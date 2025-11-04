Νέος προσωρινός CEO στα ΕΛΤΑ ο Μάριος Τέμπος

Ο Μάριος Τέμπος αναλαμβανει το ρόλο του μεταβατικού Διευθύνοντα Συμβούλου των ΕΛΤΑ, μετά την παραίτηση του CEO Γρηγόρη Σκλήκα.

Συγκεκριμένα, το διοικητικό συμβούλιο του Υπερταμείου συνεδρίασε σήμερα και όρισε μεταβατικό Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον μέχρι πρότινος Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Θα παραμείνει στη θέση αυτή τουλάχιστον για 3 μήνες, όσο δηλαδή και η παράταση που έχει δοθεί για το κλείσιμο των καταστημάτων.

Π. Μαρινάκης: Τα ΕΛΤΑ δεν κλείνουν αλλά εκσυγχρονίζονται

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Σκάι υπογράμμισε ότι «η παραίτηση Σκλήκα δε σημαίνει ότι ακυρώνεται η προσφορά του ίδιου και όλης της υπόλοιπης ομάδας η οποία τρέχει τα ΕΛΤΑ. Σε καμία περίπτωση δε θέλουμε να θεωρηθεί ότι σβήνεται έτσι απλά η πορεία ενός ανθρώπου ο οποίος έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Η παραίτηση δε συνεπάγεται υπαναχώρηση. Είναι αποτέλεσμα όλων όσων έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες».

Αναφερόμενος στο ιδιοκτησιακό και θεσμικό πλαίσιο, σημείωσε ότι «τα ΕΛΤΑ από το 2018 έφυγαν με απόφαση ΣΥΡΙΖΑ από τις αρμοδιότητες της κυβέρνησης και πήγαν στο Υπερταμείο. Άρα, όλα αυτά είναι αποφάσεις των ΕΛΤΑ, οι οποίες θα εφαρμοστούν». Ωστόσο, επέκρινε τον τρόπο ανακοίνωσης: «Τι έκανε, ωστόσο, λάθος η διοίκηση των ΕΛΤΑ; Δε γίνεται να ανακοινώνεις εν μία νυκτί ότι κλείνεις 204 καταστήματα. Έπρεπε να προηγηθεί διάλογος και ενημέρωση των πολιτών».

Για την εξέλιξη του σχεδίου, ανέφερε ότι «έχουν ήδη κλείσει κάποια καταστήματα και η ενημέρωση που έχω από το ΕΛΤΑ είναι ότι αυτή η απόφαση δε θα αλλάξει. Εντός των επόμενων μηνών θα ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση, αυτή η αναγκαία απόφαση με διάλογο και τη συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης», διευκρινίζοντας παράλληλα πως «προτεραιότητα των Ελληνικών Ταχυδρομείων είναι να μη μείνει κανείς χωρίς εργασία».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε επίσης σχετικά με το αποτύπωμα της μεταρρύθμισης στις υπηρεσίες προς τους πολίτες: «Τα ΕΛΤΑ δεν κλείνουν, αλλά εκσυγχρονίζονται. Πάνε σπίτι των ανθρώπων, και όπου υπάρχει πρόβλημα θα γίνει διάλογος με την κοινωνία για να μην μείνει κανένας ακάλυπτος».

