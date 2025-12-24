Λήστεψαν παιδιά που έλεγαν κάλαντα στο Χαϊδάρι και στο Νέο Ψυχικό

Έγιναν στόχος για τις «εισπράξεις» τους

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Λήστεψαν Παιδιά Που Έλεγαν Κάλαντα Σε Χαϊδάρι και Νέο Ψυχικό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την Παραμονή Χριστουγέννων, ενώ τα παιδιά στην Αττική - όπως και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας - έλεγαν τα παραδοσιακά κάλαντα, σημειώθηκαν ανησυχητικά περιστατικά ληστειών στο Χαϊδάρι και στο Νέο Ψυχικό, όπου ανήλικοι έγιναν στόχος επιθέσεων για τα χρήματα που είχαν συγκεντρώσει.

Αναίσθητη και σοβαρά τραυματισμένη 14χρονη - Είχε βγει να πει τα κάλαντα

Συγκεκριμένα, στο Χαϊδάρι, λίγο πριν το μεσημέρι, δύο νεαροί ηλικίας 14 και 15 ετών δέχθηκαν επίθεση από δύο άγνωστα άτομα. Οι δράστες χρησιμοποίησαν βία για να τους αφαιρέσουν τις εισπράξεις από τα κάλαντα και απομακρύνθηκαν γρήγορα από το σημείο με τα χρήματα. 

Παράλληλα, στο Νέο Ψυχικό, περίπου στη μία το μεσημέρι, μια άλλη ομάδα τριών αγνώστων πλησίασε δύο 14χρονους που ήταν στην πλατεία Ελευθερίας λέγοντας τα κάλαντα. Με την απειλή μαχαιριού, κατάφεραν να πάρουν τα χρήματα που είχαν συγκεντρώσει και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. 

Έψαλαν τα κάλαντα στον πρωθυπουργό - Με στολή Άγιου Βασίλη ο Peanut

Αστυνομικές δυνάμεις διερευνούν τα γεγονότα, προσπαθώντας να εντοπίσουν τους δράστες και να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στα περιστατικά. Η ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες είναι έκδηλη.

