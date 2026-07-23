Στιγμές τρόμου έζησε η τραγουδίστρια Ηλιάνα Ζέρβα, η οποία δέχθηκε επίθεση από θαλάσσια χελώνα καρέτα καρέτα, ενώ ήταν στη θάλασσα στο Λιμένι της Μάνης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να υποστεί κάταγμα στο χέρι.

Όπως φαίνεται σε βίντεο, η Ηλιάνα Ζέρβα βγήκε από τη θάλασσα σφαδάζοντας από τους πόνους. Μόλις πριν από λίγα λεπτά μια χελώνα καρέτα καρέτα τη δάγκωσε.

«Με άρπαξε και τα είδα όλα φυσικά, γιατί ξεκίνησε από το ισχίο μου και τράβαγε, τράβαγε, αλλά εγώ ευτυχώς ήμουν στο ένα μέτρο. Αφού με είχε γραπωμένη για ώρα εκεί, μετά έβαλα το χέρι μου και άρπαξε το χέρι μου. Εκεί εντάξει, μιλάμε για πόνο σοβαρό», περιέγραψε η ίδια μιλώντας στο Star και την Άννα Σανοζίδου.

Η επίθεση από την «Ελενίτσα», μία από τις χελώνες καρέτα καρέτα που αποτελούν σήμα κατατεθέν στο Λιμένι της Μάνης έγινε αφνιδιαστικά. Παρότι ένας φίλος της πρόλαβε να την προειδοποιήσει πως η χελώνα πλησίαζε, εκείνη δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

«Οι θαλάσσιες χελώνες είναι άγρια ζώα, οπότε σε καμία περίπτωση δε χρειάζεται ή δεν πρέπει να τις ταΐσουμε αν καταλήξουμε να κολυμπάμε με μία θαλάσσια χελώνα. Ιδανικό είναι να απομακρυνθούμε και να μην την χαϊδεψουμε», σχολίασε ο υπεύθυνος προγραμμάτων «ΑΡΧΕΛΩΝ» Δυτικής Πελοποννήσου, Άρης Τσίρογλου.

Η τραγουδίστρια χρειάστηκε να μεταβεί στο Κέντρο Υγείας Γυθείου προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η ίδια είναι πολύ φιλόζωη και προφανώς δεν θεωρεί πως φταίει η χελώνα, ωστόσο ζήτησε να ληφθούν μέτρα.

«Να μπουν σημάνσεις για το κολύμπι και ότι η χελώνα αυτή δαγκώνει. Και ότι ο κόσμος δεν πρέπει με τίποτα να τις ταΐζει. Εκεί πέρα κολυμπάνε και παιδάκια», κατέληξε η τραγουδίστρια.

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