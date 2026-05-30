Ανακοίνωση Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

«Κάντε ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει στη φυλακή»

Απόσπασμα από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star (30/5/2026)

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • ΗΠΑ εκφράζουν δυσαρέσκεια για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ηγετικού στελέχους της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη.
  • Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί την ελληνική κυβέρνηση να επιστρέψει τον Γιωτόπουλο στη φυλακή.
  • Ο Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 ισόβια και 25 χρόνια για τη δολοφονία τεσσάρων Αμερικανών κυβερνητικών υπαλλήλων.
  • Η ανακοίνωση αναφέρει την ανάγκη δικαιοσύνης για τις οικογένειες των θυμάτων και καταδικάζει την τρομοκρατία.
  • Η ΗΠΑ θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τα θύματα της τρομοκρατίας και να συνεργάζονται με εταίρους για την απονομή δικαιοσύνης.

Την έντονη δυσαρέσκειά τους εκφράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, που είχε καταδικαστεί ως ηγετικό στέλεχος και βασικός καθοδηγητής της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη».

Αναίρεση της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου ζητά αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Σε ανακοίνωσή του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον είναι «βαθιά απογοητευμένη» από την απόφαση του Εφετείου Πειραιά και καλεί την ελληνική κυβέρνηση «να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή».

Κάνουν μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά στους τέσσερις Αμερικανούς κυβερνητικούς υπαλλήλους που έπεσαν θύματα της τρομοκρατικής οργάνωσης, τονίζοντας ότι οι οικογένειές τους κουβαλούν το βάρος αυτών των απωλειών εδώ και δεκαετίες.

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

«Οι ΗΠΑ είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του Εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, τον ηγέτη και εγκέφαλο της ακροαριστερής ελληνικής τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη.

Σε διάστημα 27 ετών, η 17 Νοέμβρη δολοφόνησε τέσσερις Αμερικανούς κυβερνητικούς υπαλλήλους: τον Richard Welch, τον Λοχαγό George Tsantes, τον Λοχαγό William Nordeen και τον Λοχία Ronald Stewart. Η ομάδα δολοφόνησε επίσης έναν Βρετανό στρατιωτικό ακόλουθο, έναν υπάλληλο της τουρκικής πρεσβείας και 16 εξέχοντες Έλληνες, συμπεριλαμβανομένου του κουνιάδου του νυν πρωθυπουργού Μητσοτάκη.

Ο Γιωτόπουλος καταδικάστηκε σε 17 ισόβια κάθειρξη συν 25 χρόνια για την ενορχήστρωση αυτών των βάναυσων δολοφονιών. Δεν ανέλαβε ποτέ την ευθύνη ούτε εξέφρασε μεταμέλεια. Σημειώνουμε ότι στις 25 Μαΐου, ο Αναπληρωτής Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε έφεση για την ακύρωση της υπό όρους απελευθέρωσης, επειδή ο Γιωτόπουλος δεν είχε εκτίσει την ελάχιστη απαιτούμενη ποινή. Υποστηρίζουμε σθεναρά αυτές τις προσπάθειες και καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή.

Οι οικογένειες των Richard Welch, George Tsantes, William Nordeen και Ronald Stewart κουβαλούν το βάρος αυτών των απωλειών εδώ και δεκαετίες. Οι αγαπημένοι τους έκαναν την υπέρτατη θυσία στην υπηρεσία του έθνους μας και αξίζουν δικαιοσύνη. Η τρομοκρατία δεν πρέπει ποτέ να γίνει ανεκτή ή να δικαιολογηθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό των θυμάτων της τρομοκρατίας και να συνεργάζονται με τους εταίρους μας για να διασφαλίσουν ότι όσοι διαπράττουν τέτοιες αποτρόπαιες πράξεις θα αντιμετωπίσουν όλες τις συνέπειες».

