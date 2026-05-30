Τροχαίο στο Πικέρμι: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 13χρονη

Νοσηλεύεται στο Παίδων «Αγία Σοφία»

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Πικέρμι: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 13χρονη στη Λεωφόρο Μαραθώνος / ΕΡΤ

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τροχαίο ατύχημα στο Πικέρμι το βράδυ της 29/5 με θύμα 13χρονη.
  • Η ανήλικη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη λεωφόρο Μαραθώνος, οι συνθήκες παραμένουν αδιευκρίνιστες.
  • Άμεση παρέμβαση των αρχών και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ για πρώτες βοήθειες.
  • Η 13χρονη διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» και παρακολουθείται ιατρικά.
  • Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.

Τροχαίο ατύχημα με θύμα ένα 13χρονο κορίτσι σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής 29/5 στο Πικέρμι, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 10:30 μ.μ. στη λεωφόρο Μαραθώνος, στο ύψος της στροφής προς τη Διώνη, όταν η ανήλικη παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα χτύπησε το κορίτσι χωρίς να έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα. Άμεσα στο σημείο κλήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η 13χρονη διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας της ή τη σοβαρότητα των τραυμάτων που υπέστη.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

