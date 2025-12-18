Δέσποινα Βανδή: «Έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου, Γιώργο»

Μπήκε στην κουζίνα με τον γιο της και ξεκίνησαν τα μαγειρέματα

Χριστούγεννα στο σπίτι της Δέσποινας Βανδή: Μαμά και γιος μαγειρεύουν μαζί
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μπορεί το ημερολόγιο να μετρά αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, με λιγότερο από μία εβδομάδα να απομένει μέχρι τη μεγάλη γιορτή, ωστόσο για τη Δέσποινα Βανδή το εορταστικό κλίμα φαίνεται πως έχει ήδη εγκατασταθεί για τα καλά στο σπίτι της. Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, η αγαπημένη τραγουδίστρια φόρεσε ποδιά, μπήκε στην κουζίνα και ξεκίνησε επίσημα τα χριστουγεννιάτικα μαγειρέματα και μάλιστα με την καλύτερη δυνατή παρέα.

Γιώργος Νικολαΐδης: Η σπάνια εμφάνιση του γιου της Βανδή και του Νικολαΐδη

Στο πλευρό της βρέθηκε ο 18χρονος γιος της, Γιώργος Νικολαΐδης, με τον οποίο μοιράστηκε στιγμές γεμάτες χαμόγελα, αρώματα και οικογενειακή θαλπωρή. Μαμά και γιος ένωσαν τις δυνάμεις τους για να ετοιμάσουν ένα από τα πιο αγαπημένα παραδοσιακά γλυκά των Χριστουγέννων, τα μελομακάρονα, με τη διαδικασία να καταγράφεται σε βίντεο που ανέβηκαν στα Instagram Stories της τραγουδίστριας.

Μελίνα Νικολαΐδη: Η φωτογραφία με τον αδελφό της στη συναυλία της Βανδή

Μελίνα και Γιώργος Νικολαϊδης

Μελίνα και Γιώργος Νικολαϊδης

Η Δέσποινα Βανδή δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό — αλλά και τη… μικρή απόγνωση μπροστά στο ταλέντο του γιου της, λέγοντας με χιούμορ:
«Γιώργο, έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η δοκιμή δεν είχε τέλος.
Η απάντηση του Γιώργου ήρθε εξίσου χαλαρή και εορταστική: «Είναι γιορτές, πρέπει να κάνουμε».

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, που ο νεαρός δείχνει άνεση και δημιουργικότητα στην κουζίνα. Όπως αποκαλύπτει ο ίδιος μέσα από το προσωπικό του προφίλ στο Instagram, ο Γιώργος Νικολαΐδης έχει ξεκινήσει σπουδές σε σχολή τουρισμού και γαστρονομίας, ακολουθώντας επαγγελματικά τον δρόμο της μαγειρικής. Παράλληλα, εργάζεται σε γνωστό εστιατόριο στο Ψυχικό, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στον χώρο της εστίασης.

 

Οι εικόνες που μοιράστηκε η Δέσποινα Βανδή αποπνέουν ζεστασιά, απλότητα και αυθεντική οικογενειακή χαρά, αποδεικνύοντας πως, πέρα από τη σκηνή και τα φώτα της δημοσιότητας, η ίδια απολαμβάνει τις μικρές, καθημερινές στιγμές που κάνουν τις γιορτές ξεχωριστές. Και όπως φαίνεται, τα φετινά Χριστούγεννα στο σπίτι τους θα είναι όχι μόνο γεμάτα μουσική και αγάπη, αλλά και… άκρως γλυκά.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
