MasterChef: Αυτοί είναι οι νέοι κανόνες που πρέπει να ξέρεις

Η ανακοίνωση των κριτών για τους νέους κανόνες στο MasterChef

Φέτος, το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και όλα όσα θεωρούσαμε δεδομένα ανατρέπονται.

Οι τρεις κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Λεωνίδας Κουτσόπουλος, Πάνος Ιωαννίδης, ανακοίνωσαν στην πρεμιέρα των ομαδικών δοκιμασιών στους διαγωνιζόμενους τους νέους κανόνες!

Δυο μπριγάδες σε δυο διαφορετικά σπίτια

Η πρώτη μεγάλη ανατροπή είναι η δημιουργία δύο παράλληλων μπριγάδων. Κάθε 14άδα παικτών αποτελεί μια μόνιμη και σταθερή μπριγάδα (Κόκκινη και Μπλε).

Οι δύο αυτές ομάδες δεν αλλάζουν σύνθεση, ζουν σε διαφορετικά σπίτια και ακολουθούν το δικό τους ξεχωριστό μαγειρικό μονοπάτι.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ένας παίκτης, οι κριτές δημιούργησαν ένα "multiverse" όπου οι μάχες δίνονται παράλληλα, χωρίς η μία ομάδα να γνωρίζει την ύπαρξη της άλλης μέχρι τη στιγμή της ομαδικής.

Ομαδικές δοκιμασίες: Δεν θα συμμετέχουν όλοι οι διαγωνιζόμενοι από κάθε μπριγάδα

Αν και κάθε μπριγάδα αποτελείται από 14 άτομα, στην ομαδική δοκιμασία δε συμμετέχουν όλοι. Ο αρχηγός της κάθε μπριγάδας επιλέγει κάθε εβδομάδα τους 8 παίκτες που θεωρεί πιο ικανούς για τη συγκεκριμένη δοκιμασία.

Αυτό εισάγει ένα έντονο στοιχείο στρατηγικής, καθώς ο αρχηγός πρέπει να διαχειριστεί τις ισορροπίες και τις δεξιότητες της ομάδας του.

Σταματάει το «εγώ» και ο διαγωνισμός γίνεται ομαδικός

Η νίκη στην ομαδική δοκιμασία είναι ο μόνος τρόπος επιβίωσης. Η νικήτρια μπριγάδα εξασφαλίζει τη συνέχειά της στο παιχνίδι χωρίς καμία δοκιμασία αποχώρησης.

Η ηττημένη μπριγάδα οδηγείται ολόκληρη σε δοκιμασία αποχώρησης, όπου ένα μέλος της θα αποχωρεί από τον διαγωνισμό.

Το "εγώ" μπαίνει στην άκρη, καθώς η ατομική ικανότητα δεν αρκεί αν η ομάδα αποτύχει.

Τι θα γίνει στον μεγάλο τελικό

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική δεκάδα (5 Κόκκινοι και 5 Μπλε), θα δοθεί η χαριστική βολή: Μία από τις δύο μπριγάδες θα αποκλειστεί ολόκληρη!

Οι 5 παίκτες της ηττημένης ομάδας θα δουν το όνειρο να τελειώνει ακαριαία, ενώ από την επικρατούσα πεντάδα θα προκύψει ο ένας και μοναδικός νικητής που θα κερδίσει το έπαθλο των 100.000 ευρώ.