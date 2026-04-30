Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα

Το ζευγάρι αναμένεται να παντρευτεί το καλοκαίρι

30.04.26 , 16:25 Πρωτομαγιά: Μαζική Έξοδος Για Το Τριήμερο
30.04.26 , 16:12 Γιάννης Τσορτέκης: Τα παιδία, τα βραβεία και η σχέση με την Έλενα Μαυρίδου
30.04.26 , 15:58 Το Όραμα Ελπίδας Στην 72η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς
30.04.26 , 15:58 MasterChef 10: Ποιος σεφ καλεσμένος των τριών chef κριτών
30.04.26 , 15:55 Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα στο Ίλιον
30.04.26 , 15:36 Ζευγάρι τα έκανε «γυαλιά-καρφιά» στη ΔΥΠΑ Βέροιας: «Καλά έκανε ο 89χρονος»
30.04.26 , 15:17 Βασίλης Παπαθεοδώρου: Ο συγγραφέας έμεινε 343 μέρες στη φυλακή κι αθωώθηκε
30.04.26 , 15:06 Ελεύθεροι επαγγελματίες: Πώς μπορούν να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό εισόδημα
30.04.26 , 14:58 GNTM: Casting 6 & 7 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη - Δήλωσε συμμετοχή!
30.04.26 , 14:54 Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
30.04.26 , 14:47 Γιάννης Τσουκαλάς: «Δεν έχω συγχωρήσει όσους μου επιτέθηκαν στη Σερβία»
30.04.26 , 14:42 Συνταγή Για Κατσικάκι Στην Κατσαρόλα Με Λαχανικά Από Τον Σαμ
30.04.26 , 14:39 Λιάγκας - Αντωνά στο πάρτι γενεθλίων του Νίκου Γεωργιάδη- Ποιοι ήταν εκεί;
30.04.26 , 14:15 Παρέλαση επωνύμων σε εκδήλωση γνωστού brand
30.04.26 , 14:10 Πυροβολισμοί ΕΦΚΑ: Στα δικαστήρια για να απολογηθεί ο 89χρονος
Ηλεία: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 13χρονο που οδηγούσε πατίνι
Θεωνά - Αναστασιάδης: Το ονειρικό πάρτι για τα 7α γενέθλια του γιου τους
Πολυχρονίδης για Κουβελά: «Εγώ και η γυναίκα μου την έχουμε σαν κόρη μας»
Άση Μπήλιου: Tα γενέθλιά του συντρόφου της και η Πανσέληνος της Πρωτομαγιάς
Επίσημη πρεμιέρα για την παράσταση Άμλετ - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Ελένη Ράντου: «Αναμετριέμαι με τον φόβο μήπως τελικά δεν ξέρω την κόρη μου»
«Τη Βίσση την αγαπώ. Ήταν κοινή απόφαση να χωρίσουμε επαγγελματικά»
MasterChef: Ο θρίαμβος και η... πανωλεθρία! 57-15 το σκορ στην ομαδική!
Λιάγκας - Αντωνά στο πάρτι γενεθλίων του Νίκου Γεωργιάδη- Ποιοι ήταν εκεί;
Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Βίντεο για τον επικείμενο γάμο του ζευγαριού τον ερχόμενο Ιούνιο
  • Ο Φάνης Μπότσης είναι ο σύντροφος της Δανάης Μπάρκα, με τη σχέση τους να κερδίζει δημοσιότητα.
  • Το ζευγάρι προγραμματίζει γάμο στη Μεσσηνία τον Ιούνιο και wedding party στη Σέριφο.
  • Ο Φάνης δραστηριοποιείται στον τομέα της εστίασης και αποφεύγει τη δημοσιότητα.
  • Η γνωριμία τους έγινε μέσω κοινών φίλων και η χημεία τους ήταν άμεση.
  • Η Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε ότι θα ντυθεί νύφη, επιβεβαιώνοντας τις φήμες για τον γάμο τους.

Ο Φάνης Μπότσης είναι το πρόσωπο που έχει τραβήξει τα βλέμματα το τελευταίο διάστημα, καθώς είναι ο άντρας που έχει «κλέψει» την καρδιά της Δανάης Μπάρκα. Αν και ο ίδιος κρατά χαμηλούς τόνους και αποφεύγει τη δημοσιότητα, η σχέση τους έχει αρχίσει να γίνεται θέμα συζήτησης, με το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του να αυξάνεται συνεχώς.

«Κλείδωσε» η ημερομηνία του γάμου της Δανάης Μπάρκα - Όλες οι λεπτομέρειες

Το ερωτευμένο ζευγάρι αναμένεται να παντρευτεί  στη Μεσσηνία στα μέσα Ιουνίου και αμέσως μετά θα κάνουν ένα wedding party στο νησί όπου γνωρίστηκαν, στη Σέριφο.

Ποιος είναι ο άντρας που βρίσκεται στο πλευρό της

Ο Φάνης Μπότσης δεν προέρχεται από τον χώρο της showbiz, αλλά δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον χώρο της εστίασης. 
Κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει επαγγελματική παρουσία και σε νησιωτικούς προορισμούς, όπως η Σέριφος, όπου συνδέεται με γνωστό καφέ-μπαρ.

Δανάη Μπάρκα: Η πρώτη ανάρτηση μετά την είδηση για τον γάμο της

Όσοι τον γνωρίζουν κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων, που αποφεύγει τα φώτα και επιλέγει να κινείται διακριτικά, μακριά από τα media. Ίσως αυτός να είναι και ένας από τους λόγους που η σχέση του με τη Δανάη Μπάρκα δείχνει να «χτίζεται» με σταθερά βήματα, χωρίς υπερβολές.

Η γνωριμία και η σχέση τους

Η γνωριμία του ζευγαριού έγινε μέσω κοινών φίλων και, όπως όλα δείχνουν, η χημεία μεταξύ τους ήταν άμεση. Από τότε, οι δυο τους είναι αχώριστοι, ενώ φροντίζουν να κρατούν την προσωπική τους ζωή όσο πιο προστατευμένη γίνεται.
«Αυτό που με κερδίζει σε όλους τους ανθρώπους γενικά γύρω μου είναι η αυθεντικότητα. Μου αρέσει να βλέπω έναν άνθρωπο ανέμελο, αυθεντικό και προσαρμοστικό. Είναι ένα πολύ γοητευτικό χαρακτηριστικό για μένα, το να μπορείς να προσαρμόζεσαι σε καταστάσεις. Με κάνει πολύ να γελάω», είχε δηλώσει η ηθοποιός – παρουσιάστρια στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» και τη Ναταλία Γερμανού.

Το ερωτευμένο ζευγαρι

Η ερωτευμένη Δανάη μπορεί να μοιράζεται αρκετές στιγμές της καθημερινότητάς της με το κοινό, ωστόσο στην προσωπική της ζωή παραμένει ιδιαίτερα προσεκτική. Παρ’ όλα αυτά, η ευτυχία της δεν κρύβεται, με όσους βρίσκονται κοντά της να κάνουν λόγο για μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της.

Τα σχέδια γάμου του ζευγαριού

Το ζευγάρι φαίνεται να έχει βρει τις ισορροπίες του, μοιράζοντας τον χρόνο του ανάμεσα σε επαγγελματικές υποχρεώσεις και προσωπικές στιγμές. Τα ταξίδια, οι εξορμήσεις και οι ήρεμες στιγμές μακριά από τα φώτα αποτελούν βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

Την ίδια ώρα, οι φήμες που θέλουν τη σχέση τους να περνά στο επόμενο επίπεδο έχουν αρχίσει να φουντώνουν. 
Με αφορμή την θεατρική πρεμιέρα της παράστασης «Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα» στην Θεσσαλονίκη, η ηθοποιός ανέβασε φωτογραφίες από τη συμπρωτεύουσα, φορώντας μπλουζάκι το οποίο έγραφε: «In my bride era, but tonight we have a premiera». Έτσι για πρώτη φορά ανακοίνωσε ότι θα ντυθεί νύφη!

Δανάη Μπάρκα: Eπιβεβαίωσε τον γάμο της... μ' ένα T- shirt!

«It’s official. Έχουμε πρεμιέρα! Ξεκινάμε με Ζαμπέτα στην Θεσσαλονίκη και η χαρά μας είναι τεράστια! Από σήμερα και στο Ράδιο Σίτυ σας περιμένουμε να τραγουδήσουμε, να γελάσουμε, να χορέψουμε, να συγκινηθούμε και να ταξιδέψουμε στην παλιά Ελλάδα μας! Για 2 εβδομάδες, στην πανέμορφη αυτή πόλη».

 

 

Το μόνο σίγουρο είναι πως, μακριά από υπερβολές και έντονες δηλώσεις, οι δυο τους φαίνεται να απολαμβάνουν τη σχέση τους.
 

