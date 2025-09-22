Μελίνα Νικολαΐδη: Η φωτογραφία με τον αδελφό της στη συναυλία της Βανδή

Ο Γιώργος Νικολαΐδης αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας

Βίντεο απο τη χθεσινή συναυλία στο Βεάκειο/instagram
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μελίνα Νικολαΐδη και ο Γιώργος Νικολαΐδης πήγαν στη συναυλία που έδωσε η μητέρα τους, Δέσποινα Βανδή το βράδυ του Σαββάτου στο Βεάκειο Θέατρο.

Ανάμεσα στους θεατές ήταν φυσικά ο σύντροφός της, Βασίλης Μπισμπίκης αλλά και τα παιδιά της.

Η Δέσποινα Βανδή αποθεώθηκε στο Βεάκειο – Δίπλα της Μελίνα & Μπισμπίκης

Ο Βασίλης Μπισμπίκης και η 21χρονη κόρη της, Μελίνα φωτογραφήθηκαν κατά την είσοδό τους στο Βεάκειο θέατρο, αλλά ο μικρότερος γιος της ερμηνεύτριας, απέφυγε τον φωτογραφικό φακό. Ωστόσο πόζαρε μαζί με την αδερφή του στα social media.

Μελίνα Νικολαΐδη - Γιώργος Νικολαΐδης

Μελίνα Νικολαΐδη - Γιώργος Νικολαΐδης

Δέσποινα Βανδή: Το τατουάζ που έκανε ο γιος της για εκείνη!

Η Μελίνα Νικολαΐδη για την ξεχωριστή συναυλία της μητέρας της επέλεξε να φορέσει ένα λευκό σορτς και μία χρυσή μπλούζα με στάμπα την αφίσα της μητέρας της, την οποία η Δέσποινα Βανδή φορούσε στη σκηνή στην περσινή καλοκαιρινή της περιοδεία.

 

