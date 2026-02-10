ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα 11 υποκαταστήματα που κλείνουν στις 20 Φεβρουαρίου

Τι περιλαμβάνει η δεύτερη φάση της αναδιάρθρωσης

Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ
Μετωπική για τα "λουκέτα" στα ΕΛΤΑ- Αντιπολιτευτική ομοβροντία / Alpha (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού για την αναδιάρθρωση του ταχυδρομικού δικτύου της χώρας, στις 20 Φεβρουαρίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή η πρώτη φάση του σχεδίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το αρχικό αυτό στάδιο προβλέπει την αναστολή λειτουργίας 11 υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Η απόφαση έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες, καθώς συνεπάγεται την απομάκρυνση βασικών δημόσιων υπηρεσιών, γεγονός που επηρεάζει κυρίως μικρότερες πόλεις και ημιαστικές περιοχές.

ΕΛΤΑ: Σενάριο για «φιλοξενία» τους μέσα στα ΚΕΠ, με shop in shop υπηρεσίες

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το πρώτο αυτό κύμα δεν αποτελεί μεμονωμένη ενέργεια, αλλά την αρχή ενός ευρύτερου σχεδίου. Σύμφωνα με τον συνολικό προγραμματισμό, περίπου 150 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ αναμένεται να κλείσουν τους επόμενους μήνες.

Τα υποκαταστήματα που αναστέλλουν τη λειτουργία τους στις 20 Φεβρουαρίου

Σε ορισμένες περιοχές, τα υποκαταστήματα θα αντικατασταθούν από υπηρεσίες ΕΛΤΑ Courier, ενώ σε άλλες η εξυπηρέτηση των πολιτών θα πραγματοποιείται μέσω συνεργαζόμενων σημείων, όπως μίνι μάρκετ ή καταστήματα καθημερινών αναγκών.

ΕΛΤΑ: Κατέρρεαν αλλά... μετακόμισαν σε νέα γραφεία με ενοίκιο 180.000 ευρώ

Βασικός πυλώνας του νέου μοντέλου αποτελεί το σύστημα shop-in-shop, το οποίο, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, εφαρμόζεται ήδη σε περισσότερα από 500 σημεία σε όλη τη χώρα. Το σχέδιο υλοποιείται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπό τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

  • Λεχαινά,
  • Αλεξάνδρεια,
  • Αρχάνες,
  • Παραμυθιά,
  • Κουφάλια,
  • Σοφάδες,
  • Νεάπολη,
  • Σκάλα Λακωνίας,
  • Αλμυρός,
  • Στυλίδα και
  • Αλιβέρι.

Η δεύτερη φάση της αναδιάρθρωσης αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο και να ολοκληρωθεί έως τον Απρίλιο, με τη σταδιακή αντικατάσταση των κλειστών καταστημάτων από πρακτορεία συνεργατών ή εναλλακτικά σημεία εξυπηρέτησης.

ΕΛΤΑ
 |
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
