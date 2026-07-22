Οι αντοχές του συστήματος ηλεκτροδότησης δοκιμάζονται σήμερα λόγω του καύσωνα και της αυξημένης κατανάλωσης. Σε πολλές περιοχές στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια προάστια σημειώθηκε μπλακ άουτ και είναι χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες, ενώ επί ποδός βρισκεται σχεδόν όλο το δυναμικό των τεχνικών της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στο κέντρο της Αθηνας, σε Κολωνάκι, Εξάρχεια, Κυψέλη, όπου λειτουργούν πολλές επιχειρήσεις με αναμμένα τα κλιματιστικά, και στου Ζωγράφου. Πρόβλημα υπάρχει αυτήν την ώρα και σε Λούτσα. Πικέρμι.

Νωρίτερα υπήρχε πρόβλημα στο Μενίδι, στη Μεταμόρφωση και στα νότια προάστια, σε περιοχές με μεγάλο πληθυσμό, όπως η Αργυρούπολη και ο Άλιμος. Χωρίς ρεύμα έμειναν και περιοχές σε Πειραιά, Νίκαια και Κερατσίνι.

Χωρίς ρεύμα έμειναν και Πειραιάς, Νίκαια, Κερατσίνι

Προβλήματα στους φωτεινούς σηματοδότες

Εξαιτίας των διακοπών ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές δε λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες.

Αιτίες των παραπάνω προβλημάτων είναι η αυξημένη υγρασία, η ζέστη και φυσικά η υπερβολική κατανάλωση. Πάντως οι τεχνικοί είναι αισιόδοξοι ότι το σύστημα θα αντέξει, καθώς η κατανάλωση λογικά θα μειώνεται όσο περνάει η ώρα.



