Πέτρος Λαγούτης: Η πρώτη αντίδραση μετά τον χωρισμό από τη Φεντόρουφ

Όλο και πιο έντονα κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες οι φήμες που θέλουν τον Πέτρο Λαγούτη και τη Μάρθα Λαμπίρη-Φεντόρουφ να έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους, μετά από περίπου 3 χρόνια σχέσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Real Life, το ζευγάρι έχει αποφασίσει να χωρίσει, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια δημόσια επιβεβαίωση ή διάψευση.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, οι δύο ηθοποιοί φέρεται να έχουν απομακρυνθεί τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, γεγονός που ενίσχυσε τα σενάρια χωρισμού. Κανείς από τους δύο δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα, επιλέγοντας –τουλάχιστον προς το παρόν– τη σιωπή.

Το βράδυ της Κυριακής, η κάμερα της εκπομπής Happy Day και ο δημοσιογράφος Αλέξανδρος Ρούτας συνάντησαν τον Πέτρο Λαγούτη και επιχείρησαν να αποσπάσουν μία δήλωση σχετικά με το δημοσίευμα.

Ο γνωστός ηθοποιός απέφυγε διακριτικά οποιοδήποτε σχόλιο, περιοριζόμενος να πει: «Έχω αργήσει. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο Θέατρο Ψυρρή», δείχνοντας πως θέλει να μιλήσει μόνο για τα επαγγελματικά του.

Τον τελευταίο καιρό ο Πέτρος Λαγούτης πέρασε μεγάλο μέρος του χειμώνα στη Θεσσαλονίκη, καθώς πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Ας περιμένουν οι γυναίκες», γεγονός που –σύμφωνα με πληροφορίες– έπαιξε ρόλο στη σχέση του με την ηθοποιό. Η απόσταση όλο και μεγάλωνε.

Πέτρος Λαγούτης - Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Η γνωριμία και η αρχή της σχέσης τους

Η γνωριμία τους έγινε το 2022 στα γυρίσματα της επιτυχημένης σειράς του ΑΝΤ1 Παγιδευμένοι. Αν και αρχικά κράτησαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, το 2023 αποφάσισαν να την επιβεβαιώσουν δημόσια, όταν φωτογραφήθηκαν μαζί σε πορείες στο κέντρο της Αθήνας. Όπως είχε δηλώσει τότε ο Πέτρος Λαγούτης, προτίμησαν να μιλήσουν ανοιχτά, ώστε να σταματήσει το έντονο «κυνήγι» από τους παπαράτσι.

Η Μάρθα Λαμπίρη-Φεντόρουφ στάθηκε στο πλευρό του συντρόφου της σε κάθε επαγγελματικό του βήμα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η παρουσία της στα παρασκήνια όλων των live του Big Brother που παρουσίασε ο Πέτρος Λαγούτης το 2025, στηρίζοντάς τον διακριτικά αλλά σταθερά.

Μέχρι να υπάρξει κάποια επίσημη τοποθέτηση, το μόνο βέβαιο είναι ότι πρόκειται για έναν χωρισμό –αν τελικά επιβεβαιωθεί– που έγινε χωρίς εντάσεις και δημόσιες αντιπαραθέσεις, με τους δύο ηθοποιούς να επιλέγουν την αξιοπρέπεια και την ιδιωτικότητα. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, παραμένει έντονο, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο χαμηλών τόνων αλλά αγαπητά ζευγάρια του καλλιτεχνικού χώρου.

Ο Πέτρος Λαγούτης κι η Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ σε μία από τις δημόσιες εμφανίσεις τους /Φωτογραφία NDP

