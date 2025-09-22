Ο Πύρρος Δήμας έφερε τη δάδα του στο Cash or Trash για καλό σκοπό

Οι προσφορές των αγοραστών ξεπέρασαν κάθε προσδοκία

Ο Πύρρος Δήμας έφερε τη δάδα του στο Cash or Trash για καλό σκοπό
Ο Πύρρος Δήμας έκανε ποδαρικό στην πρεμιέρα του Cash or Trash με τη Δέσποινα Μοιραράκη να τον υποδέχεται με μεγάλη χαρά και συγκίνηση.

Ο Πύρρος Δήμας έκανε ποδαρικό στο Cash or Trash

Ο Πύρρος Δήμας έκανε ποδαρικό στο Cash or Trash

Ο κορυφαίος αθλητής της άρσης βαρών έκανε μια αναδρομή στη σπουδαία καριέρα του, αναπολώντας τα τρία χρυσά και το ένα χάλκινο μετάλλιο που έχει κατακτήσει με τα γαλανόλευκα.

Λόγω της ιστορικής του σημασίας, ο Θάνος Λούδος παραδέχτηκε πως δυσκολεύεται να εκτιμήσει το αντικείμενο που είχε μπροστά του. Πρόκειται για τη δάδα που κρατούσε ο Πύρρος Δήμας με έναν άλλον συναθλητή του και μετέφερε την Ολυμπιακή φλόγα  από το Παναθηναϊκό Στάδιο στο Λονδίνο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012.

«Το αντικείμενο που σας φέρνω φώτισε όλο το Λονδίνο το 2012 κι όλη την ανθρωπότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκλεκτός καλεσμένος της πρώτης εκπομπής της σεζόν.

Η «δάδα του Πύρρου Δήμα» στο Cash or Trash!

Η «δάδα του Πύρρου Δήμα» στο Cash or Trash!

Ιδιαίτερα θερμή υποδοχή περίμενε τον Ολυμπιονίκη και στο δωμάτιο των αγοραστών. Μάλιστα οι αγοραστές έδειξαν ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον κι ευαισθησία, όταν πληροφορήθηκαν ότι τα χρήματα της δημοπρασίας θα διατεθούν για την ενίσχυση των Παιδικών Χωριών SOS.

Ελομίδα Βισβίκη & Άλεξ Σταυρίδης ένωσαν τις δυνάμεις τους για καλό σκοπό

Ελομίδα Βισβίκη & Άλεξ Σταυρίδης ένωσαν τις δυνάμεις τους για καλό σκοπό

Τελικά η Ελομίδα Βισβίκη ένωσε τις δυνάμεις της με τον Άλεξ Σταυρίδη, δίνοντας από 5.100 ευρώ ο καθένας (10.200 ευρώ στο σύνολο), προσφορά που έκανε αμέσως δεκτή ο Πύρρος Δήμας.

Για την ιστορία 7.000 ευρώ ήταν η εκτίμηση του Θάνου Λούδου για τη «δάδα του Πύρρου Δήμα». 

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash 

 

