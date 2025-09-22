Μελίνα Νικολαΐδη: Η φωτογραφία με τον αδελφό της στη συναυλία της Βανδή

Η Μελίνα Νικολαΐδη και ο Γιώργος Νικολαΐδης πήγαν στη συναυλία που έδωσε η μητέρα τους, Δέσποινα Βανδή το βράδυ του Σαββάτου στο Βεάκειο Θέατρο.

Ανάμεσα στους θεατές ήταν φυσικά ο σύντροφός της, Βασίλης Μπισμπίκης αλλά και τα παιδιά της.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης και η 21χρονη κόρη της, Μελίνα φωτογραφήθηκαν κατά την είσοδό τους στο Βεάκειο θέατρο, αλλά ο μικρότερος γιος της ερμηνεύτριας, απέφυγε τον φωτογραφικό φακό. Ωστόσο πόζαρε μαζί με την αδερφή του στα social media.

Μελίνα Νικολαΐδη - Γιώργος Νικολαΐδης

Η Μελίνα Νικολαΐδη για την ξεχωριστή συναυλία της μητέρας της επέλεξε να φορέσει ένα λευκό σορτς και μία χρυσή μπλούζα με στάμπα την αφίσα της μητέρας της, την οποία η Δέσποινα Βανδή φορούσε στη σκηνή στην περσινή καλοκαιρινή της περιοδεία.