. Με τιμολόγηση αντίστοιχη ενός θερμικού compact SUV, προσφέρει στους πελάτες πραγματική ελευθερία επιλογής και καθιστά την ηλεκτροκίνηση πιο προσβάσιμη από ποτέ.

