Κατερίνα Καινούργιου: «Κοιτάξτε πώς μεγάλωσε η μπέμπα»

Η τρυφερή εξομολόγηση της παρουσιάστριας για την εγκυμοσύνη

Μια ιδιαίτερα τρυφερή και ανθρώπινη στιγμή μοιράστηκε η Κατερίνα Καινούργιου με τους τηλεθεατές της εκπομπής Super Κατερίνα το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου.

Η γνωστή παρουσιάστρια του Alpha, εμφανώς συγκινημένη αλλά και χαρούμενη, αναφέρθηκε στο μωρό που περιμένει, κάνοντας μια γλυκιά εξομολόγηση για την εγκυμοσύνη της και τις αλλαγές που βιώνει καθημερινά.

Ντυμένη στα ροζ, χρώμα που δεν πέρασε απαρατήρητο, η Κατερίνα Καινούργιου κοίταξε τον εαυτό της στο μόνιτορ της εκπομπής και σχολίασε με χαμόγελο πόσο έχει μεγαλώσει η κοιλίτσα της, καθώς βρίσκεται πλέον στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της. Με αυθορμητισμό και ειλικρίνεια, περιέγραψε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φάσεις που ζει αυτή την περίοδο.

Κατερίνα Καινούργιου: «Κοιτάξτε πώς μεγάλωσε η μπέμπα»

«Κοιτάξτε πώς μεγάλωσε η μπέμπα. Μεγάλωσε πολύ. Τώρα είναι η φάση, με καταλαβαίνουν και οι φίλες… Χθες τελείωσε η εκπομπή και πεταγόταν στην κοιλιά, τη βλέπεις. Φαίνεται το εξογκωματάκι, που πάει και κάθεται στο σημείο. Εσείς με καταλαβαίνετε», ανέφερε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενη στις μανούλες της παρέας αλλά και στις τηλεθεάτριες που έχουν ζήσει την εμπειρία της εγκυμοσύνης.

Κατερίνα Καινούργιου: Φτιάχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της

Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, δείχνοντας πόσο ανυπομονεί για τη στιγμή που θα κρατήσει στην αγκαλιά της την κόρη της.

Σε περίπου δύο μήνες, η Κατερίνα Καινούργιου πρόκειται να γίνει για πρώτη φορά μητέρα, ένα γεγονός που, όπως έχει δηλώσει και στο παρελθόν, αποτελεί όνειρο ζωής για εκείνη.

Η μικρή είναι καρπός του έρωτά της με τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, με τον οποίο βιώνουν μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους. Το ζευγάρι έχει ήδη αποφασίσει τα ονόματα που θα πάρει το μωρό, τα οποία είναι Πολυξένη και Αλεξάνδρα. Όπως αποκάλυψε η ίδια η παρουσιάστρια, το όνομα που θα χρησιμοποιούν είναι «Ξένια».

Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room

Η Κατερίνα Καινούργιου δεν έχει κρύψει τη χαρά της καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, μοιραζόμενη συχνά μικρές στιγμές από την καθημερινότητά της τόσο μέσα από την εκπομπή όσο και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με ειλικρίνεια και φυσικότητα, μιλά για τις αλλαγές στο σώμα της, τα συναισθήματά της αλλά και την ανυπομονησία της για τον νέο ρόλο που ετοιμάζεται να αναλάβει.

Κατερίνα Καινούργιου: «Κοιτάξτε πώς μεγάλωσε η μπέμπα»

