Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο 67χρονος που ξυλοκοπήθηκε από τον γαμπρό του

Διεκομίσθη στο Ιπποκράτειο ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή

Πέθανε ο 67χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον γαμπρό του στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης / ΕΡΤ

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 67χρονος άνδρας που ξυλοκοπήθηκε από τον πρώην γαμπρό του στο Εύοσμο Θεσσαλονίκης υπέκυψε στα τραύματά του.
  • Η επίθεση συνέβη το βράδυ της 29ης Μαΐου, μετά από προσωπικές διαφορές μεταξύ του θύματος και του 38χρονου δράστη.
  • Ο 67χρονος υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
  • Ο 38χρονος δράστης συνελήφθη και οι κατηγορίες του αναμένεται να αναβαθμιστούν σε ανθρωποκτονία μετά τον θάνατο του θύματος.
  • Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό περιστατικό βίας που σημειώθηκε στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, καθώς ο 67χρονος άνδρας που είχε δεχθεί άγρια επίθεση από τον πρώην γαμπρό του υπέκυψε στα βαριά τραύματά του. Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή τις πρώτες πρωινές ώρες.

Το αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής 29/5 μέσα σε διαμέρισμα στην περιοχή του Ευόσμου. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 38χρονος πρώην γαμπρός του θύματος φέρεται να επιτέθηκε στον 67χρονο έπειτα από έντονη διαμάχη που σχετιζόταν με προσωπικές διαφορές μεταξύ τους. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο ηλικιωμένος άνδρας δέχθηκε πολλαπλά και ιδιαίτερα βίαια χτυπήματα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρέλαβαν τον τραυματία και τον μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο. Από την πρώτη στιγμή η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίστηκε εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Παρά τη μάχη που έδωσε για αρκετές ώρες, τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν άμεσα στην προσαγωγή και στη συνέχεια στη σύλληψη του 38χρονου, ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος για την επίθεση. Μετά τον θάνατο του 67χρονου, η υπόθεση λαμβάνει πλέον ακόμη πιο σοβαρές διαστάσεις, καθώς οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αναμένεται να αναβαθμιστούν σε ανθρωποκτονία. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

 

