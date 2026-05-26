Κουτσελίνη για Λιάγκα: «Είχαμε και οι δύο μια δύσκολη τηλεοπτική χρονιά»

«Ελπίζω να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο»

Τη δική της απάντηση για τις τηλεοπτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν φέτος αρκετές εκπομπές έδωσε η Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία τοποθετήθηκε δημόσια και για τον Γιώργο Λιάγκα, στέλνοντάς του μάλιστα και τις ευχές της για τη συνέχεια.

Ευλαμπία Ρέβη κατά ΣΚΑΪ: «Σήμερα έπρεπε να είμαι αγκαλιά με το μωρό μου»

Η παρουσιάστρια, μιλώντας σε τηλεοπτικές κάμερες, σχολίασε αρχικά την υπόθεση ανάμεσα στον Γιώργο Κουρδή και την Ευλαμπία Ρέβη, τονίζοντας πως βρίσκεται πάντα στο πλευρό των συναδέλφων της, χωρίς όμως να παραβλέπει και τη θέση των τηλεοπτικών σταθμών όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν ένα τηλεοπτικό προϊόν.

«Πάντα είμαι κοντά στον συνάδελφο, έτσι κι αλλιώς. Αλλά ως τηλεοπτικό στέλεχος, μπορώ να δω από τη δική τους πλευρά ότι έκαναν μια επιλογή σε σχέση με ένα τηλεοπτικό προϊόν, αρκεί να μην φύγει αυτό στην προσωπικότητα των συναδέλφων μας», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε αν ένας παρουσιαστής μπορεί να κριθεί από μία μόνο κακή τηλεοπτική χρονιά, η Ζήνα Κουτσελίνη αναφέρθηκε ανοιχτά στον Γιώργο Λιάγκα αλλά και στη δική της φετινή πορεία, ξεκαθαρίζοντας πως μια δύσκολη σεζόν δεν μπορεί να ακυρώσει τη συνολική διαδρομή κανενός.

Ζήνα Κουτσελίνη: «Του χρόνου θα προσφέρουμε και γέλιο και κλάμα»

«Άρα και ο Γιώργος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι κανένας μας δεν κρίνεται από μια κακή τηλεοπτική χρονιά, όπως τη βιώνει κι εκείνος. Είχαμε μια δύσκολη τηλεοπτική χρονιά και οι δύο λοιπόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρουσιάστρια θέλησε μάλιστα να υπενθυμίσει πως οι τηλεοπτικές ισορροπίες αλλάζουν συνεχώς από χρονιά σε χρονιά, φέρνοντας ως παράδειγμα και την περίπτωση της Κατερίνας Καινούργιου.

«Να θυμίσω στους τηλεθεατές ότι πέρυσι ήταν μια πολύ κακή χρονιά για την Κατερίνα Καινούργιου και μια πολύ καλή χρονιά για άλλα τηλεοπτικά πρόσωπα», είπε.

Η Ζήνα Κουτσελίνη έκανε και μια προσωπική αναφορά στη δική της πορεία, εξηγώντας πως μπορεί φέτος τα νούμερα τηλεθέασης να μην ήταν τα αναμενόμενα, ωστόσο θεωρεί ότι η εκπομπή της είχε ποιοτικά καλύτερο περιεχόμενο.

«Διανύσαμε με πρωτιά, τουλάχιστον εγώ, 10 τηλεοπτικά χρόνια. Η 11η ήταν μια χρονιά που σε περιεχόμενο για μένα ήταν καλύτερη από τις προηγούμενες 10, αλλά στα νούμερα τηλεθέασης δεν ήταν τόσο καλή», δήλωσε.

Κλείνοντας, η παρουσιάστρια έστειλε θετική ενέργεια και στον Γιώργο Λιάγκα, εκφράζοντας την ευχή να συνεχίσει δυναμικά και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

«Αυτό λοιπόν δε σημαίνει κάτι για κανέναν μας, ούτε για τον Γιώργο, ούτε και για μένα, ούτε και για όσους δεν τα πήγαν καλά αυτή την τηλεοπτική χρονιά. Η επόμενη θα θέσει νέους στόχους στον καθένα από εμάς και ελπίζω να φέρω τύχη και στον Γιώργο και να πάει καλά και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο», είπε χαρακτηριστικά.

