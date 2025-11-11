ΕΛΤΑ: Σενάριο για «φιλοξενία» τους μέσα στα ΚΕΠ, με shop in shop υπηρεσίες

ΕΛΤΑ: Κατέρρεαν αλλά... μετακόμισαν σε νέα γραφεία με ενοίκιο 180.000 ευρώ/ Ρεπορτάζ του Κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star 4/11/25

Στο τραπέζι έχει πέσει η ιδέα να «φιλοξενηθούν» κάποια από τα υποκαταστήματα ΕΛΤΑ της περιφέρειας μέσα στα ΚΕΠ, με το μοντέλo shop in shop, ενόσω το σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων βρίσκεται υπό αναθεώρηση.

Ενημέρωση στο κλειστό υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στο Θησείο για το σημείο εξυπηρέτησης/ Eurokinissi Κώστας Τζούμας

Το σενάριο αυτό προτείνει την παροχή υπηρεσιών των ΕΛΤΑ μέσα από τα ΚΕΠ, δηλαδή να υπάρχει ένα έξτρα γραφεία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, από τη στιγμή που οι υπάλληλοι των ΕΛΤΑ ούτως ή άλλως δεν απολύονται. Έτσι, θα διασφαλιστεί εξοικονόμηση πόρων χωρίς να διακοπεί πλήρως η λειτουργία ορισμένων καταστημάτων.

Κλειστό υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στη Μητροπόλεως/ Eurokinissi Παναγόπουλος Γιάννης

Επίσης και Δήμοι έχουν προσφερθεί να στεγάσουν υπηρεσίες των ΕΛΤΑ, σε μια προσπάθεια να μείνουν κατά τόπους οι υπηρεσίες.

Ωστόσο, το ενδεχόμενο οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και κυρίως οι χρηματικές πράξεις και συναλλαγές να περάσουν εξ ολοκλήρου στα ΚΕΠ θεωρείται δύσκολο, καθώς τα τελευταία δεν έχουν τις απαιτούμενες υποδομές, σημειώνει η «Καθημερινή».

Κλειστό υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στο Θησείο/ Eurokinissi Τζούμας Κώστας

Στις 3 Νοεμβρίου, μπήκε λουκέτο σε 46 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ σε Αττική, Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις. Το ξαφνικό κλείσιμο έφερε οργή, παρεξηγήσεις και ταλαιπωρία σε ηλικιωμένους που σχημάτισαν ουρές για να εξυπηρετηθούν.