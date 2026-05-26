Συγκινημένη εμφανίστηκε η Ελένη Χατζίδου στο Breakfast@Star, μιλώντας για τη Γωγώ Μαστροκώστα και τις στιγμές που είχαν ζήσει μαζί στο «Dancing With The Stars». Με λόγια γεμάτα αγάπη και θαυμασμό, η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια θυμήθηκε τη γνωριμία και τη συνύπαρξή τους στο δημοφιλές show χορού, περιγράφοντας τη Γωγώ ως μια γυναίκα γεμάτη φως, θετική ενέργεια και σπάνια καλοσύνη.

Η συζήτηση ξεκίνησε με αφορμή όσα έχουν ειπωθεί τις τελευταίες ώρες για τη Γωγώ Μαστροκώστα και τη θετική αύρα που άφηνε σε όλους όσοι τη γνώριζαν.

«Όλοι αυτοί που έχουμε γνωρίσει τη Γωγώ Μαστροκώστα, όπως ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, λέει ότι η Γωγώ γι’ αυτόν είχε σηματοδοτήσει μια εποχή χαράς, χαμόγελου, ευτυχίας… λάμψης», ανέφερε αρχικά η Ελένη Χατζίδου.

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως οι δυο τους είχαν συναντηθεί και συνεργαστεί στο «Dancing With The Stars», εξηγώντας ότι η είδηση του θανάτου της την έκανε να θυμηθεί έντονα εκείνη την περίοδο.

«Ναι, παιδιά, και το θυμήθηκα. Είδες, χθες τώρα που έγινε όλο αυτό και είχαμε τη στεναχώρια και όλο αυτό το βάρος, το θυμήθηκα μετά. Ήμασταν στο “Dancing with the Stars”», είπε συγκινημένη.

Η παρουσιάστρια περιέγραψε μάλιστα με ενθουσιασμό την πρώτη φορά που είδε από κοντά τη Γωγώ Μαστροκώστα, τονίζοντας πως η παρουσία της ήταν πραγματικά εντυπωσιακή.

«Καλά, όταν την είχα δει από κοντά πρώτη φορά, παιδιά, δεν μπορώ να σας εξηγήσω τι έπαθα. Ήταν η γυναίκα που περπατούσε και τρίζαν τα πατώματα πραγματικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με χιούμορ αλλά και ειλικρίνεια, παραδέχτηκε πως τότε τη θαύμαζε τόσο πολύ, που αισθανόταν ακόμη και… αμήχανα απέναντί της.

«Ήμουνα στη φάση που ζήλεψα με την καλή την έννοια και σκέφτηκα και λέω τώρα εγώ γιατί έτυχε να ’ρθω σε αυτό το dancing που είναι η Γωγώ Μαστροκώστα; Γιατί ξέρεις, ψήφιζε ο κόσμος ποιος θα φύγει, ποιος θα μείνει», είπε γελώντας συγκινημένα.

Η Ελένη Χατζίδου στάθηκε ιδιαίτερα στον χαρακτήρα της Γωγώς Μαστροκώστα, λέγοντας πως παρά τη λάμψη και τη δημοφιλία της, δεν έβγαζε ποτέ ανταγωνισμό ή έπαρση.

«Νομίζω ήμασταν και μαζί προτεινόμενες για το ποια θα φύγει. Έμεινε η Γωγώ. Ήταν τόσο… είχε τόσο καλή διάθεση. Δεν ένιωθες ποτέ ότι είναι ανταγωνιστική. Συζητούσαμε τόσο ωραία. Είχε αυτή την ωραία την αύρα. Έφερνε τη λάμψη της, αυτό που σας είπα. Τη μετέδιδε, ρε παιδάκι μου. Πολύ καλός άνθρωπος», ανέφερε.

Κλείνοντας, η παρουσιάστρια είπε μια φράση που συγκίνησε ιδιαίτερα τους συνεργάτες της στο πλατό, τονίζοντας πως η αληθινή ομορφιά της Γωγώς Μαστροκώστα βρισκόταν στην ψυχή της.

«Αυτή η ομορφιά της εξωτερική δεν ήταν τίποτα μπροστά στην ομορφιά που είχε», είπε με εμφανή συγκίνηση.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star