Νέος προσωρινός CEO στα ΕΛΤΑ ο Μάριος Τέμπος

Π. Μαρινάκης: Τα ΕΛΤΑ δεν κλείνουν αλλά εκσυγχρονίζονται

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.11.25 , 19:29 Με τηλεκπαίδευση η λειτουργία Δημοτικού και Νηπιαγωγείου στα Βορίζια
04.11.25 , 19:25 Κώστας Σλούκας: Συνεχίζει στο «Τριφύλλι» ως το 2027
04.11.25 , 18:58 Έξαλλος ο Τραμπ: Αποκαλεί «ηλίθιο» όποιον Εβραίο ψηφίσει Μαμντάνι
04.11.25 , 18:44 Ειδοποιητήρια για 187.000 αυτοκίνητα χωρίς ασφάλιση ή τέλη κυκλοφορίας!
04.11.25 , 18:32 Skoda Kamiq: Τώρα είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε
04.11.25 , 18:30 Cash or Trash: Η Σοφία Τσίπα και το σεκρετέρ της που πουλήθηκε ακριβά
04.11.25 , 18:15 Cash or Trash: Το κολιέ της Κλεοπάτρας πουλήθηκε 5.000 ευρώ!
04.11.25 , 18:12 Βορίζια: Παραδόθηκαν τα 3 καταζητούμενα αδέρφια για το μακελειό
04.11.25 , 17:56 Δολοφονία Γαρυφαλλιάς Φολέγανδρος: Ζητά ελαφρυντικά ο δράστης
04.11.25 , 17:54 Επίδομα θέρμανσης: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις
04.11.25 , 17:46 Aυτά είναι τα ζώδια που τον Νοέμβριο θα έχουν οικονομική επιτυχία
04.11.25 , 17:44 Tα μοντέλα της Opel που οδηγούν ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού
04.11.25 , 17:30 Πύρρος Δήμας - Αφροδίτη Σκαφίδα: Με την κόρη τους σε φιλανθρωπική εκδήλωση
04.11.25 , 17:07 Νέα Υόρκη: Μπήκαν σε φέρετρα για τις ανάγκες Halloween πάρτι στο Σόχο!
04.11.25 , 17:03 Νέος προσωρινός CEO στα ΕΛΤΑ ο Μάριος Τέμπος
Βορίζια: Παραδόθηκαν τα 3 καταζητούμενα αδέρφια για το μακελειό
Κατερίνα Καινούργιου: Το ροζ μπαλόνι κι η... σπόντα του καλεσμένου
Anubis: Έριξαν φόλα στον Echo, τον διάσημο σκύλο έρευνας και διάσωσης
Κίλι Σφακιανάκη: «Ήταν επιθετική μορφή της νόσου και μη αναστρέψιμη»
Τζένη Μπαλατσινού: Τα λόγια αγάπης του Βασίλη Κικίλια για τα γενέθλιά της
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Χάνει τα μαλλιά της»
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Βορίζια: «Εκτέλεσαν τον γιο μου εν ψυχρώ, να φύγουν από το χωριό»
«Η Κόμισσα της Φάμπρικας»: Τα ερωτευμένα ζευγάρια στην επίσημη πρεμιέρα
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
ΕΛΤΑ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Μάριος Τέμπος αναλαμβανει το ρόλο του μεταβατικού Διευθύνοντα Συμβούλου των ΕΛΤΑ, μετά την παραίτηση του CEO Γρηγόρη Σκλήκα.

Παραιτήθηκε ο CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας μετά τα «λουκέτα»

Συγκεκριμένα, το διοικητικό συμβούλιο του Υπερταμείου συνεδρίασε σήμερα και όρισε μεταβατικό Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον μέχρι πρότινος Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΕΛΤΑ: Αλαλούμ για τα ανοικτά καταστήματα και γαλάζιες εσωκομματικές κόντρες

Θα παραμείνει στη θέση αυτή τουλάχιστον για 3 μήνες, όσο δηλαδή και η παράταση που έχει δοθεί για το κλείσιμο των καταστημάτων.

 

Π. Μαρινάκης: Τα ΕΛΤΑ δεν κλείνουν αλλά εκσυγχρονίζονται 

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Σκάι υπογράμμισε ότι «η παραίτηση Σκλήκα δε σημαίνει ότι ακυρώνεται η προσφορά του ίδιου και όλης της υπόλοιπης ομάδας η οποία τρέχει τα ΕΛΤΑ. Σε καμία περίπτωση δε θέλουμε να θεωρηθεί ότι σβήνεται έτσι απλά η πορεία ενός ανθρώπου ο οποίος έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Η παραίτηση δε συνεπάγεται υπαναχώρηση. Είναι αποτέλεσμα όλων όσων έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες».

Αναφερόμενος στο ιδιοκτησιακό και θεσμικό πλαίσιο, σημείωσε ότι «τα ΕΛΤΑ από το 2018 έφυγαν με απόφαση ΣΥΡΙΖΑ από τις αρμοδιότητες της κυβέρνησης και πήγαν στο Υπερταμείο. Άρα, όλα αυτά είναι αποφάσεις των ΕΛΤΑ, οι οποίες θα εφαρμοστούν». Ωστόσο, επέκρινε τον τρόπο ανακοίνωσης: «Τι έκανε, ωστόσο, λάθος η διοίκηση των ΕΛΤΑ; Δε γίνεται να ανακοινώνεις εν μία νυκτί ότι κλείνεις 204 καταστήματα. Έπρεπε να προηγηθεί διάλογος και ενημέρωση των πολιτών».

Παύλος Μαρινάκης: «Η αντιπολίτευση εκμεταλλεύεται την αγωνία των πολιτών»

Για την εξέλιξη του σχεδίου, ανέφερε ότι «έχουν ήδη κλείσει κάποια καταστήματα και η ενημέρωση που έχω από το ΕΛΤΑ είναι ότι αυτή η απόφαση δε θα αλλάξει. Εντός των επόμενων μηνών θα ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση, αυτή η αναγκαία απόφαση με διάλογο και τη συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης», διευκρινίζοντας παράλληλα πως «προτεραιότητα των Ελληνικών Ταχυδρομείων είναι να μη μείνει κανείς χωρίς εργασία».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε επίσης σχετικά με το αποτύπωμα της μεταρρύθμισης στις υπηρεσίες προς τους πολίτες: «Τα ΕΛΤΑ δεν κλείνουν, αλλά εκσυγχρονίζονται. Πάνε σπίτι των ανθρώπων, και όπου υπάρχει πρόβλημα θα γίνει διάλογος με την κοινωνία για να μην μείνει κανένας ακάλυπτος».
 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΤΑ
 |
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΤΑ
 |
ΝΕΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 |
ΕΛΤΑ ΛΟΥΚΕΤΑ
 |
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top