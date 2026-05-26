Πώς αμείβεται η εργασία την ημέρα του Αγίου Πνεύματος

Σε ποια περίπτωση προβλέπεται προσαύξηση του μισθού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.05.26 , 19:11 Καιρός Αγίου Πνεύματος 2026: Με ζέστη και μπόρες το τριήμερο
26.05.26 , 19:06 Cash or Trash: Το extreme δώρο που δέχτηκε ο Δεμερτζής
26.05.26 , 19:05 Νέο φορολογικό «καπέλο» στα ακίνητα μέσω των λογαριασμών ρεύματος
26.05.26 , 18:54 Αλέξανδρος Πιεχόβιακ: «Μου έχουν προτείνει να αλλάξω το επίθετό μου»
26.05.26 , 18:43 Αντιγόνη Μακρή: Έγινε θεία και δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά της!
26.05.26 , 18:29 Τι γίνεται με την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ: Αλλεπάλληλες εξετάσεις
26.05.26 , 18:24 Οι Clutch γέμισαν το Floyd με ένα κοινό πανέτοιμο για τη συναυλιακή σεζόν
26.05.26 , 18:20 Παρασκευάς Άντζας: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
26.05.26 , 18:18 Νέο Audi Q3: Γιατί είναι η κατάλληλη στιγμή να το αποκτήσεις
26.05.26 , 17:50 Αλλαγές στρατηγικής φέρνουν στη ΝΔ τα κόμματα Τσίπρα – Καρυστιανού
26.05.26 , 17:32 Γεωργιάδης για Μαστροκώστα: «Έδωσε μάχη με πολλαπλούς καρκίνους, όχι έναν»
26.05.26 , 17:17 Κώστας Τσουρός: «Αυτό που ευχόσασταν θα συμβεί την Παρασκευή!»
26.05.26 , 16:46 Πώς αμείβεται η εργασία την ημέρα του Αγίου Πνεύματος
26.05.26 , 16:37 Tracy Anderson Method: Η προπόνηση που «αντικαθιστά» το Pilates
26.05.26 , 16:30 Πανελλαδικές Εξετάσεις: Πώς γίνεται η βαθμολόγηση των γραπτών
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Σοφία Καρβέλα: «Ζαλίζουν» τα ποσά για μια συνεδρία styling μαζί της
Μεγάλη δωρεά στο Λιμενικό από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
Γωγώ Μαστροκώστα: «Με ρωτάτε γιατί έκοψα τα μαλλιά μου. Δεν τα έκοψα»
Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο ο Δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς
MasterChef: «Μαύρα πρόβατα» στην κόκκινη μπριγάδα ο Φίλιπ και ο Νίκος
Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»
Γεωργιάδης για Μαστροκώστα: «Έδωσε μάχη με πολλαπλούς καρκίνους, όχι έναν»
Βαλάσογλου: Η φιλολογία, οι γονείς του & ο λόγος που δε λέει την ηλικία του
Γωγώ Μαστροκώστα: Δείτε την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση 4 χρόνια πριν
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ, φωτογραφία pexels.com
εργαζόμενοι
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας
Η αμοιβή της εργασίας την ημέρα του Αγίου Πνεύματος (βίντεο OPEN 6/9/2025)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 (Αγίου Πνεύματος) δεν είναι επίσημη αργία για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.
  • Οι επιχειρήσεις μπορεί να κλείσουν αν η ημέρα έχει χαρακτηρισθεί αργία από Περιφερειάρχη ή με ΣΣΕ.
  • Οι εργαζόμενοι που εργάζονται την ημέρα αυτή δικαιούνται προσαύξηση 75% στο ημερομίσθιο ή στο 1/25 του μηνιαίου μισθού τους.
  • Εάν δεν εργαστούν, οι μισθωτοί λαμβάνουν κανονικά το μισθό τους, ενώ οι ημερομίσθιοι το ημερομίσθιό τους.
  • Δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός ρεπό με την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.

Πώς αμείβονται οι  μισθωτοί  του ιδιωτικού τομέα για την εργασία τη  Δευτέρα 1η Ιουνίου 2026 (Αγίου Πνεύματος) ενημερώνει η ΓΣΕΕ, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ). 

Καιρός Αγίου Πνεύματος 2026: Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Όπως επισημαίνει, η Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 (Αγίου Πνεύματος) δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Ωστόσο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η ημέρα αυτή (Αγίου Πνεύματος) έχει χαρακτηρισθεί αργία με απόφαση Περιφερειάρχη, όπως και με διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή. Εξίσου, κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι ως προς την προσαύξηση της αμοιβής για την εργασία που παρέχεται νόμιμα κατά την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργασθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, θα λάβουν κανονικά το μισθό τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους. Σημειώνεται ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό) με την ημέρα του Αγίου Πνεύματος εφόσον λογίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Αν, παρότι έχει χαρακτηρισθεί η ημέρα του Αγίου Πνεύματος πρόσθετη εορτή αργία για μία επιχείρηση, αυτή λειτουργήσει φέτος κατ' εξαίρεση, τότε οι εργαζόμενοι που απασχολούνται δικαιούνται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο ημερομίσθιό τους (εφόσον αμείβονται με ημερομίσθιο) ή στο 1/25 του μηνιαίου μισθού τους (εφόσον αμείβονται με μηνιαίο μισθό).
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ;
 |
ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΓΙΑ
 |
ΑΠΕΓΙΑ ΓΣΕΕ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top