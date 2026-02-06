Πέτρος Λαγούτης: Επιβεβαίωσε τον χωρισμό από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του Alpha

Σαν βόμβα έσκασε η είδηση πριν από λίγα 24ωρα, ότι μετά από τρία χρόνια ο Πέτρος Λαγούτης κι η Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ δεν είναι πλέον μαζί!

Ο ταλαντούχος ηθοποιός, όντας καλεσμένος στην εκπομπή Super Κατερίνα το πρωί της Παρασκευής, επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει χωρίσει από τη σύντροφό του.

Ο Πέτρος Λαγούτης επιβεβαίωσε τον χωρισμό του από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ

«Στην προσωπική μου ζωή είμαι καλά, πάντα προσπαθώ να είμαι καλά. Ό,τι γίνεται, γίνεται πάντα για καλό και στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε με πολλή κατανόηση και πολλή αγάπη. Τώρα προχωράμε», απάντησε ο Πέτρος Λαγούτης στην ερώτηση της Κατερίνας Καινούργιου πώς είανι προσωπικά, βάζοντας έτσι τελεία στα όσα ακούγονται για τη σχέση του.

Θυμίζουμε ότι ο Πέτρος Λαγούτης κι η Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ γνωρίστηκαν το 2022 στα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς του ΑΝΤ1 Παγιδευμένοι, υποδυόμενοι τους ρόλους του «Ανδρέα» και της «Άννας».

Η Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ κι ο Πέτρος Λαγούτης σε μία από τις δημόσιες εμφανίσεις τους /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στην αρχή κράτησαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όμως το 2023 αποφάσισαν να την επιβεβαιώσουν δημόσια. Μέχρι πρόσφατα, η Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτική, δίνοντας το «παρών» στα παρασκήνια του Big Brother που παρουσίαζε ο Πέτρος Λαγούτης το 2025.

Σκηνή της Μάρθας Λαμπίρη Φεντόρουφ και του Πέτρου Λαγούτη από τη σειρά Παγιδευμένοι

Αυτή την περίοδο, ο ηθοποιός που έχει αποκτήσει δύο αγόρια με την πρώην σύζυγό του Μυρτώ Αλικάκη, επικεντρώνεται στο θέατρο, πρωταγωνιστώντας στην παράσταση Ας περιμένουν οι γυναίκες στο θέατρο Ψυρρή.