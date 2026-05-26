  • Ο Φοίβος Παπακώστας υποδύεται τον Σάββα Νταγιάννου στη σειρά «Μια νύχτα μόνο».
  • Γεννήθηκε στις 2 Αυγούστου και μεγάλωσε στην Κύπρο, ζει στην Αθήνα.
  • Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή Αθηνών το 2017 και ασχολείται με την υποκριτική από 12 ετών.
  • Έχει συμμετάσχει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, όπως «Αυτή η νύχτα μένει» και «Ευτυχία».
  • Πρόσφατα ολοκλήρωσε τις παραστάσεις στο έργο «Πρόσωπα στην άμμο» και έχει δημιουργήσει ταινία κατά την πανδημία.

Ο ρόλος που υποδύεται δεν έχει κοινά στοιχεία με τον χαρακτήρα του, όμως ο ίδιος έχει καταφέρει να γίνει συμπαθής στο κοινό. Ο λόγος για τον ηθοποιό Φοίβο Παπακώστα, τον οποίο βλέπουμε τηλεοπτικά στη σειρά «Μια νύχτα μόνο», στον ρόλο του Σάββα Νταγιάννου. 

Φοίβος Παπακώστας: H καταγωγή & η ενασχόληση με την υποκριτική από παιδί

Η ενασχόλησή του με την υποκριτική και το θέατρο ξεκίνησε από μικρή ηλικία και παρά το γεγονός ότι οι συνεντεύξεις που έχει δώσει είναι ελάχιστες, συγκεντρώσαμε μερικά βιογραφικά στοιχεία για τον ταλαντούχο ηθοποιό. 

Φοίβος Παπακώστας: Το βιογραφικό του ηθοποιού

  • Ζει στην Αθήνα
  • Μεγάλωσε στην Κύπρο
  • Έχει γενέθλια στις 2 Αυγούστου
  • Το ζώδιό του είναι Λέων
  • Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή Αθηνών «Γιώργος Θεοδοσιάδης», το 2017
  • Η ενασχόλησή του με το θέατρο ξεκίνησε στα 12 του, όταν η μητέρα τον έγραψε σε ένα θεατρικό εργαστήρι 

«Βρισκόμουν σε εργαστήρι θεάτρου από τα 12 μου, νομίζω. Η ομάδα αυτή μάλλον μου είχε δημιουργήσει την αίσθηση του ότι βρίσκομαι στην αγκαλιά ενός θιάσου. Πρώτα πήγα ως το μικρό και μετά φεύγανε οι μεγαλύτεροι και μεγάλωνα μέσα σε αυτόν τον δημιουργικό πυρήνα. Μεικτές ηλικίες, σύνθετες προσωπικότητες εφήβων που έβρισκαν καταφύγιο στην αφήγηση ιστοριών, μέσω του παιχνιδιού και κυρίως από κοινού. 

Ήταν ιδέα της μητέρας μου, που μου φύτεψε την περιέργεια αφού περνούσα πολύ απ’ τον χρόνο μου ασχολούμενος με την κατασκευή ρόλων και συνθηκών της φαντασίας μου τότε στο σπίτι και σε κάθε σπίτι που μετακομίζαμε. Για πάντα θα την ευγνωμονώ! 

Νομίζω ότι και με την φιγούρα του μπαμπά μου (με το βιολί και την ατέρμονη μελέτη που έριχνε) άρχισα να το βρίσκω ως καλή ιδέα να δοκιμάσω την τύχη μου», είχε εξομολογηθεί ο ηθοποιός σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά, τον Μάρτιο του 2026.

  • Τηλεοπτικά, τον είχαμε δει στη σειρά «Αυτή η νύχτα μένει», στον ρόλο του Μίλτου, το 2022

Ο Φοίβος Παπακώστας στον ρόλο του Μίλτου στη σειρά «Αυτή η νύχτα μένει»

  • Είχε συμμετάσχει επίσης στη σειρά Το Ναυάγιο και στις ταινίες Υπάρχω (2024), Ευτυχία (2019), Καλάβρυτα 1943 (2021), Πράσινη Θάλασσα (2020) και Η ανάκριση (2019)
  • Έχει παίξει στο videoclip της Τάμτα, με τίτλο KHORUMI

Πριν λίγες μέρες, ολοκλήρωσε τις παραστάσεις, με το έργο «Πρόσωπα στην άμμο» στο θέατρο Ελέρ- Ελένη Ερήμου.

Πριν από μερικά χρόνια, κατά την περίοδο της πανδημίας βρέθηκε να τραβάει μια ταινία από το τίποτα. Ο ίδιος περιγράφει σε ανάρτησή του στο instagram, τον περασμένο Ιανουάριο: 

«5 χρόνια πριν, φθινόπωρο μάλλον. Στην δίνη της πανδημίας. Θα έβραζα μέσα μου απο δημιουργικό οίστρο και βρέθηκα να τραβάω με μια φθηνή ψηφιακή κάμερα των φοιτητικών χρόνων μια ταινία απο το τίποτα . Η τέχνη του να κάνεις κάτι απο το τίποτα. Να παρατηρείς τον εαυτό σου να διαστέλλεται η σκέψη , να ακούγεται πιο δυνατά η καρδιά και να μελετάς την χρήση του χρόνου σαν την ροή του ποταμιού ή σαν τον τόνο που δίνει η βροχή .

Στον άξονα, στο κάδρο, στην ερμηνεία , στο ρούχο και τη σκηνογραφία το σινεμά μιλάει χωρίς να πει τίποτα και λέει όσα δεν είχαν φωνή κι αξία»

