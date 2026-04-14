Δανάη Μπάρκα: Η πρώτη ανάρτηση μετά την είδηση για τον γάμο της

Μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της διανύει η Δανάη Μπάρκα, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν από λίγες ώρες. σε λίγους μήνες θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση.

Όπως έγινε γνωστό μέσα από τα Παραπολιτικά, η ηθοποιός και παρουσιάστρια επισημοποιεί τη σχέση της με τον Φάνη Μπότση, ύστερα από περίπου 1,5 χρόνο κοινής πορείας.

Ο γάμος πρόκειται να τελεστεί στη Μεσσηνία, έναν αγαπημένο τόπο της Δανάης Μπάρκα καθώς διατηρεί με τη μητέρα της κτήμα με ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε η δημοσιογράφος, Φαίη Φώτου στο Πρωινό του ΑΝΤ1, η Δανάη κι ο Φάνης ετοιμάζουν ένα τριήμερο γλέντι για τον γάμο τους, ενώ θα ακολουθήσει ένα after wedding πάρτι στη Σέριφο, όπου δραστηριοποιείται ο επιχειρηματίας.

Μέχρι τότε, το ζευγάρι συνεχίζει απολαμβάνει την καθημερινότητά του μακριά από την Αθήνα, καθώς τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στην Καλαμάτα. Η Δανάη Μπάρκα και ο σύντροφός της πέρασαν τις γιορτές στον τόπο καταγωγής της παρουσιάστριας, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένα πρόσωπα και φίλους.

Το μεσημέρι της Τρίτης 14 Απριλίου, η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή «γεύση» από τις ημέρες παραμονής τους στην Καλαμάτα, δημοσιεύοντας σειρά φωτογραφιών στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

