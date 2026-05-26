MasterChef: «Μαύρα πρόβατα» στην κόκκινη μπριγάδα ο Φίλιπ και ο Νίκος

«Είμαστε αναλώσιμοι» - Δείτε sneak preview από το επεισόδιο 70

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.05.26 , 13:48 Χολαργός: «Τρέξτε με κυνηγάει ο άνδρας μου»
26.05.26 , 13:33 Akylas: Κυκλοφόρησε το video clip του «PARTO» και είναι γεμάτο συναίσθημα
26.05.26 , 13:12 Άση Μπήλιου: Τα 4 ζώδια που επηρεάζει η όψη Άρη- Πλούτωνα σήμερα
26.05.26 , 13:07 Ελεάνα Παπαϊωάννου: «Μετά την αποβολή, έπαθα άρνηση»
26.05.26 , 13:06 Ρομαντικό δείπνο για την Κένταλ Τζένερ και τον Τζέικομπ Ελόρντι
26.05.26 , 13:04 Βέλγιο: Τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο - 4 νεκροί και 2 τραυματίες
26.05.26 , 12:58 Γιαννόπουλος: Έτσι σχολίασε τις φήμες για Καραβάτου - Φερεντίνο και ΕΡΤ
26.05.26 , 12:49 Κουτσελίνη για Λιάγκα: «Είχαμε και οι δύο μια δύσκολη τηλεοπτική χρονιά»
26.05.26 , 12:41 BYD DOLPHIN G DM-i: Τώρα και plug-in Super Hybrid
26.05.26 , 12:25 Φτιάξτε φανταστικό χοιρινό λεμονάτο με μπύρα, μια συνταγή του Γιώργου Ρήγα
26.05.26 , 12:23 Σπιτικός Γύρος Κοτόπουλου Στον Φούρνο - Η Συνταγή Του Πέτρου
26.05.26 , 12:11 MasterChef: «Μαύρα πρόβατα» στην κόκκινη μπριγάδα ο Φίλιπ και ο Νίκος
26.05.26 , 11:59 Φάκελος γάμος: 15 ουσιαστικές ερωτήσεις πριν τη μεγάλη απόφαση
26.05.26 , 11:55 Η Χατζίδου θυμάται τη Μαστροκώστα: «Περπατούσε και τρίζαν τα πατώματα»
26.05.26 , 11:50 Μητσοτάκης: Επεκτείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση του diesel
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Μπεγνής: «Έκανα μια επένδυση και καταστράφηκα. Mέχρι σήμερα είμαι με χρέη»
Γωγώ Μαστροκώστα: «Με ρωτάτε γιατί έκοψα τα μαλλιά μου. Δεν τα έκοψα»
Βαλάσογλου: Η φιλολογία, οι γονείς του & ο λόγος που δε λέει την ηλικία του
Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»
Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο ο Δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς
Χρήστος Μουσιάρης: Η ηλικία, η καταγωγή και η συμμετοχή στο Masterchef 10
Μεγάλη δωρεά στο Λιμενικό από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
Γωγώ Μαστροκώστα: Δείτε την τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση 4 χρόνια πριν
MasterChef 2026: Πέτρος vs Χρήστος - Ποιος κέρδισε τη Silver Week ;
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πέτρος κέρδισε το Silver Έπαθλο των 20.000 ευρώ, γινόμενος ο νεότερος νικητής στην ιστορία του MasterChef.
  • Ο Πάνος δημιουργεί την ιδανική του ομάδα, αποκλείοντας τον Φίλιπ, που εκφράζει την απογοήτευσή του.
  • Ο Σαμ σχολιάζει την απόφαση του Πάνου, λέγοντας ότι είναι κακό να φτιάχνεις πεντάδα πριν τελειώσει το παιχνίδι.
  • Ο Νίκος δηλώνει ότι δεν τον επηρεάζει η μη συμπερίληψή του στην τελική πεντάδα, καθώς γνωρίζει τις ικανότητές του.

Ο Πέτρος κέρδισε χθες βράδυ το Silver Έπαθλο των 20.000 ευρώ και έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του ελληνικού MasterChef που κατακτά τη συγκεκριμένη διάκριση.

MasterChef 2026: Πέτρος vs Χρήστος - Ποιος κέρδισε τη Silver Week ;

Στο αποψινό επεισόδιο, ο Σωτήρης Κοντιζάς ζητά από τον Πάνο να δημιουργήσει τη δική του «dream team», δηλαδή την ομάδα που θεωρεί ότι μπορεί να φτάσει μέχρι τη «Μητέρα των Μαχών».

«Στο μυαλό σου υπάρχει κάποια ιδανική πεντάδα για τους Κόκκινους;», ρωτά ο κριτής τον διαγωνιζόμενο στο sneak preview που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star, με τον ίδιο να απαντά:

«Υπάρχει ιδανική τετράδα, θα πω εγώ. Είναι ο Τάσος, ο Γιώργος, ο Χρήστος κι εγώ».

Η απάντηση του Πάνου φαίνεται πως ενόχλησε ιδιαίτερα τον Φίλιπ, καθώς δεν συμπεριλήφθηκε στις επιλογές του συμπαίκτη του. Ο ίδιος ξέσπασε, λέγοντας πως δεν γνωρίζει πόσες νίκες πρέπει ακόμη να φέρει στην ομάδα, ώστε να αναγνωριστεί η αξία και η προσφορά του.

MasterChef: Ο Πάνος άφησε εκτός 5άδας τον Φίλιπ και τον Νίκο

MasterChef: Ο Πάνος άφησε εκτός 5άδας τον Φίλιπ και τον Νίκο

«Δε μου άρεσε που είπε αυτός ο Πάνος ότι βλέπει μόνο τετράδα. Λέω “ρε φίλε”, πόσες νίκες έχω φέρει στους Κόκκινους και τώρα ούτε καν μπορείς, στην τελευταία εβδομάδα, να με βλέπεις στην πεντάδα; Είμαστε καλά

«Είναι πάρα πολύ κακό να φτιάχνεις την πεντάδα σου πριν τελειώσει το παιχνίδι, γιατί είναι σαν να κόβεις τα φτερά των συμπαικτών σου», σχολίασε, με τη σειρά του, ο Σαμ.

Στη συνέχεια, ο Πάνος αποφασίζει να αφήσει στον εξώστη τον Χρήστο για το σημερινό Mystery Box, προκαλώντας νέα ένταση και ακόμη ένα ξέσπασμα από τον Φίλιπ.

«Θέλει να κοιτάξει την τετράδα του, το περίμενα. Εγώ και ο Νίκος είμαστε αναλώσιμοι», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Νίκος ξεκαθάρισε: «Το αν κάποιος δεν με υπολογίζει στην τελική πεντάδα δε με επηρεάζει, γιατί ξέρω τι μπορώ να κάνω μαγειρικά. Δεν εξαρτιέμαι από κανέναν».

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
ΦΙΛΙΠ ΒΑΚΟΣ
 |
ΝΙΚΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
MASTERCHEF 10
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top