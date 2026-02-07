Hyundai: Παραγωγή 5.000.000 αυτοκινήτων στην Τσεχία

Το επετειακό TUCSON και το... κλειδί

Πρώτη Δημοσίευση: 07.02.26, 12:55
Hyundai: Παραγωγή 5.000.000 αυτοκινήτων στην Τσεχία
Η Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) παρήγαγε το υπ’ αριθμόν 5.000.000 όχημα της. Αυτό το συμβολικό ορόσημο επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια δέσμευση, την τεχνολογική ωριμότητα και τη ισχυρή θέση του εργοστασίου της HYUNDAI στην Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Το επετειακό όχημα ήταν ένα Hyundai TUCSON Hybrid στην special edition “GO Czech”, το οποίο παραλήφθηκε από Τσέχο πελάτη απευθείας από το εργοστάσιο. Ο πελάτης είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη διαδικασία παραγωγής στη γραμμή συναρμολόγησης μέχρι την τελική ολοκλήρωση και μάλιστα να συμμετάσχει, εγκαθιστώντας – για παράδειγμα –το έμβλημα της Hyundai. Κατά την παραλαβή του δόθηκε ένα συμβολικό κλειδί από τη Διοίκηση της Hyundai Motor Manufacturing Czech και της Hyundai Motor Czech.

Hyundai: Παραγωγή 5.000.000 αυτοκινήτων στην Τσεχία
Το Hyundai TUCSON αποτελεί για πολλά χρόνια το κυρίαρχο μοντέλο παραγωγής της εργοστασιακής μονάδας του Nošovice. Η τρίτη γενιά του, που παρήχθη μεταξύ 2015 και 2020, ξεπέρασε τις 1,1 εκατομμύριο οχήματα, ενώ η τρέχουσα γενιά θα ξεπεράσει ακόμη και αυτόν τον αριθμό. Αυτές οι δύο γενιές μαζί αντιστοιχούν σχεδόν στο μισό της συνολικής παραγωγής του εργοστασίου από την έναρξη λειτουργίας του.

Παράλληλα, στην εργοστασιακή μονάδα του Nošovice παράγεται από 2005 και το Hyundai i30 που σήμερα βρίσκεται στην τρίτη γενιά του. Έχουν παραχθεί σχεδόν 1,5 εκατομμύριο οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων υψηλών επιδόσεων i30 N και των δύο Limited editions – Project C και Drive N. Στο εργοστάσιο έχουν επίσης παραχθεί τα μοντέλα ix35 (προκάτοχος του Tucson) και ix20.Από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας, τα οχήματα της HMMC έχουν εξαχθεί σε περισσότερες από 90 χώρες παγκοσμίως. Αν και η πλειονότητα προορίζεται για τις ευρωπαϊκές αγορές, οχήματα αποστέλλονται επίσης στη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Ωκεανία και τη Λατινική Αμερική.

 

HYUNDAI
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΕΧΙΑ
ΡΕΚΟΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
