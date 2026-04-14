Δανάη Μπάρκα: Η πρώτη ανάρτηση μετά την είδηση για τον γάμο της

Μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της διανύει η Δανάη Μπάρκα, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν από λίγες ώρες. σε λίγους μήνες θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση.
Δανάη Μπάρκα: Παντρεύεται τον Φάνη Μπότση - Πότε θα γίνει ο γάμος
Όπως έγινε γνωστό μέσα από τα Παραπολιτικά, η ηθοποιός και παρουσιάστρια επισημοποιεί τη σχέση της με τον Φάνη Μπότση, ύστερα από περίπου 1,5 χρόνο κοινής πορείας.
Ο γάμος πρόκειται να τελεστεί στη Μεσσηνία, έναν αγαπημένο τόπο της Δανάης Μπάρκα καθώς διατηρεί με τη μητέρα της κτήμα με ενοικιαζόμενα δωμάτια.
Σύμφωνα με όσα μετέφερε η δημοσιογράφος, Φαίη Φώτου στο Πρωινό του ΑΝΤ1, η Δανάη κι ο Φάνης ετοιμάζουν ένα τριήμερο γλέντι για τον γάμο τους, ενώ θα ακολουθήσει ένα after wedding πάρτι στη Σέριφο, όπου δραστηριοποιείται ο επιχειρηματίας.
Δανάη Μπάρκα: Στην Ανάσταση με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση
Μέχρι τότε, το ζευγάρι συνεχίζει απολαμβάνει την καθημερινότητά του μακριά από την Αθήνα, καθώς τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στην Καλαμάτα. Η Δανάη Μπάρκα και ο σύντροφός της πέρασαν τις γιορτές στον τόπο καταγωγής της παρουσιάστριας, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένα πρόσωπα και φίλους.
Το μεσημέρι της Τρίτης 14 Απριλίου, η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή «γεύση» από τις ημέρες παραμονής τους στην Καλαμάτα, δημοσιεύοντας σειρά φωτογραφιών στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.