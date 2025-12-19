Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 19 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Οσίας Αγλαΐας της Ρωμαίας, Αγίου Βονιφάτιου και Αγίου Άρεως μάρτυρος.

Ζευγάρι στη ζωή και στη χριστιανική πίστη. Η μνήμη τους τιμάται από την Εκκλησία στις 19 Δεκεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν η Αγλαΐα και ο Βονιφάτιος.

Η Αγλαΐα (ή Αγλαΐδα) ήταν πλούσια Ρωμαία, που έζησε στις αρχές του 4ου μ.Χ. αιώνα. Ήταν γνωστή για τη σπάταλη και έκλυτη ζωή της. Ήταν ερωμένη του διαχειριστή της περιουσίας της Βονιφάτιου, ο οποίος βρήκε μαρτυρικό θάνατο στην Ανατολή, επειδή ήταν χριστιανός.

Συγκλονισμένη από το θάνατο του αγαπημένου της, έφερε κι έθαψε το σώμα του στη Ρώμη. Έπειτα έχτισε αναχωρητήριο, όπου και πέρασε τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια της ζωής της με προσευχές και σκληρές δοκιμασίες μετάνοιας.

Μετά το θάνατό της την έθαψαν δίπλα στο Βονιφάτιο. Αργότερα, η Εκκλησία ανακήρυξε τον Βονιφάτιο άγιο και την Αγλαΐα οσία.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Αγλαΐα

Βονιφάτιος

Άρης *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:36 και θα δύσει στις 18:08. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 32 λεπτά.

Σελήνη 28.9 ημερών