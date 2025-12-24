Έψαλαν τα κάλαντα στον πρωθυπουργό - Με στολή Άγιου Βασίλη ο Peanut

Στο Μέγαρο Μαξίμου η σύζυγος και τα παιδιά του Κυριάκου Μητσοτάκη

Μαθητές από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου και τον Πολιστικό Σύλλογο Ερέτριας «Κωνσταντίνος Κανάρης» είπαν σήμερα το πρωί τα κάλαντα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. 

ο πρωθυπουργός και η οικογένειά του ακούν τα κάλαντα

Ο πρωθυπουργός υποδέχθηκε τα παιδιά  μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα και τα τρία τους παιδιά, Κωνσταντίνο, Σοφία και Δάφνη, ενώ την παράσταση έκλεψε ο Peanut, ο οποίος ήταν ντυμένος Άγιος Βασίλης. 

ο Πίνατ ντυμένος άγιος βασίλης

Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Μελωδίες και παραδοσιακά κάλαντα Χριστουγέννων από ολόκληρη την Ελλάδα και τον Πόντο άκουσαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας και η σύζυγός του, Φανή Σταθοπούλου, σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο.

πρόεδρος της δημοκρατίας με τη σύζυγό του

Οπως κάθε χρόνο, η τελετή ξεκίνησε με τη Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων και ακολούθησε η Προεδρική Φρουρά, που έψαλε παραδοσιακά κάλαντα Χριστουγέννων και αντάλλαξε ευχές για υγεία και ευημερία με τον κ. Τασούλα.

τα κάλαντα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 1

Ακολούθησαν κάλαντα και παραδοσιακοί χοροί από το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Ιωαννιτών, τη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Αθηνών, τη χορωδία του Συλλόγου Υπαλλήλων της Βουλής των Ελλήνων και από μαθητές και μαθήτριες του 2ου και του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού.

τα κάλαντα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 2

Ο κ. Τασούλας αντάλλαξε ευχές με μικρούς και μεγάλους, ευχαρίστησε δημοσιογράφους, φωτογράφους, τεχνικούς και το προσωπικό της Προεδρίας και ευχήθηκε σε όλους καλές γιορτές με υγεία και κάθε καλό.

Ν. Ανδρουλάκης: «Χρέος μας να εργαστούμε για τα προβλήματα της κοινωνίας»

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων έψαλαν στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, στα γραφεία του κόμματος στη Χαριλάου Τρικούπη, η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας και ο χορευτικός σύλλογος Ηπειρωτών Αγίου Δημητρίου «Το Κούγκι».

Τα κάλαντα στον Νίκο Ανδρουλάκη 1

«Θέλω να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα με υγεία και ευημερία σε όλον τον κόσμο.

Δυστυχώς, υπάρχει πολύ μεγάλη ακρίβεια, πολλά προβλήματα στους τομείς της δημόσιας υγείας και της παιδείας και οφείλουμε να εργαστούμε να τα βελτιώσουμε όλα αυτά για το καλό του ελληνικού λαού», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Τα κάλαντα στον Νίκο Ανδρουλάκη 2

«Αυξάνουν οι ανισότητες και λιγοστεύουν οι ευκαιρίες για τη νέα γενιά, με αποτέλεσμα να έχουμε μια συνεχή διαρροή κρίσιμου ανθρώπινου κεφαλαίου στο εξωτερικό.

Η κοινωνία θέλει να εμπιστευτεί ξανά την πολιτική και χρέος μας είναι να δημιουργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον λαό», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Δ. Κουτσούμπας: «Οι αγώνες των εργατών και των αγροτών ανοίγουν τους δρόμους για το σήμερα και το αύριο»

Η Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας - Το «Κεράσοβο» και το συγκρότημα του Νίκου Φιλιππίδη είπαν σήμερα τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα και τραγούδια από τον τόπο τους στον γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, στην έδρα της ΚΕ, στον Περισσό.

Τα κάλαντα στον Δημήτρη Κουτσούμπα 1

Ο κ. Κουτσούμπας, αφού καλωσόρισε και αντάλλαξε ευχές και δώρα με το Διοικητικό Συμβούλιο και τη χορωδία του Συλλόγου, ανέφερε:

«Βέβαια, μια τέτοια μέρα δεν μπορεί παρά η σκέψη όλων μας να είναι δίπλα στους αγώνες των εργαζομένων, δίπλα στους δίκαιους αγώνες της ελληνικής αγροτιάς. Ξέρουμε όλοι, και είμαστε βαθιά πεισμένοι, ότι οι αγώνες των εργατών και των αγροτών δεν κλείνουν δρόμους, ανοίγουν τους δρόμους για το σήμερα και το αύριο του λαού μας, για ένα καλύτερο μέλλον».

Τα κάλαντα στον Δημήτρη Κουτσούμπα 1

«Παραλογισμός δεν είναι ο δίκαιος αγώνας των εργαζομένων, των αγροτών, η μάχη για την επιβίωσή τους στα μπλόκα του αγώνα, όπως λέει η κυβέρνηση. Παραλογισμός είναι η στάση της κυβέρνησης, και δυστυχώς και κάποιων άλλων κομμάτων, που προσπαθούν να στρέψουν τον ελληνικό λαό ενάντια στους δίκαιους αγώνες, ενάντια στους αγρότες. Την ίδια στιγμή που ο ίδιος αυτός ο ελληνικός λαός, οι εργάτες, οι υπάλληλοι, οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, οι νέοι και οι νέες, οι γυναίκες, όλες οι λαϊκές οικογένειες υποφέρουν απ' την ίδια πολιτική, από την ΕΕ, από το καπιταλιστικό κράτος, από αυτό το βάρβαρο εκμεταλλευτικό σύστημα», πρόσθεσε ο κ. Κουτσούμπας.

«Είμαστε, λοιπόν, όλοι και όλες στο πλευρό τους, ιδιαίτερα αυτές τις γιορτινές μέρες, και τους συμπαραστεκόμαστε στους δίκαιους αγώνες τους, όπως και στους αγώνες όλου του ελληνικού λαού σε όλη τη χώρα. Να είστε καλά, να έχετε καλή δύναμη και υγεία. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Καλά Χριστούγεννα σε όλους και όλες», κατέληξε ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ.

