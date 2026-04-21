Κοινωνικός τουρισμός: Άνοιξε η πλατφόρμα - Ποιοι ΑΦΜ κάνουν αίτηση σήμερα

Ξεκινά από σήμερα, Τρίτη η υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού 2026 - 2027. Δικαιούχοι είναι 300.000 πολίτες που θα μπορέσουν να κάνουν τις φετινές διακοπές τους με χαμηλό ή μηδενικό κόστος.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/politismos-athletismos-kai-tourismos/tourismos/koinonikos-tourismos με τους κωδικούς taxisnet και σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων.

Έτσι σήμερα 21.04.2026 υποβάλουν αιτήσεις όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 0.

Στη συνέχεια οι αιτήσεις υποβάλλονται ως εξής:

Τετάρτη, 22.04.2026 , οι ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2.

, οι ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2. Πέμπτη, 23.04.2026 , οι ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4.

, οι ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4. Παρασκευή, 24.04.2026 , οι ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6.

, οι ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6. Σάββατο, 25.04.2026 , οι ΑΦΜ που λήγουν σε 7, 8 και 9

, οι ΑΦΜ που λήγουν σε 7, 8 και 9 Κυριακή, 26.04.2026, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όλοι οι ενδιαφερόμενοι ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ.

Πολύ σημαντικό! Αν οι αιτήσεις δεν υποβληθούν στις ημερομηνίες που προβλέπονται μέχρι την Κυριακή, το δικαίωμα συμμετοχής χάνεται.

Κοινωνικός τουρισμός: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ στο τελευταίο 12μηνο. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο διάστημα ανεργίας τουλάχιστον 3 μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ στο τελευταίο 12μηνο. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο διάστημα ανεργίας τουλάχιστον 3 μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Κοινωνικός τουρισμός: Προορισμοί και μέρες διανυκτερεύσεων

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν προορισμούς και καταλύματα για να κάνουν τις διακοπές τους από τις 18 Μαΐου και μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2027.

Όσοι επιλέξουν διακοπές σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω και Ρόδο δικαιούνται έως και 10 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν.

Όσοι επιλέξουν τους δήμους Ιστιαίας, Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγγίας Άννας στη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία, εκτός των Σποράδων, δικαιούνται έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε καταλύματα των περιοχών αυτών.

Για τους υπόλοιπους προορισμούς (νησιωτικούς και ηπειρωτικούς) η συμμετοχή των δικαιούχων φτάνει κατ’ ανώτατο όριο στα 12 ευρώ ανά άτομο για κατάλυμα με πρωινό και ως 7 ευρώ ανά άτομο σε κατάλυμα χωρίς πρωινό.

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν με συμμετοχή.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με τη συμμετοχή των δικαιούχων να ανέρχεται στο 25%.

Για τα άτομα με αναπηρία τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Κοινωνικός Τουρισμός: Εισοδηματικά κριτήρια

Η επιλογή στο πρόγραμμα γίνεται με βάση τα εξής εισοδηματικά κριτήρια:

Έως 16.000 ευρώ για τους άγαμους.

Έως 24.000 ευρώ για τους έγγαμους (προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο).

Έως 29.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες (προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο).

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι, εκτός από ΑμεΑ και πολύτεκνους γονείς, έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026.

Κοινωνικός Τουρισμός: Τα βασικά κριτήρια μοριοδότησης

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με σύστημα μοριοδότησης, που δίνει προτεραιότητα σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Τα βασικά κριτήρια είναι:

χαμηλό εισόδημα

αριθμός παιδιών

μονογονεϊκή οικογένεια

αναπηρία

συμμετοχή ή μη σε προηγούμενα προγράμματα

Συγκεκριμένα:

1. Όσο χαμηλότερο το οικογενειακό εισόδημα, τόσο περισσότερα μόρια

έως 10.000€ → 30 μόρια

10.000 – 20.000€ → 20 μόρια

20.000 – 30.000€ → 10 μόρια

2. Κάθε ανήλικο παιδί δίνει +15 μόρια.

3. Μονογονεϊκή οικογένεια δίνει +10 μόρια επιπλέον.

4. Αναπηρία (ΑμεΑ ≥50%) δίνει υψηλή προτεραιότητα με +50 μόρια.

5. Αν δεν έχεις επιλεγεί ή δεν έχεις ξαναπάρει voucher τα τελευταία χρόνια, παίρνεις +20 μόρια (πριμοδότηση νέων δικαιούχων).