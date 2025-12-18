Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια»

Ξέσπασε η παρουσιάστρια

Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια»
Με αφορμή μια ανάρτηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου μαζί με τον γιο του, Πάρη, και τα σχόλια που προκάλεσε, η Κατερίνα Καινούργιου ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα», υπογραμμίζοντας πως η εκπομπή δεν επιθυμεί πλέον να προβάλλει θέματα που συνοδεύονται από κακοπροαίρετα σχόλια.

Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Θεωρώ φρικτό αυτό το τσίρκο»

Η παρουσιάστρια του Alpha αναφέρθηκε επίσης και στα αρνητικά σχόλια που δέχεται η ίδια το τελευταίο διάστημα λόγω της εγκυμοσύνης της, εκφράζοντας έντονη ενόχληση και ανησυχία για τα υβριστικά σχόλια στα social media.

«Δε θέλω να το δούμε αυτό. Δε θέλω να βλέπουμε τα σχόλια από κάτω. Ειλικρινά υπάρχει πολύς κόσμος έχω πάθει σοκ χθες μου το στείλανε, μια φωτογραφία μου, που είμαι κάπου με τον Παναγιώτη σε κάτι παπαρατσικές φωτογραφίες. Το τι σχόλια γράφουν κάτω από την ανάρτηση, ή ψεύτικα προφίλ ή γυναίκες, πόσο χάλια είμαι από την εγκυμοσύνη, πόσο άσχημη είμαι από την εγκυμοσύνη. Και λέω ρε φίλε, είναι δυνατόν να σχολιάζει ο κόσμος κάτι τέτοιο;» ανέφερε αρχικά.

Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της

Στη συνέχεια, η Κατερίνα αναφέρθηκε και στα σχόλια που έχει δεχτεί η Μάργκοτ Ρόμπι, μια από τις πιο εντυπωσιακές ηθοποιούς του Hollywood, επισημαίνοντας ότι τέτοια σχόλια μπορεί να δεχτεί οποιοσδήποτε.

«Τα ίδια μπορεί να γράφουν και για οποιονδήποτε. Για ποιο λόγο να μπεις στη διαδικασία να ασχοληθείς; Και δε βλέπεις κάτω από αναρτήσεις τίποτα καλό για κανέναν. Είναι σημαντικό αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Εννοώ ότι όλο αυτό με τα σχόλια από κάτω και θέλω να σταματήσουμε σαν εκπομπή να τα δείχνουμε, σχόλια που βρίζουν από κάτω όλο τον κόσμο. Για ποιο λόγο; Όλα τα προφίλ από κάτω σχεδόν είναι ψεύτικα ή κακεντρεχή. Δε θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει τη ζαχαρένια στην ομορφότερη περίοδο της ζωής μου, που αντικειμενικά δεν είσαι η τοπ καλλονή στην εγκυμοσύνη σου» κατέληξε η παρουσιάστρια.

