Σημαντική εξέλιξη για τα εθνικά μας θέματα: Η Ελλάδα αποκτά νέα αντιαεροπορικά συστήματα! Στην αυριανή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, αναμένεται να δοθεί η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων της λεγόμενης «Ασπίδας του Αχιλλέα».

Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ της η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας «αλλάζουν πίστα». Προσαρμόζονται στα δεδομένα της εποχής, παίρνουν διδάγματα από τους εν εξελίξει πολέμους και μπαίνουν στη λογική της κυριαρχίας των drones.

Στο αυριανό ΚΥΣΕΑ, λοιπόν, η κυβέρνηση πρόκειται να ανάψει το πράσινο φως για την προμήθεια τριών ισραηλινών αντι-αεροπορικών συστημάτων ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αποτελούν τον βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής – αντιβαλλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το υπουργείο Άμυνας.

Στη λίστα των προς έγκριση εξοπλιστικών, βρίσκονται και άλλα κρίσιμα προγράμματα, που πέρασαν πρόσφατα από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όπως:

-η αγορά μη επανδρωμένων τύπου V-BAT για τις ανάγκες επιτήρησης του στρατού ξηράς

-και Heron για την πολεμική αεροπορία

-η απόκτηση των υποβρυχίων Dicta για τις μονάδες ειδικών επιχειρήσεων

-και η προμήθεια των νέων μεταφορικών αεροσκαφών C-390 Millennium.

