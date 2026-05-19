Ζήνα Κουτσελίνη: «Του χρόνου θα προσφέρουμε και γέλιο και κλάμα»

Όσα είπε η παρουσιάστρια της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.05.26 , 15:48 «Έχει περάσει πέρα από τα σύνορα»: Εξαπλώνεται η επιδημία Έμπολα
19.05.26 , 15:36 «Δεν υπάρχει διαρροή αερίου»- Έρευνες και στη θάλασσα για την περίεργη οσμή
19.05.26 , 15:08 Microneedling: Η θεραπεία που «ξυπνάει» την επιδερμίδα σας
19.05.26 , 15:07 Καταζητείται ο σύζυγος της Εξαρχουλέα: «Τη χτυπούσε, αλλά τον κάλυπτε»
19.05.26 , 14:51 Λύγισε στο τέλος το Star στον Τελικό του Πρωταθλήματος Τύπου
19.05.26 , 14:42 «Του χρόνου θα δούμε πολλές αλλαγές στην τηλεόραση»
19.05.26 , 14:33 Έντονη μυρωδιά αερίου σε περιοχές της Αττικής - Εκκενώθηκαν σχολεία
19.05.26 , 14:17 Άση Μπήλιου: Ο Άρης στον Ταύρο μέχρι τις 28/6 - Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
19.05.26 , 14:09 Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Σε δίκη οι 4 αστυνομικοί των Αγίων Αναργύρων
19.05.26 , 13:54 Pirelli: 1500 χιλιόμετρα με Pagani Utopia Roadster
19.05.26 , 13:54 Πώς επηρεάζει η Αφροδίτη τα ερωτικά από 19 Μαΐου ως 13 Ιουνίου
19.05.26 , 13:48 Τραγωδία στο Περιστέρι: ΙΧ παρέσυρε και σκότωσε 38χρονο
19.05.26 , 13:43 Σίσσυ Χριστίδου: Η ηλικία, το ύψος, τα παιδιά και η σχέση με τον Μαραντίνη
19.05.26 , 13:43 Ζήνα Κουτσελίνη: «Του χρόνου θα προσφέρουμε και γέλιο και κλάμα»
19.05.26 , 13:33 Η Chanel μετατρέπει το σκάκι σε ένα συλλεκτικό έργο τέχνης
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
Σίσσυ Χριστίδου: Η ηλικία, το ύψος, τα παιδιά και η σχέση με τον Μαραντίνη
MasterChef 2026: Ποιον έστειλε στην μπλε μπριγάδα ο Ανδρέας;
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Στη Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της κόρης τους
Έντονη μυρωδιά αερίου σε περιοχές της Αττικής - Εκκενώθηκαν σχολεία
Άννα Βίσση: Για φαγητό σε παραδοσιακό καφενείο - «Το νέο στέκι μου»
Γραμμέλη: «Θα επιστρέψει ένα πολύ μεγάλο όνομα της ελληνικής τηλεόρασης»
Eurovision: Η πρώτη συνεργασία της νικήτριας Dara με Έλληνα καλλιτέχνη
Πάνος Κουτσουμπής: Είναι ένας τρυφερός μπαμπάς - Η φωτογραφία με την Ξένια
Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Το πάρτι υπερπαραγωγή & η εντυπωσιακή διακόσμηση
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το Breakfast@Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζήνα Κουτσελίνη δήλωσε ότι υπάρχουν συζητήσεις για αλλαγές στην εκπομπή της, "Αλήθειες με τη Ζήνα", με στόχο την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.
  • Αναμένει ότι του χρόνου θα προσφέρουν και γέλιο και κλάμα, χωρίς να διευκρινίσει αν οι αλλαγές θα αφορούν περιεχόμενο ή δομή.
  • Επιβεβαίωσε ότι οι επαφές με το κανάλι Star συνεχίζονται και θα υπάρχει πιο καθαρή εικόνα μέχρι το τέλος της σεζόν.
  • Αναφέρθηκε στην μεταφορά της εκπομπής "Στούντιο 3" στον ΣΚΑΪ, σημειώνοντας ότι τέτοιες αλλαγές δεν είναι πάντα επιτυχείς.
  • Η αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ θεωρείται μεγάλη απώλεια για το κανάλι.

Η Ζήνα Κουτσελίνη μίλησε στις κάμερα του Breakfast@Star το βράδυ της Δευτέρας για το τηλεοπτικό της μέλλον, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στην εκπομπή. 

Ζήνα Κουτσελίνη: Γιατί υπογράφει πάντα μονοετές συμβόλαιο στην τηλεόραση

Η οικοδέσποινα του Αλήθειες με τη Ζήνα, ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με το κανάλι, ενώ σημείωσε πως μέχρι το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν θα υπάρχει πιο καθαρή εικόνα.

Ζήνα Κουτσελίνη: «Του χρόνου θα προσφέρουμε και γέλιο και κλάμα»

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Αλλαγές θα υπάρχουν σε όλους μας. Σε όλους όσοι θέλουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Δεν ξέρω κάτι ακόμα, είμαστε ακόμα σε συζητήσεις, μέχρι το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν θα είμαστε πιο έτοιμοι για όλα αυτά. Του χρόνου πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε και γέλιο και κλάμα». 

Η Ζήνα Κουτσελίνη έχει γενέθλια: «Θα το σκεφτώ αν θα πω την ηλικία»

Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, η παρουσιάστρια επιβεβαίωσε ότι οι επαφές με το Star συνεχίζονται, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το αν οι αλλαγές θα αφορούν το περιεχόμενο ή τη δομή της εκπομπής.

Ζήνα Κουτσελίνη: «Του χρόνου θα προσφέρουμε και γέλιο και κλάμα»

Σε άλλη ερώτηση για το αν είναι σωστή η μεταφορά της εκπομπής Στούντιο 3 στον ΣΚΑΪ, η Ζήνα Κουτσελίνη αναφέρει ότι πρόκειται για επιλογή του σταθμού, σημειώνοντας ωστόσο ότι ιστορικά τέτοιες αλλαγές δεν πετυχαίνουν πάντα εύκολα. Παρόλα αυτά, τονίζει ότι πρόκειται για μια ισχυρή ζώνη με παράδοση ετών και μένει να φανεί αν το ίδιο περιεχόμενο θα μπορέσει να σταθεί στον νέο σταθμό.

Όσον αφορά την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ, η παρουσιάστρια τη χαρακτηρίζει ως μια μεγάλη απώλεια για το κανάλι, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα σημειώσει την ίδια επιτυχία σε οποιοδήποτε νέο της βήμα.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top