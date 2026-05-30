Τροχαίο ατύχημα με θύμα ένα 13χρονο κορίτσι σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής 29/5 στο Πικέρμι, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 10:30 μ.μ. στη λεωφόρο Μαραθώνος, στο ύψος της στροφής προς τη Διώνη, όταν η ανήλικη παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα χτύπησε το κορίτσι χωρίς να έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα. Άμεσα στο σημείο κλήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η 13χρονη διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας της ή τη σοβαρότητα των τραυμάτων που υπέστη.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.