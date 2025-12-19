GNTM: Το τελευταίο εισιτήριο για τον τελικό και το ζευγάρι που αποχώρησε

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κρατούσε στα χέρια της μία φωτογραφία που ανήκε στον τέταρτο φιναλίστ.

Η παρουσιάστρια μίλησε με τα πιο θερμά λόγια για τον Γιώργο, τον Μιχάλη και τη Ραφαηλία, που στέκονταν απέναντί της, επισημαίνοντας ότι έχουν αφήσει το στίγμα τους στον διαγωνισμό. «Έχετε και οι τρεις αφήσει το σημάδι σας, το αποτύπωμά σας στο GNTM και το λέω με όλη μου την καρδιά», είπε.

GNTM: Ο Γιώργος είναι ο τέταρτος φιναλίστ!

Τελικά, ο Γιώργος ήταν το μοντέλο που εξασφάλισε το τελευταίο εισιτήριο για τον τελικό, με τη Ραφαηλία και τον Μιχάλη να αποχωρούν ως ζευγάρι -κυριολεκτικά και μεταφορικά- από τον διαγωνισμό. «Ζευγάρι στο GNTM, ζευγάρι και στην αποχώρηση. Τυχαίο; Δε νομίζω», σχολίασε η Ξένια.

«Έχω απέναντί μου δύο από τους αγαπημένους μου, δύο τεράστιες δυνάμεις στο GNTM, δύο παιδιά τόσο έντονα, ξεχωριστά, διαφορετικά. Έχετε δώσει ώθηση, να ξέρετε, σε όλους μας να γίνουμε καλύτεροι», τόνισε η Ηλιάνα.

Ο Μιχάλης αναφέρθηκε στην τετράδα του τελικού, λέγοντας πως είχε φανταστεί τον εαυτό του στη θέση του Γιώργου. «Την τετράδα του τελικού την είχα φανταστεί ακριβώς έτσι, με μια μικρή αλλαγή: εμένα στη θέση του Γιώργου. Ήμουνα σίγουρος ότι θα είμαι στον τελικό. Σε αυτόν τον διαγωνισμό πάντα ήμουνα σίγουρος, κι αυτό με βοήθησε να φτάσω εδώ που έφτασα», είπε ελαφρώς συγκινημένος.

«Αν μπορούσα να φάω μία θέση κάποιου για να είμαι στον τελικό, της Ειρήνη θα την έτρωγα», παραδέχτηκε με ειλικρίνεια η Ραφαηλία.

GNTM: Η τρυφερή αγκαλιά Μιχάλη και Ραφαηλίας

Λίγο πριν κλείσουν οριστικά την πόρτα του GNTM, ο Μιχάλης και η Ραφαηλία έκαναν κοινές δηλώσεις με παιχνιδιάρικη διάθεση, αλλά και εμφανή ηλεκτρισμό. Αγκαλιασμένοι και κοιτώντας την κάμερα, παραδέχτηκαν πως είναι το καλύτερο ζευγάρι του GNTM και κανόνισαν έξοδο για ποτό.

Ο Μιχάλης και η Ραφαηλία αποχαιρέτησαν μαζί το GNTM

