Μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της έζησε η Ελίνα Κωνσταντοπούλου, καθώς είδε τον γιο της να ολοκληρώνει με επιτυχία τις σπουδές του στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Η πρώην τραγουδίστρια, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα τη δεκαετία του '90 μέσα από τις επιτυχίες της και τη χαρακτηριστική παρουσία της στο ελληνικό πεντάγραμμο, δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της για το σημαντικό αυτό επίτευγμα του γιου της.

Ο νεαρός Γιάννης παρέλαβε το πτυχίο του έχοντας στο πλευρό του σύσσωμη την οικογένειά του, η οποία παρακολούθησε με ιδιαίτερη συγκίνηση την τελετή ορκωμοσίας.

Λίγο αργότερα, η Ελίνα Κωνσταντοπούλου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram φωτογραφίες από τη σημαντική αυτή ημέρα. Οι followers της έσπευσαν να της στείλουν τις θερμότερες ευχές τους, συγχαίροντας τον γιο της και ευχόμενοι «καλή σταδιοδρομία» στο νέο του ξεκίνημα.

Η ίδια συνόδευσε τα στιγμιότυπα με μια ιδιαίτερα τρυφερή λεζάντα, μέσα από την οποία εξέφρασε την περηφάνια και τη συγκίνησή της για τον καρπό των κόπων του παιδιού της.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Μία από τις ωραιότερες στιγμές της ζωής μου ήταν η σημερινή, που ο γιος μου, ο Γιάννης, ορκίστηκε και πήρε το πτυχίο του! Μία υπέροχη τελετή, στην οποία μίλησαν με πολύ συγκινητικά λόγια ο πρύτανης και ο πρόεδρος του τμήματος του ΕΚΠΑ! Ευχαριστούμε για τις υπέροχες στιγμές».

Η ανάρτηση της Ελίνας Κωνσταντοπούλου

Η Ελίνα Κωνσταντοπούλου έχει επιλέξει εδώ και χρόνια να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και να αφήσει πίσω της την καριέρα της στο τραγούδι, προκειμένου να αφοσιωθεί στην οικογένειά της και στην ανατροφή των δύο γιων της, τους οποίους πάντοτε έθετε σε απόλυτη προτεραιότητα.

«Κάποια πράγματα έχουν χρονικά όρια, εμένα το όριο μου στο τραγούδι τελείωσε. Ήταν πολύ δύσκολη απόφαση, αλλά όταν έρχεται κάτι άλλο και σε γεμίζει περισσότερο, νομίζω την παίρνεις εύκολα την απόφαση. Έχω αποσυρθεί από το τραγούδι από το 2012. Σήμερα έχω το δικό μου ζαχαροπλαστείο, έχει γλυκά Θεσσαλονίκης. Φτιάχνω κοσμήματα χειροποίητα τα τελευταία χρόνια», είχε