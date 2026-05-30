Συγκλονιστική υπόθεση στον Βόλο: Μητέρα εγκατέλειψε βρέφος στο νοσοκομείο

Η μητέρα του 3 μηνών βρέφους είναι εξαρτημένη από τα ναρκωτικά

Πηγή: Ρεπορτάζ Άννα Λίτινα, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (30/5/2026)

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένα βρέφος τριών μηνών εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του στο Νοσοκομείο Βόλου.
  • Η 25χρονη μητέρα είναι τοξικοεξαρτημένη και αρνήθηκε να αναλάβει το παιδί της.
  • Το βρέφος παρουσίασε στερητικό σύνδρομο και νοσηλεύτηκε αρχικά στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.
  • Κοινωνικές υπηρεσίες διαπίστωσαν ότι το οικογενειακό περιβάλλον της μητέρας είναι ακατάλληλο για τη φροντίδα του μωρού.
  • Η Εισαγγελία έχει ενημερωθεί και το μωρό θα παραμείνει στο νοσοκομείο μέχρι να βρεθεί ανάδοχη οικογένεια.

Στο Νοσοκομείο του Βόλου, εδώ και τρεις μήνες, εκτυλίσσεται μια συγκλονιστική ιστορία. Ένα βρέφος, μόλις τριών μηνών, μεγαλώνει με τη φροντίδα του νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς η μητέρα του το εγκατέλειψε αμέσως μόλις το έφερε στον κόσμο. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ιατρικής συντάκτριας του Star Άννας Λίτινα, εδώ και τρεις μήνες το Νοσοκομείο Βόλου έχει γίνει το σπίτι του βρέφους και η οικογένειά του είναι οι μαίες και οι νοσηλεύτριες.

Η 25χρονη μητέρα του βρέφους, είναι εξαρτημένη από ουσίες, και γέννησε πρόωρα. Το βρεφάκι παρουσίασε στερητικό σύνδρομο. Νοσηλεύτηκε αρχικά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας και, αφού διέφυγε τον κίνδυνο, επέστρεψε στο Νοσοκομείο Βόλου.

Οι μέρες περνούσαν και κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να το πάρει. Η μητέρα εντοπίστηκε και αρνήθηκε να πάρει το παιδί της, καθώς, όπως είπε, είναι τοξικοεξαρτημένη, δεν μπορεί να του προσφέρει στέγη και, το πιο σκληρό απ’ όλα, δε θέλει να έχει καμία επαφή μαζί του.

Από την έρευνα που έκαναν οι κοινωνικές υπηρεσίες, διαπιστώθηκε ότι κανείς από την οικογένεια της μητέρας δεν μπορεί να αναλάβει τη φροντίδα του μωρού, καθώς το περιβάλλον κρίθηκε ακατάλληλο και επικίνδυνο.

Έχει ήδη ενημερωθεί η Εισαγγελία και αποφασίστηκε η παραμονή του κοριτσιού στο νοσοκομείο μέχρι να γίνει πέντε μηνών. Εάν δεν βρεθεί ανάδοχη οικογένεια, το μωρό θα μεταφερθεί στο Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα».

 

