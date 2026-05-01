Κατέφθασε στην Ελλάδα το πρώτο κρουαζιερόπλοιο που είχε εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο, αλλά κατάφερε να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ σπάζοντας τον αποκλεισμό του Ιράν. Το πλοίο ελληνικών συμφερόντων σήμερα ξεκίνησε και πάλι τις κρουαζιέρες οι οποίες είχαν παγώσει λόγω του πολέμου. Ο Άρης Λάμπος κατέγραψε αποκλειστικές εικόνες με την κάμερα του Star.

Το Celestial Discovery είναι δεμένο στο λιμάνι του Λαυρίου και οι επιβάτες επιβιβάζονται για κρουαζιέρα στα νησιά του Αιγαίου. Λίγες μέρες πριν όμως, οι Έλληνες ναυτικοί του πληρώματος, διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ υπό την απειλή του ιρανικού στόλου.

Τι λέει ο Έλληνας καπετάνιος που «έσπασε» τον ιρανικό κλοιό

Ο Άρης Λάμπος βρέθηκε με την κάμερα του Star μέσα στην πλωτή πολιτεία και μίλησε με τον καπετάνιο Γιώργο Κουμπενά που ανέλαβε να φέρει εις πέρας τη δύσκολη αποστολή.

«Ήταν το πρώτο κρουαζιερόπλοιο που έφυγε από τα Στενά του Ορμούζ, στη συνέχεια ακολούθησαν άλλα τέσσερα κρουαζιερόπλοια. Ήξεραν ότι θα υπάρξουν οχλήσεις από το ιρανικό ναυτικό, είχαν αποφασίσει ότι θα περάσουν, βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε την ελληνική ναυτοσύνη που συνέβαλε πολύ σε αυτή την απόφαση. Άλλωστε, από τα πέντε κρουαζιερόπλοια που πέρασαν, στα τέσσερα κρουαζιερόπλοια ήταν Έλληνες πλοίαρχοι», λέει στο Star ο πλοίαρχος του Εμπορικού Ναυτικού, Γιώργος Κουμπενάς.

Στη γέφυρα, το πιο νευραλγικό σημείο στο κρουαζιερόπλοιο, σε μια συνηθισμένη βάρδια υπάρχουν τέσσερα μέλη του πληρώματος για να χειρίζονται τα συστήματα. Ωστόσο, τις κρίσιμες ώρες που το κρουαζιερόπλοιο περνούσε από τα Στενά του Ορμούζ, εκεί βρίσκονταν τουλάχιστον δέκα άτομα για να γίνουν όλα με ασφάλεια.

Το ελληνικό κρουαζιερόπλοιο βρισκόταν στο Ντουμπάι όταν ξέσπασε ο πόλεμος με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στην περιοχή. Ο πόλεμος είχε καθυστερήσει την εκκίνηση της ελληνικής κρουαζιέρας, ωστόσο, σήμερα πραγματοποιήθηκε το πρώτο ταξίδι από το λιμάνι του Λαυρίου με 1.200 επιβάτες.

Αρκετοί από τους ταξιδιώτες είχαν προγραμματίσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες την κρουαζιέρα και ανησυχούσαν για το αν θα πραγματοποιηθεί, οπότε τώρα είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι.

Το άνοιγμα της κρουαζιέρας το περίμεναν με ανυπομονησία πολλές εμπορικές επιχειρήσεις στα νησιά του Αιγαίου, καθώς αποτελεί κινητήριο δύναμη για τον τουρισμό και ενισχύει τις τοπικές αγορές με χιλιάδες τουρίστες που αποβιβάζονται σε καθημερινή βάση.

