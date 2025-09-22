Cash or Trash: Πρεμιέρα 5ης σεζόν με πρώτο πωλητή τον Πύρρο Δήμα!

Μη χάσετε τη μεγάλη επιστροφή σήμερα Δευτέρα στις 17:25 στο Star

22.09.25 , 13:28
Δείτε το trailer για την εβδομάδα 22/9/2025 - 26/9/2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου καθημερινά στις 17:25 στo Star! 

Δέσποινα Μοιραράκη: «Είμαι στα καλύτερά μου και το απολαμβάνω!»

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας! 

Cash or Trash: Louis Vuitton, Prada, Dolce & Gabbana στο σφυρί

Σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 17:25, το φετινό τηλεοπτικό ταξίδι του Cash or Trash ξεκινά και η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες αθλητές!

Ο τρεις φορές χρυσός και μια φορά χάλκινος Ολυμπιονίκης, ο ανίκητος Πύρρος Δήμας κάνει ποδαρικό στην πρεμιέρα της εκπομπής με ένα συμβολικό και ιδιαίτερο αντικείμενο! Το όνομα του Πύρρου Δήμα και η φράση του, που ακόμα προκαλεί ρίγη συγκίνησης, «για την Ελλάδα», αντηχούν στα δωμάτια του Cash Or Trash! Μια από τις πιο δυνατές στιγμές της εκπομπής, με την Ελομίδα Βισβίκη και τον Άλεξ Σταυρίδη να αφήνουν το στίγμα τους σε μια συγκινητική συνάντηση με τον «Άτλαντα» της άρσης βαρών! 

Ο Γιώργος, φανατικός τηλεθεατής και πωλητής, του Cash Or Trash, έρχεται για δεύτερη φορά στην εκπομπή και μαζί με τους τηλεθεατές ζει στο δωμάτιο εκτίμησης μια συνθήκη, που δεν έχει επαναληφθεί ποτέ έως τώρα! Στην 5η σεζόν του Cash or Trash φαίνεται πως θα είναι αρκετές οι πρωτιές και σε πολλούς τομείς!

Η Έλενα επιστρέφει στο Cash Or Trash για να ζήσει ξανά τη διαδικασία της δημοπρασίας. Αυτή τη φορά έρχεται υπό διαφορετικούς όρους και ελπίζει να συναντήσει στο δωμάτιο των αγοραστών και πάλι τον Θάνο Μαρίνη, που του έχει ιδιαίτερη αδυναμία. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, η πολυτάλαντη πωλήτρια θα χρησιμοποιήσει το ένστικτό της  για να ελιχθεί και να καταφέρει να κλείσει μια ακόμα επιτυχημένη συμφωνία! 

Ο νέος αγοραστής του Cash or Trash, Μελέτης Παγώνης

Ο νέος αγοραστής του Cash or Trash, Μελέτης Παγώνης

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Cash or Trash: Τα μοναδικά κοσμήματα με τεράστιες υπογραφές κι υψηλές τιμές

Η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε είναι νέα προσθήκη στην ομάδα των buyers

Η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε είναι νέα προσθήκη στην ομάδα των buyers

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.  

Cash or Trash: Οι κόντρες των αγοραστών που εκτόξευσαν την τιμή εκτίμησης!

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

