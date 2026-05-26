Tracy Anderson Method: Η προπόνηση που «αντικαθιστά» το Pilates

Αν το feed σας στα social μοιάζει να πέρασε μέσα σε μια νύχτα από reformer Pilates σε ιδρωμένες χορευτικές προπονήσεις μπροστά σε καθρέφτες, δεν είναι σύμπτωση. Η Tracy Anderson Method (TAM) επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά όχι μόνο μέσα από celebrities αλλά και από creators που ανεβάζουν αποσπάσματα από τα μαθήματα.
Η αναζωπύρωση της δημοτικότητάς της οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο TikTok, όπου influencers καταγράφουν την εμπειρία τους από τα απαιτητικά sessions: γρήγορο dance cardio, επαναληπτικές κινήσεις στο στρώμα και έντονο «κάψιμο» στους μικρούς μυς. Για αρκετούς φίλους της άσκησης, είναι η εναλλακτική που συζητιέται πιο πολύ αυτή την περίοδο, ειδικά ανάμεσα σε όσους αναζητούν κάτι διαφορετικό από τις κλασικές ρουτίνες.
Τι είναι η Tracy Anderson Method και πώς δουλεύει
Η Tracy Anderson ανέπτυξε ένα μοντέλο προπόνησης που συνδυάζει dance cardio και ασκήσεις εδάφους (mat work), αξιοποιώντας λάστιχα αντίστασης, ελαφριούς αλτήρες και επαναλαμβανόμενες κινήσεις sculpting. Η λογική είναι να δοθεί έμφαση σε μικρότερες μυϊκές ομάδες και σε μοτίβα κίνησης που επαναλαμβάνονται με ρυθμό.
Σε αντίθεση με πολλά ομαδικά μαθήματα γυμναστηρίου, εδώ η καθοδήγηση δεν στηρίζεται απαραίτητα σε συνεχείς λεκτικές οδηγίες. Συχνά ο/η instructor εκτελεί τη χορογραφία ή την ακολουθία ασκήσεων και οι συμμετέχοντες «πιάνουν» την κίνηση οπτικά, ακολουθώντας τη μουσική.
Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου