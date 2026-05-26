Ο Πέτρος κέρδισε χθες βράδυ το Silver Έπαθλο των 20.000 ευρώ και έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του ελληνικού MasterChef που κατακτά τη συγκεκριμένη διάκριση.

Στο αποψινό επεισόδιο, ο Σωτήρης Κοντιζάς ζητά από τον Πάνο να δημιουργήσει τη δική του «dream team», δηλαδή την ομάδα που θεωρεί ότι μπορεί να φτάσει μέχρι τη «Μητέρα των Μαχών».

«Στο μυαλό σου υπάρχει κάποια ιδανική πεντάδα για τους Κόκκινους;», ρωτά ο κριτής τον διαγωνιζόμενο στο sneak preview που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star, με τον ίδιο να απαντά:

«Υπάρχει ιδανική τετράδα, θα πω εγώ. Είναι ο Τάσος, ο Γιώργος, ο Χρήστος κι εγώ».

Η απάντηση του Πάνου φαίνεται πως ενόχλησε ιδιαίτερα τον Φίλιπ, καθώς δεν συμπεριλήφθηκε στις επιλογές του συμπαίκτη του. Ο ίδιος ξέσπασε, λέγοντας πως δεν γνωρίζει πόσες νίκες πρέπει ακόμη να φέρει στην ομάδα, ώστε να αναγνωριστεί η αξία και η προσφορά του.

MasterChef: Ο Πάνος άφησε εκτός 5άδας τον Φίλιπ και τον Νίκο

«Δε μου άρεσε που είπε αυτός ο Πάνος ότι βλέπει μόνο τετράδα. Λέω “ρε φίλε”, πόσες νίκες έχω φέρει στους Κόκκινους και τώρα ούτε καν μπορείς, στην τελευταία εβδομάδα, να με βλέπεις στην πεντάδα; Είμαστε καλά;»

«Είναι πάρα πολύ κακό να φτιάχνεις την πεντάδα σου πριν τελειώσει το παιχνίδι, γιατί είναι σαν να κόβεις τα φτερά των συμπαικτών σου», σχολίασε, με τη σειρά του, ο Σαμ.

Στη συνέχεια, ο Πάνος αποφασίζει να αφήσει στον εξώστη τον Χρήστο για το σημερινό Mystery Box, προκαλώντας νέα ένταση και ακόμη ένα ξέσπασμα από τον Φίλιπ.

«Θέλει να κοιτάξει την τετράδα του, το περίμενα. Εγώ και ο Νίκος είμαστε αναλώσιμοι», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Νίκος ξεκαθάρισε: «Το αν κάποιος δεν με υπολογίζει στην τελική πεντάδα δε με επηρεάζει, γιατί ξέρω τι μπορώ να κάνω μαγειρικά. Δεν εξαρτιέμαι από κανέναν».

