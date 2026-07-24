Σε λειτουργία οι 388 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής για την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη/ βίντεο ΕΡΤ

Η εγκατάσταση 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη στην Αττική έχει ολοκληρωθεί και πλέον είναι έτοιμες να καταγράφουν τους οδηγούς που περνούν με κόκκινο. Οι συσκευές τοποθετήθηκαν σε κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου, έπειτα από υποδείξεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, με στόχο τη μείωση των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Το μέτρο αφορά διασταυρώσεις όπου έχει καταγραφεί αυξημένη παραβατικότητα ή υψηλή επικινδυνότητα. Οι θέσεις επιλέχθηκαν από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής με βάση στατιστικά στοιχεία και επιχειρησιακή εμπειρία, ενώ το έργο υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής.

Πώς θα λειτουργούν οι κάμερες και πώς θα βεβαιώνονται τα πρόστιμα

Οι κάμερες θα λειτουργούν όλο το 24ωρο και θα καταγράφουν αποκλειστικά παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη. Για κάθε περιστατικό θα παράγεται πλήρες αποδεικτικό υλικό υψηλής ευκρίνειας, που θα περιλαμβάνει έξι φωτογραφίες και ένα βίντεο.

Το υλικό θα αποστέλλεται στο Σύστημα Ψηφιακής Βεβαίωσης Παραβάσεων Οδικής Κυκλοφορίας και στην Ελληνική Αστυνομία, ώστε να ελέγχεται και να βεβαιώνεται η παράβαση. Η ειδοποίηση προς τον πολίτη θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Θυρίδα Πολίτη στο gov.gr και στο Gov.gr Wallet.

Εφόσον το πρόστιμο δεν πληρωθεί ή δεν ασκηθεί ένσταση μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, η οφειλή θα διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ. Στην παρουσίαση του προγράμματος του Εθνικού Φορέα «ΟΔΥΣΕΑΣ» αναφέρθηκε επίσης ότι για τις ανείσπρακτες οφειλές προβλέπεται μεταβίβαση στην ΑΑΔΕ με προσαύξηση 20%.

Ερυθρός σηματοδότης: Πού τοποθετήθηκαν οι 388 κάμερες στην Αττική

Οι 388 κάμερες έχουν εγκατασταθεί σε επικίνδυνους κόμβους του λεκανοπεδίου. Σε αυτοψία στο σημείο συμβολής της λεωφόρου Κατεχάκη με τη λεωφόρο Μεσογείων, έναν από τους μεγαλύτερους και πιο επιβαρυμένους κυκλοφοριακά κόμβους της πρωτεύουσας, καταγράφηκε ότι από τους έξι φωτεινούς σηματοδότες του σημείου, οι πέντε διαθέτουν κάμερες, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Ο εξοπλισμός καλύπτει διαφορετικές κατευθύνσεις κυκλοφορίας, ανάμεσά τους το ρεύμα από την Καισαριανή και την έξοδο προς τη λεωφόρο Κατεχάκη. Με την ενεργοποίηση του συστήματος θα αρχίσει και η συστηματική συλλογή ψηφιακών δεδομένων για τον βαθμό συμμόρφωσης των οδηγών στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αντίστοιχα ψηφιακά στοιχεία για το διάστημα πριν από την εγκατάσταση των καμερών, γεγονός που δυσκολεύει την άμεση ποσοτική σύγκριση με το παρελθόν. Ωστόσο, ήδη καταγράφεται μια πρώτη αλλαγή στη συμπεριφορά οδηγών, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις επιλέγουν να φρενάρουν στο πορτοκαλί φανάρι αντί να επιταχύνουν.

Τι προβλέπεται για τα προσωπικά δεδομένα και τον έλεγχο των παραβάσεων

Στο σύστημα έχει ενσωματωθεί πρόβλεψη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμα τα πρόσωπα των επιβατών των οχημάτων. Η καταγραφή περιορίζεται στις παραβάσεις του ερυθρού σηματοδότη και το αποδεικτικό υλικό αποστέλλεται στις αρμόδιες αρχές για έλεγχο και βεβαίωση.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 13,38 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ και χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της δράσης «Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας».