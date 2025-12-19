Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 19 Δεκεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.12.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 19 Δεκεμβρίου
19.12.25 , 00:25 GNTM: Ανέστης, Γιώργος, Ειρήνη, Ξένια - Ποιος θα κατακτήσει τον τίτλο;
19.12.25 , 00:20 GNTM: Το τελευταίο εισιτήριο για τον τελικό και το ζευγάρι που αποχώρησε
19.12.25 , 00:18 Η ΑΕΚ από το 0-2 και προκρίθηκε απευθείας στους «16» του Conference League
19.12.25 , 00:15 GNTM: Ποια μοντέλα εξασφάλισαν τα τρία πρώτα εισιτήρια για τον τελικό;
18.12.25 , 23:58 Νεκρός 47χρονος καθηγητής του MIT - Πυροβολήθηκε θανάσιμα στο σπίτι του
18.12.25 , 23:42 ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέοι Χιλετζάκης και Λαμπράκης μετά τις απολογίες τους
18.12.25 , 23:25 Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: «Έμαθα ότι με ψάχνετε κι ήρθα να παραδοθώ»
18.12.25 , 23:11 Νίκος Απέργης: Συγκινητική στιγμή με τον 3χρονο γιο του στη σκηνή
18.12.25 , 22:55 GNTM Ανέστης: «Με την Ξένια έχουμε έρθει πιο κοντά»
18.12.25 , 22:51 Θλίψη στη μόδα: Έφυγε από τη ζωή ο Άντονι Πράις
18.12.25 , 22:26 HΠΑ: Συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στη Βόρεια Καρολίνα
18.12.25 , 22:14 Κλήρωση Τζόκερ 18/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 5.000.000 ευρώ
18.12.25 , 22:11 SOS εκπέμπουν αγρότες και κτηνοτρόφοι: «Είμαστε στο έλεος του Θεού»
18.12.25 , 22:05 GNTM: Η διαχυτική Ραφαηλία έκανε τον Μιχάλη να ζηλέψει
Ποια ζώδια θα επηρεάσει περισσότερο η Νέα Σελήνη στον Τοξότη
Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Θεωρώ φρικτό αυτό το τσίρκο»
Δέσποινα Βανδή: «Έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου, Γιώργο»
Διαμαντής Καραναστάσης: Συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ
Απόστολος Ρουβάς: Άνοιξε πιτσαρία στην Ηλιούπολη- Τι είπε για τον γιο του
«Με τον πατέρα μου δεν είχα καμία σχέση, δεν έχω ούτε μία καλή ανάμνηση»
Μαρίζα Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»
Μπαλατσινού: Ο γιος της δεν ξέρει ποιο χριστουγεννιάτικο γλυκό να διαλέξει
Διαμαντής Καραναστάσης: Αυτό είναι το νέο του επαγγελματικό βήμα
Κουτσελίνη: «Όταν στόλιζα το δέντρο, ο πατέρας μου λόγω αλκοόλ το γκρέμιζε»
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Οσίας Αγλαΐας της Ρωμαίας, Αγίου Βονιφάτιου και Αγίου Άρεως μάρτυρος.

Ζευγάρι στη ζωή και στη χριστιανική πίστη. Η μνήμη τους τιμάται από την Εκκλησία στις 19 Δεκεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν η Αγλαΐα και ο Βονιφάτιος.

Η Αγλαΐα (ή Αγλαΐδα) ήταν πλούσια Ρωμαία, που έζησε στις αρχές του 4ου μ.Χ. αιώνα. Ήταν γνωστή για τη σπάταλη και έκλυτη ζωή της. Ήταν ερωμένη του διαχειριστή της περιουσίας της Βονιφάτιου, ο οποίος βρήκε μαρτυρικό θάνατο στην Ανατολή, επειδή ήταν χριστιανός.

Συγκλονισμένη από το θάνατο του αγαπημένου της, έφερε κι έθαψε το σώμα του στη Ρώμη. Έπειτα έχτισε αναχωρητήριο, όπου και πέρασε τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια της ζωής της με προσευχές και σκληρές δοκιμασίες μετάνοιας.

Μετά το θάνατό της την έθαψαν δίπλα στο Βονιφάτιο. Αργότερα, η Εκκλησία ανακήρυξε τον Βονιφάτιο άγιο και την Αγλαΐα οσία.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Αγλαΐα
  • Βονιφάτιος
  • Άρης *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:36 και θα δύσει στις 18:08. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 32 λεπτά.

Σελήνη 28.9 ημερών

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top