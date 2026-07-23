Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση μετά τις καταγγελίες του πρώην υφυπουργού της ΝΔ και ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, με αναφορές στη Novartis και σε έναν εκ των προστατευόμενων μαρτύρων για παθητική δωροδοκία. Η αντιπολίτευση ζητά την παραίτηση του υπουργού, ενώ η κυβέρνηση απορρίπτει κάθε σχετικό ενδεχόμενο και δηλώνει ότι η υπόθεση έχει κριθεί από τη Δικαιοσύνη.

Ο Μάριος Σαλμάς καταλόγισε στον Άδωνι Γεωργιάδη σχέσεις διαπλοκής με τη Novartis, αλλά και με έναν από τους προστατευόμενους μάρτυρες. Με τις παρεμβάσεις του έθεσε ευθέως πολιτικό ζήτημα για την παραμονή του υπουργού Υγείας στην κυβέρνηση και συνέδεσε το θέμα με την επιλογή του πρωθυπουργού να τον διατηρεί στη θέση του.

Όπως είπε ο Μάριος Σαλμάς: «τον κρατάει στη θέση του παίρνει πάνω του όλη την ευθύνη και ο πρωθυπουργός και πλέον τίθενται εύλογα ερωτήματα για ποιο λόγο τον κρατάει και παίρνει το κόστος»

Η απάντηση Γεωργιάδη και η αναφορά στη δικογραφία Novartis

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αντέδρασε άμεσα στις αιτιάσεις, χαρακτηρίζοντας όσα ανέφερε ο Μάριος Σαλμάς αβάσιμα. Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα ζητήματα που τέθηκαν έχουν ήδη περιληφθεί στη δικογραφία της Novartis.

Ο υπουργός Υγείας δήλωσε: «αυτά που είπε χθες είναι πραγματικές ανοησίες».

Στην ίδια παρέμβαση πρόσθεσε: «και τα δυο πράγματα που ανέφερε ο κύριος Σαλμάς συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία Novartis»

Στην αντεπίθεσή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης κατηγόρησε ακόμη τον Μάριο Σαλμά ότι επί ΣΥΡΙΖΑ ο ΕΟΠΠΥ του διέγραψε οφειλή 177.000 ευρώ, μεταφέροντας τη σύγκρουση και στο πεδίο των προσωπικών και πολιτικών αιχμών.

Νέα σύγκρουση με το ΠΑΣΟΚ για την παραίτηση του υπουργού Υγείας

Η αντιπαράθεση επεκτάθηκε και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο επιμένει ότι ο υπουργός Υγείας πρέπει να παραιτηθεί. Ο Άδωνις Γεωργιάδης επιτέθηκε προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη και κατηγόρησε τη Χαριλάου Τρικούπη για αλλαγή στάσης στην υπόθεση Novartis.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε: «Καλά δε ντρέπεται αυτός ο Ανδρουλάκης καθόλου; δεν έχει ρε παιδί μου φραγμό, κάποια ηθική;»

Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Το ΠΑΣΟΚ επί οκτώ χρόνια έλεγε για σκευωρία NOVARTIS και χθες μας ξαναείπε να βγει η υπόθεση από το αρχείο».

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, μέλος του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, επανέλαβε το αίτημα για αποχώρηση του υπουργού Υγείας και πλήρη εξήγηση της υπόθεσης.

Η τοποθέτησή του ήταν: «ειναι προφανες οτι πρεπει να παραιτηθει και να μας εξηγησει αυτη την υποθεση απο την αρχη μεχρι το τελος... δεν μπορει η κυβερνηση να ακουγονται ολα αυτα που ακουγονται και να ριχνει το φταιξιμο στην αντιπολιτευση».

Η θέση της κυβέρνησης για Novartis και η παρέμβαση Μαρινάκη

Η κυβέρνηση απορρίπτει τις πιέσεις για παραίτηση του Άδωνι Γεωργιάδη και υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει κανένα σχετικό θέμα. Το Μέγαρο Μαξίμου απαντά πολιτικά στην αντιπολίτευση, επιμένοντας ότι η υπόθεση Novartis έχει κλείσει δικαστικά ως προς τη διάσταση της «σκευωρίας».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε: «η δικαιοσυνη απεφανθη η σκευωρια κατερρευσε καποιοι θελουν να επαναφερουν αυτη την υποθεση απο το παραθυρο ο υπουργος υγειας απαντησε».

Με αυτή τη γραμμή, η κυβέρνηση επιχειρεί να μεταφέρει το βάρος της αντιπαράθεσης στην κριτική προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία, όπως υποστηρίζει, επαναφέρουν μια υπόθεση που έχει ήδη κριθεί.

Μέτωπο αντιπολίτευσης μετά τις καταγγελίες Σαλμά

Οι δηλώσεις του Μάριου Σαλμά άνοιξαν νέο κύκλο επιθέσεων κατά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση ζήτησαν πολιτικές εξηγήσεις, με αιχμές για την παραμονή του υπουργού Υγείας στο κυβερνητικό σχήμα.

Ο Δημήτρης Μελίδης, εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε: «αναρωτιομαστε εαν υπαρχει εστω και λιγο λιγη πολιτικη ευθιξια δηλαδη τι αλλο πρεπει να γινει για να παραιτηθει ενας υπουργος»

Ο Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε: «Εχει δικιο ο Σαλμας ///σκανδαλαρα καραμπινατη τσεπατα τα λεφτα καποιοι αλλα γιατι το θυμηθηκε τωρα»

Το ερώτημα προς τον πρωθυπουργό

Στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης καταγράφεται και το ερώτημα που διατυπώνεται προς τον πρωθυπουργό για το αν η παραμονή του υπουργού στη θέση του συνάδει με τις αρχές της διαφάνειας και της θεσμικής λειτουργίας πριν από την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές.

Το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: «Θεωρεί ο Πρωθυπουργός ότι η παραμονή του Υπουργού στη θέση του, πριν από την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές, συνάδει με τη διαφάνεια και τη θεσμική λειτουργία που οφείλει να εγγυάται μια δημοκρατική κυβέρνηση;»

Η υπόθεση έχει πλέον μετατραπεί σε ανοιχτό πεδίο πολιτικής σύγκρουσης, με επίκεντρο τις καταγγελίες Σαλμά, τη Novartis, τις αναφορές στη δικογραφία, την απάντηση της κυβέρνησης και τις συντονισμένες πιέσεις της αντιπολίτευσης για την αποχώρηση του Άδωνι Γεωργιάδη από το υπουργείο Υγείας.

