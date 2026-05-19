Η Ζήνα Κουτσελίνη μίλησε στις κάμερα του Breakfast@Star το βράδυ της Δευτέρας για το τηλεοπτικό της μέλλον, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στην εκπομπή.

Η οικοδέσποινα του Αλήθειες με τη Ζήνα, ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με το κανάλι, ενώ σημείωσε πως μέχρι το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν θα υπάρχει πιο καθαρή εικόνα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Αλλαγές θα υπάρχουν σε όλους μας. Σε όλους όσοι θέλουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Δεν ξέρω κάτι ακόμα, είμαστε ακόμα σε συζητήσεις, μέχρι το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν θα είμαστε πιο έτοιμοι για όλα αυτά. Του χρόνου πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε και γέλιο και κλάμα».

Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, η παρουσιάστρια επιβεβαίωσε ότι οι επαφές με το Star συνεχίζονται, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το αν οι αλλαγές θα αφορούν το περιεχόμενο ή τη δομή της εκπομπής.

Σε άλλη ερώτηση για το αν είναι σωστή η μεταφορά της εκπομπής Στούντιο 3 στον ΣΚΑΪ, η Ζήνα Κουτσελίνη αναφέρει ότι πρόκειται για επιλογή του σταθμού, σημειώνοντας ωστόσο ότι ιστορικά τέτοιες αλλαγές δεν πετυχαίνουν πάντα εύκολα. Παρόλα αυτά, τονίζει ότι πρόκειται για μια ισχυρή ζώνη με παράδοση ετών και μένει να φανεί αν το ίδιο περιεχόμενο θα μπορέσει να σταθεί στον νέο σταθμό.

Όσον αφορά την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ, η παρουσιάστρια τη χαρακτηρίζει ως μια μεγάλη απώλεια για το κανάλι, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα σημειώσει την ίδια επιτυχία σε οποιοδήποτε νέο της βήμα.

