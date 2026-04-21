Κοινωνικός τουρισμός: Άνοιξε η πλατφόρμα - Ποιοι ΑΦΜ κάνουν αίτηση σήμερα

Έως και 12 διανυκτερεύσεις σε δικαιούχους

21.04.26 , 10:58 Γιώργος Γρηγοριάδης: «Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα συνεχίσουμε»
21.04.26 , 10:54 Ασύλληπτο ρεκόρ του Κώστα Ρηγάκη, για τα παιδιά με καρκίνο
21.04.26 , 10:37 Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η αποκάλυψη για τον γιο του Αναστάση, στο Moments
21.04.26 , 10:32 «Ο Τελευταίος Αντάρτης» του Ανδρέα Ζαφείρη, στο Θέατρο Άβατον
21.04.26 , 10:28 Καιρός: Φθινοπωρινή εισβολή από το βράδυ – Έρχονται ψυχρές αέριες μάζες
21.04.26 , 10:14 Πάνος Μουζουράκης: Πότε και πού θα γίνει η βάφτιση του γιου του
21.04.26 , 10:01 Η Κάτια Ταραμπάνκο για την προσωπική της ζωή: «Παραμένω ελεύθερη κι ωραία!»
21.04.26 , 09:39 Ποιοί σταθμοί Μετρό θα κλείνουν νωρίτερα από σήμερα 21/4
21.04.26 , 09:28 Hyundai IONIQ 3: Αυτό είναι το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
21.04.26 , 09:22 Συναγερμός για την εξαφάνιση 43χρονης μητέρας από το Ηράκλειο
21.04.26 , 09:21 Χαϊδάρι: «Η 13χρονη είπε ότι θα πηδήξει, αλλά κανείς δεν έδωσε σημασία»
21.04.26 , 09:16 Ελένη Χατζίδου: Επέστρεψε στο Breakfast - Όσα είπε για το πρόβλημα υγείας
21.04.26 , 09:06 Μιλλούση: «Μπήκα και είδα τον Λευτέρη να κλαίει - ''Δεν το αντέχω'' είπε»
21.04.26 , 09:05 Ford: Ποιο συνεργείο βραβεύτηκε για την φανοποιεία
21.04.26 , 09:03 Λαίδη Λουίζα: H αγαπημένη εγγονή της Ελισάβετ που «έσπασε» το πρωτόκολλο
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Νίκος Χατζηνικολάου - Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον δημοσιογράφο
Κομνηνού: «Είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Μου έχει δώσει πληρότητα»
Μιλλούση: «Μπήκα και είδα τον Λευτέρη να κλαίει - ''Δεν το αντέχω'' είπε»
MasterChef: Μετά τον Πάνο, και ο Χάρης παραιτήθηκε από την ηγεσία των μπλε
Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 13/5: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Χαϊδάρι: «Η 13χρονη είπε ότι θα πηδήξει, αλλά κανείς δεν έδωσε σημασία»
MasterChef: Η μπριγάδα που κέρδισε στο Mystery Box & η συγκινητική αφιέρωση
Πτώση μαθήτριας: «Έφυγε» από τη ζωή μέσα στο χειρουργείο και την επανέφεραν
Καιρός: Φθινοπωρινή εισβολή από το βράδυ – Έρχονται ψυχρές αέριες μάζες
Περισσότερα

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027, με δικαιούχους 300.000 πολίτες.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ξεκινώντας από 21 Απριλίου 2026.
  • Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι, άνεργοι και ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
  • Δωρεάν διανυκτερεύσεις έως 12 σε επιλεγμένους προορισμούς και επιδοτήσεις για ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
  • Η επιλογή δικαιούχων γίνεται με μοριοδότηση, δίνοντας προτεραιότητα σε άτομα με χαμηλό εισόδημα και αναπηρία.

Ξεκινά από σήμερα, Τρίτη η υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού 2026 - 2027. Δικαιούχοι είναι 300.000 πολίτες που θα μπορέσουν να κάνουν τις φετινές διακοπές τους με χαμηλό ή μηδενικό κόστος. 

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Βήμα βήμα η διαδικασία

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/politismos-athletismos-kai-tourismos/tourismos/koinonikos-tourismos με τους κωδικούς taxisnet και σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων. 

Έτσι σήμερα 21.04.2026 υποβάλουν αιτήσεις όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 0. 

Στη συνέχεια οι αιτήσεις υποβάλλονται ως εξής:

  • Τετάρτη, 22.04.2026, οι ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2.
  • Πέμπτη, 23.04.2026, οι ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4.
  • Παρασκευή, 24.04.2026, οι ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6.
  • Σάββατο, 25.04.2026, οι ΑΦΜ που λήγουν σε 7, 8 και 9
  • Κυριακή, 26.04.2026, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όλοι οι ενδιαφερόμενοι ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ.

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Δικαιούχοι, διανυκτερεύσεις & τι αλλάζει φέτος

Πολύ σημαντικό! Αν οι αιτήσεις δεν υποβληθούν στις ημερομηνίες που προβλέπονται μέχρι την Κυριακή, το δικαίωμα συμμετοχής χάνεται. 

Κοινωνικός τουρισμός: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

  • Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
  • Ασφαλισμένοι στον EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ στο τελευταίο 12μηνο.
  • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο διάστημα ανεργίας τουλάχιστον 3 μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Τι πρέπει να ξέρετε για το φετινό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού

Κοινωνικός τουρισμός: Προορισμοί και μέρες διανυκτερεύσεων

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν προορισμούς και καταλύματα για να κάνουν τις διακοπές τους από τις 18 Μαΐου και μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2027.

Όσοι επιλέξουν διακοπές σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω και Ρόδο δικαιούνται έως και 10 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν. 

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πότε ανοίγει οι εφαρμογή – Οι αλλαγές που φέρνει

Όσοι επιλέξουν τους δήμους Ιστιαίας, Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγγίας Άννας στη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία, εκτός των Σποράδων, δικαιούνται έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε καταλύματα των περιοχών αυτών. 

Για τους υπόλοιπους προορισμούς (νησιωτικούς και ηπειρωτικούς) η συμμετοχή των δικαιούχων φτάνει κατ’ ανώτατο όριο στα 12 ευρώ ανά άτομο για κατάλυμα με πρωινό και ως 7 ευρώ ανά άτομο σε κατάλυμα χωρίς πρωινό.

Κοινωνικός τουρισμός: Νωρίτερα τα voucher διακοπών

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν με συμμετοχή. 

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με τη συμμετοχή των δικαιούχων να ανέρχεται στο 25%. 

Για τα άτομα με αναπηρία τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Κοινωνικός Τουρισμός: Εισοδηματικά κριτήρια

Η επιλογή στο πρόγραμμα γίνεται με βάση τα εξής εισοδηματικά κριτήρια:

  • Έως 16.000 ευρώ για τους άγαμους.
  • Έως 24.000 ευρώ για τους έγγαμους (προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο).
  • Έως 29.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες (προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο).

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι, εκτός από ΑμεΑ και πολύτεκνους γονείς, έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026. 

Κοινωνικός Τουρισμός: Τα βασικά κριτήρια μοριοδότησης

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με σύστημα μοριοδότησης, που δίνει προτεραιότητα σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Τα βασικά κριτήρια είναι:

  • χαμηλό εισόδημα
  • αριθμός παιδιών
  • μονογονεϊκή οικογένεια
  • αναπηρία
  • συμμετοχή ή μη σε προηγούμενα προγράμματα

Συγκεκριμένα:

1. Όσο χαμηλότερο το οικογενειακό εισόδημα, τόσο περισσότερα μόρια

  • έως 10.000€ → 30 μόρια
  • 10.000 – 20.000€ → 20 μόρια
  • 20.000 – 30.000€ → 10 μόρια

2. Κάθε ανήλικο παιδί δίνει +15 μόρια.

3. Μονογονεϊκή οικογένεια δίνει +10 μόρια επιπλέον.

4. Αναπηρία (ΑμεΑ ≥50%) δίνει υψηλή προτεραιότητα με +50 μόρια.

5. Αν δεν έχεις επιλεγεί ή δεν έχεις ξαναπάρει voucher τα τελευταία χρόνια, παίρνεις +20 μόρια (πριμοδότηση νέων δικαιούχων).

