Ζέτα Μακρυπούλια: «Δεν είχα πολύ καλή σχέση με τα...»

Η Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει στη μικρή οθόνη με μια νέα τηλεοπτική πρόταση που υπόσχεται να κερδίσει τους θεατές.

Λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής «Moments» στις 21 Μαρτίου μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, η ηθοποιός και παρουσιάστρια βρέθηκε στην παρουσίαση του νέου παιδικού βιβλίου του Κωνσταντίνου Δέδε «Ο καρχαρίνος και τα ψαράκια-ζελεδάκια!»

«Ήρθα να ευχηθώ καλή επιτυχία στο φίλο μου, ε, και ο Καρχαρίας να ταξιδέψει μακριά, μακριά, μακριά πολύ», είπε αρχικά στο Breakfast@star και στη συνέχεια αποκάλυψε πως όταν εκείνη ήταν μικρή δεν…τρελαινόταν για τα παραμύθια. «Δεν είχα πολύ καλή σχέση με τα παραμύθια όταν ήμουν μικρή, η αλήθεια είναι».

Όταν ο δημοσιογράφος ευχήθηκε καλή επιτυχία στο νέο της επαγγελματικό βήμα είπε: «Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εύχομαι να σας αρέσει. Εμένα μ' αρέσει πολύ».

Η Ζέτα Μακρυπούλια έρχεται με το «Moments»

Η Ζέτα Μακρυπούλια υπόσχεται ότι η εκπομπή θα φέρει στους τηλεθεατές ένα διαφορετικό concept: κάθε επεισόδιο θα είναι αφιερωμένο σε ανθρώπινες ιστορίες, βιωματικές εμπειρίες και καθημερινές στιγμές που αξίζει να ειπωθούν.

Η προσέγγιση της παρουσιάστριας δίνει έμφαση στην αυθεντικότητα, τη ζεστασιά και την αληθινή επικοινωνία με τους καλεσμένους της, προσφέροντας μια εμπειρία που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα talk shows.

Το «Moments» δεν είναι απλά μια εκπομπή είναι μια τηλεοπτική «βόλτα» στις ζωές των ανθρώπων που συναντά η Ζέτα Μακρυπούλια, με ιστορίες που μπορούν να συγκινήσουν, να διασκεδάσουν και να δώσουν έμπνευση. Η ίδια η παρουσιάστρια τονίζει πως κάθε λεπτομέρεια έχει επιλεχθεί με προσοχή, ώστε οι θεατές να νιώσουν μέρος αυτής της ζεστής, ανθρώπινης ατμόσφαιρας.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει την Ζέτα Μακρυπούλια σε έναν νέο ρόλο, πιο προσωπικό και συναισθηματικά εμπλουτισμένο, μακριά από τα συνηθισμένα τηλεοπτικά στερεότυπα.



Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

