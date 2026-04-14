Δανάη Μπάρκα: Παντρεύεται τον Φάνη Μπότση - Πότε θα γίνει ο γάμος

Η Δανάη Μπάρκα διανύει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της, αφού, όπως όλα δείχνουν, σύντομα θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον εκλεκτό της καρδιάς της, τον επιχειρηματία Φάνη Μπότση.

Έπειτα από σχεδόν 1,5 χρόνο που το ζευγάρι διατηρεί δεσμό και ήδη έχει κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα στη σχέση τους, νοικιάζοντας μαζί σπίτι στη Μεσσηνία, δημοσιεύματα θέλουν τη γνωστή παρουσιάστρια να επισημοποιεί τη σχέση της με τον 35χρονο επιχειρηματία. Σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, ο γάμος του ερωτευμένου ζευγαριού θα λάβει χώρα στον τόπο καταγωγής της Δανάη Μπάρκα, έναν αγαπημένο προορισμό της Δανάης Μπάρκα, καθώς εκεί διατηρεί με τη μητέρα της κτήμα με ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με όσα ανέφερε η δημοσιογράφος, Φαίη Φώτου στο Πρωινό του ΑΝΤ1, το ζευγάρι ετοιμάζει τριήμερο γλέντι για τον γάμο του, ενώ θα ακολουθήσει ένα after wedding πάρτι στη Σέριφο, όπου δραστηριοποιείται ο επιχειρηματίας. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα parapolitika.gr, το μυστήριο θα τελεστεί το τριήμερο 12 - 14 Ιουνίου στη Μεσσηνία.

Η Δανάη Μπάρκα, η οποία έχει μετακομίσει με τον καλό της σε μία περίοδο όπου η ίδια αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην προσωπική της ζωή, καθ'ότι βρίσκεται εκτός τηλεόρασης, αναφέρθηκε πριν από λίγες μέρες στη σχέση της με τον Φάνη Μπότση, όταν και βρέθηκε καλεσμένη στη Ναταλία Γερμανού, λέγοντας ότι: «Αυτό που μου αρέσει στον σύντροφό μου, νομίζω ότι αυτό που με κερδίζει σε όλους τους ανθρώπους γενικά γύρω μου, είναι η αυθεντικότητα. Μου αρέσει να βλέπω έναν άνθρωπο ανέμελο, αυθεντικό και προσαρμοστικό. Είναι ένα πολύ γοητευτικό χαρακτηριστικό για μένα. Το να μπορείς να προσαρμόζεσαι στις καταστάσεις. Με κάνει να γελάω πολύ».

Τις ημέρες του Πάσχα το ερωτευμένο ζευγάρι υποδέχτηκε φίλους στην Καλαμάτα, όπου πέρασαν όλοι μαζί στιγμές ξεγνοιασιάς και χαλάρωσης. Μάλιστα, το ζευγάρι μοιράστηκε ακόμη μια κοινή φωτογραφία τους στα social media από το βράδυ της Ανάστασης.

Φωτογραφία: Instagram.com

