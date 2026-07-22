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«Ασπίδα του Αχιλλέα» και νέα εξοπλιστικά προγράμματα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα προχωρά στην απόκτηση νέων αντιαεροπορικών συστημάτων, γνωστά ως «Ασπίδα του Αχιλλέα».
  • Το ΚΥΣΕΑ αναμένεται να εγκρίνει την προμήθεια τριών ισραηλινών συστημάτων αξίας 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.
  • Τα νέα συστήματα θα ενισχύσουν την αντιαεροπορική και αντιβαλλιστική ομπρέλα της χώρας.
  • Στη συνεδρίαση θα εξεταστούν και άλλα εξοπλιστικά προγράμματα, όπως drones και υποβρύχια.
  • Η στρατηγική προσαρμόζεται στις σύγχρονες απειλές και την κυριαρχία των drones.

Σημαντική εξέλιξη για τα εθνικά μας θέματα:  Η Ελλάδα αποκτά νέα αντιαεροπορικά συστήματα! Στην αυριανή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, αναμένεται να δοθεί η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων της λεγόμενης «Ασπίδας του Αχιλλέα». 

Δένδιας: Περνάμε σε νέα εποχή με την Ασπίδα του Αχιλλέα

Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ της η διπλωματική συντάκτρια του Star  Κατερίνα Τσαμούρη, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας «αλλάζουν πίστα».  Προσαρμόζονται στα δεδομένα της εποχής, παίρνουν διδάγματα από τους εν εξελίξει πολέμους και  μπαίνουν στη λογική της κυριαρχίας των drones. 

Στο αυριανό ΚΥΣΕΑ, λοιπόν, η κυβέρνηση πρόκειται να ανάψει το πράσινο φως για την προμήθεια  τριών ισραηλινών αντι-αεροπορικών συστημάτων ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής – αντιβαλλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το υπουργείο Άμυνας. 

Δένδιας: Τεράστια η αναβάθμιση της Αεράμυνας της Ελλάδας

Στη λίστα των προς έγκριση εξοπλιστικών, βρίσκονται και άλλα κρίσιμα προγράμματα, που πέρασαν πρόσφατα από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όπως:

-η αγορά μη επανδρωμένων τύπου V-BAT για τις ανάγκες επιτήρησης του στρατού ξηράς 
-και Heron για την πολεμική αεροπορία
-η απόκτηση των υποβρυχίων Dicta για τις μονάδες ειδικών επιχειρήσεων 
-και η προμήθεια των νέων μεταφορικών αεροσκαφών C-390 Millennium.
 

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