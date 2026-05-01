Πανικός και αναστάτωση επικράτησε στο αεροδρόμιο του Αράξου την Παρασκευή (1/5/2026). Υποχώρησε η σκάλα αεροσκάφους και πάνω απο 10 άτομα βρέθηκαν στο κενό.

Οι άνθρωποι έπεσαν από ύψος περίπου τριών μέτρων, και έχουμε τουλάχιστον τρεις τραυματίες, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η Άννα Σταματιάδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου.

Σε βίντεο βλέπουμε τους διασώστες που έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Όλα έγιναν κατά τη διάρκεια τελετής ονοματοδοσίας αεροσκάφους κορυφαίου τουριστικού ομίλου στο αεροδρόμιο Αράξου κοντά στην Πάτρα.

Αντί για χαμόγελα, κορδέλες και φωτογραφίες με τους εκλεκτούς προσκεκλημένους - καθώς εκεί ήταν ο Πρέσβης της Γερμανίας Αντρέας Κιντλ και η πρόεδρος του ΕΟΤ Αγγελική Βαρελά -, είχαμε πανικό, αναστάτωση και τραυματισμούς.

Το ατύχημα σημειώθηκε την ώρα που δημοσιογράφοι και φωτογράφοι ήταν πάνω στη σκάλα προσπαθώντας να καταγράψουν την τελετή ονοματοδοσίας. Φαίνεται πως η σκάλα δεν άντεξε το βάρος και υποχώρησε.

Οι τρεις τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο εξ αυτών θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση.