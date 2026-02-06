Πέτρος Λαγούτης: Επιβεβαίωσε τον χωρισμό από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ

«Ό,τι γίνεται, γίνεται πάντα για καλό... τώρα προχωράμε»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.02.26 , 16:19 Κατασκοπεία: Με αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας κινδυνεύει ο Σμήναρχος
06.02.26 , 16:18 Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φόρεσε το πιο stylish πουκάμισο της εποχής
06.02.26 , 16:01 Μανώλης Κονταρός: H εξομολόγηση για το ατύχημα & η δύναμη ψυχής του
06.02.26 , 15:52 Γιάννης Χατζηγεωργίου: «Θα ήθελα να πάω στο J2US, αλλά δεν έχω πρόταση»
06.02.26 , 15:43 Πάνος Καλίδης: Δυναμικό comeback στη Θεσσαλονίκη με την Ηλιάννα Ζέρβα
06.02.26 , 15:34 Νέα Πέραμος: Τι φέρεται να κατέθεσε ο πατέρας του 27χρονου στις Αρχές
06.02.26 , 15:32 Νέα Πέραμος: Τη Δευτέρα 9/2 στη ΓΑΔΑ η μητέρα του 27χρονου
06.02.26 , 15:30 Χριστίνα Τσάφου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη μητρότητα
06.02.26 , 15:30 Volvo; Οι πωλήσεις στην Ελλάδα
06.02.26 , 15:19 Γιος δασκάλας γιόγκα: «Δεν μπορώ να βοηθήσω τη μητέρα μου, είναι ασθενής»
06.02.26 , 15:00 Aυτά είναι τα ζώδια που θα έχουν εξελίξεις στα επαγγελματικά τους
06.02.26 , 14:58 Άννα Λιβαθυνού: Η πρώτη ανάρτηση μετά την... έξοδο από το Καλημέρα Ελλάδα
06.02.26 , 14:58 Υπόθεση υπεξαίρεσης: Τα ποσά στους λογαριασμούς του δημοσιογράφου
06.02.26 , 14:57 Άση Μπήλιου: Έρχεται ένα αντιφατικό Σαββατοκύριακο
06.02.26 , 14:37 Παλαίμαχος ποδοσφαιριστής συνελήφθη για ναρκωτικά στα Λιόσια
Πατέρας Σάκη Ρουβά: Επέστρεψε στο θέατρο μετά από 10 χρόνια
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι chic εμφανίσεις σε resort του Κουρσεβέλ
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της
Άννα Βίσση: Ονειρέμενη απόδραση στο Baden - Baden για την «Απόλυτη»
Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision
Πέθανε ο Λάκης Ραπτάκης - Υπήρξε πρώην σύντροφος της Βάνας Μπάρμπα
Ο Χρήστος Μάστορας για την υγεία του: «Δεν έχω συνέλθει πλήρως»
Τσολάκη: Η νέα πρόταση και το «αγκάθι» του συμβολαίου με τον ΑΝΤ1
Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή έκανε φασαρία
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σαν βόμβα έσκασε η είδηση πριν από λίγα 24ωρα, ότι μετά από τρία χρόνια ο Πέτρος Λαγούτης κι η Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ δεν είναι πλέον μαζί!

Πέτρος Λαγούτης: Η πρώτη αντίδραση μετά τον χωρισμό από τη Φεντόρουφ

Ο ταλαντούχος ηθοποιός, όντας καλεσμένος στην εκπομπή Super Κατερίνα το πρωί της Παρασκευής, επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει χωρίσει από τη σύντροφό του.

Ο Πέτρος Λαγούτης επιβεβαίωσε τον χωρισμό του από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ

Ο Πέτρος Λαγούτης επιβεβαίωσε τον χωρισμό του από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ

«Στην προσωπική μου ζωή είμαι καλά, πάντα προσπαθώ να είμαι καλά. Ό,τι γίνεται, γίνεται πάντα για καλό και στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε με πολλή κατανόηση και πολλή αγάπη. Τώρα προχωράμε», απάντησε ο Πέτρος Λαγούτης στην ερώτηση της Κατερίνας Καινούργιου πώς είανι προσωπικά, βάζοντας έτσι τελεία στα όσα ακούγονται για τη σχέση του. 

Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης

Θυμίζουμε ότι ο Πέτρος Λαγούτης κι η Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ γνωρίστηκαν το 2022 στα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς του ΑΝΤ1 Παγιδευμένοι, υποδυόμενοι τους ρόλους του «Ανδρέα» και της «Άννας».

Η Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ κι ο Πέτρος Λαγούτης σε μία από τις δημόσιες εμφανίσεις τους

Η Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ κι ο Πέτρος Λαγούτης σε μία από τις δημόσιες εμφανίσεις τους /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στην αρχή κράτησαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όμως το 2023 αποφάσισαν να την επιβεβαιώσουν δημόσια. Μέχρι πρόσφατα, η Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτική, δίνοντας το «παρών» στα παρασκήνια του Big Brother που παρουσίαζε ο Πέτρος Λαγούτης το 2025.

Μεγάλοι έρωτες ηθοποιών που γεννήθηκαν στα παρασκήνια

Σκηνή της Μάρθας Λαμπίρη Φεντόρουφ και του Πέτρου Λαγούτη από τη σειρά Παγιδευμένοι

Σκηνή της Μάρθας Λαμπίρη Φεντόρουφ και του Πέτρου Λαγούτη από τη σειρά Παγιδευμένοι

Αυτή την περίοδο, ο ηθοποιός που έχει αποκτήσει δύο αγόρια με την πρώην σύζυγό του Μυρτώ Αλικάκη, επικεντρώνεται στο θέατρο, πρωταγωνιστώντας στην παράσταση Ας περιμένουν οι γυναίκες στο θέατρο Ψυρρή.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΓΟΥΤΗΣ
 |
ΜΑΡΘΑ ΛΑΜΠΙΡΗ - ΦΕΝΤΟΡΟΥΦ
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
 |
ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top