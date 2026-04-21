Η Ζήνα Κουτσελίνη έχει γενέθλια: «Θα το σκεφτώ αν θα πω την ηλικία»

Ιδιαίτερη είναι η 21η Απριλίου για τη Ζήνα Κουτσελίνη, καθώς σήμερα έχει τα γενέθλιά της.

Ιδιαίτερα χαρούμενη είπε στην έναρξη της εκπομπής της Αλήθεις με τη Ζήνα: «Χριστός Ανέστη και χρόνια μου πολλά! Γιατί το Χριστός Ανέστη δεν το ξεχνάμε κι αυτή την 21η Απριλίου, θέλω να πω ότι είχαμε τη βασίλισσα που γιόρταζε σήμερα, τη βασίλισσα Ελισάβετ, που είχε τα γενέθλιά της. Δεν είναι πια μαζί μας. Έχω απομείνει εγώ προς το παρόν».

«Η μοναδική βασίλισσα είμαι εγώ τώρα, οπότε έχω τη βασιλεία μου και προχωρώ τη ζωή. Θέλω να πω ότι όπως ο Νίκος Τριφωνόπουλος έκοψε τη μουσική εκείνη την ώρα είναι-- πώς θα φύγω από τη ζωή και κάποια στιγμή θα κοπεί η μουσική. Όταν έχω γενέθλια είναι πολύ οργανωμένοι γιατί οργανώνονται για το τελευταίο μου αντίο, Γιάννη», πρόσθεσε με χιούμορ απευθυνόμενη στους συνεργάτες της.

«Θα αποφασίσω μέχρι το τέλος της εκπομπής αν θα την πω την ηλικία ή σταματώ και βάζω ερωτηματικά. Στην τούρτα του τέλους θα το σκεφτώ», αποκάλυψε στη συνέχεια η Ζήνα, λέγοντας ότι στο κλείσιμο θα έχει catering για τους φίλους της.

«Σήμερα ήθελα να πω ότι γιορτάζω. Όπου περνούσα βγαίναν έξω "Χρόνια πολλά, Ζήνα" και με το που με βλέπανε δεν υπήρχε καμία αντίρρηση, καμία αμφιβολία ότι έχω τα γενέθλιά μου. Δέχομαι και τηλεφωνικά έτσι τα χρόνια πολλά και τις ευχές. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε», είπε προσφέροντας γλυκά στους καλεσμένους της.

Στη συνέχεια τη Ζήνα περίμενε μια έκπληξη, αφού δέχθηκε «ζωντανά» ευχές από πολλούς φίλους της.

Η ανάρτηση της Ζήνας Κουτσελίνη για τα γενέθλιά της

