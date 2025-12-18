GNTM: Η διαχυτική Ραφαηλία έκανε τον Μιχάλη να ζηλέψει

Όσο κι αν ήθελε να το κρύψει, ο Μιχάλης ένιωθε άβολα βλέποντας τη Ραφαηλία σε τρυφερά σετ με τον Καναδό Jacob κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης της.

GNTM: Το «καυτό» σετ της Ραφαηλίας με τον Jacob

Τα πειράγματα από τους φίλους του πήγαιναν κι έρχονταν, με τον ίδιο να προσπαθεί να παραμείνει απαθής, ενώ εκείνοι τον «βομβάρδιζαν» με σχόλια τύπου: «Μην κοιτάς, μην κοιτάς».

Βλέποντας τον Γιώργο να ρίχνει με διάφορες ατάκες λάδι στη φωτιά, ο Λάκης Γαβαλάς τον ρώτησε αν ζηλεύει. Ο Μιχάλης απάντησε: «Δε ζηλεύω εγώ, αλλά ζήλεψε ο φίλος μου, ο Μιχάλης, και γι’ αυτό στεναχωρήθηκα», πετώντας ουσιαστικά το μπαλάκι στον Μιχάλη.

GNTM: Μιχάλης για Ραφαηλία: «Νόμιζα ότι δε θα με ξεπέρναγε τόσο εύκολα»

Με χιουμοριστική διάθεση, ο 19χρονος αναφέρθηκε και στο πολυσυζητημένο φιλί στο στόμα που είχε ανταλλάξει με τη Ραφαηλία σε παλαιότερη φωτογράφιση, λέγοντας: «Νόμιζα ότι δε θα με ξεπέρναγε τόσο εύκολα. Ήταν σαν να μην έγινε ποτέ».

Η Ραφαηλία από την πλευρά της σχολίασε τη συνεργασία της με τον Jacob, αγνοώντας επιδεικτικά τον ντόρο γύρω από το όνομά της: «Τον κουμάνταρα τον Jacob από τον Καναδά, είναι πολύ ωραίο παιδί, οπότε δεν έπρεπε να φανεί καθόλου. Τον είχα εδώ πέρα στον υπέροχο λαιμό μου και πέρασα πολύ ωραία μαζί του».

Ο Ανέστης, τέλος, παρεξήγησε τη διαχυτικότητα της Ραφαηλίας με τον παρτενέρ της, τονίζοντας με χαμόγελο: «Αυτό ήταν ένα στάδιο πριν το κρεβάτι, δεν είναι φλερτ».

