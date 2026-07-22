O καύσωνας έφερε μπλακ άουτ στο σύστημα ηλεκτροδότησης στην Αττική

Πρόβλημα και με τους φωτεινούς σηματοδότες στους δρόμους

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Μπλακ άουτ στο σύστημα ηλεκτροδότησης στην Αττική (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο καύσωνας προκαλεί μπλακ άουτ στην Αττική λόγω αυξημένης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Περιοχές όπως το Κολωνάκι, Εξάρχεια, Κυψέλη και Ζωγράφου πλήττονται περισσότερο από διακοπές ρεύματος.
  • Διακοπές ρεύματος παρατηρούνται επίσης σε Πειραιά, Νίκαια και Κερατσίνι.
  • Οι φωτεινοί σηματοδότες δεν λειτουργούν σε πολλές περιοχές λόγω των μπλακ άουτ.
  • Οι τεχνικοί της ΔΕΗ εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και είναι αισιόδοξοι για τη μείωση της κατανάλωσης.

Οι αντοχές του συστήματος ηλεκτροδότησης δοκιμάζονται σήμερα λόγω του καύσωνα και της αυξημένης κατανάλωσης. Σε πολλές περιοχές στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια προάστια σημειώθηκε μπλακ άουτ και είναι χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες, ενώ επί ποδός βρισκεται σχεδόν όλο το δυναμικό των τεχνικών της ΔΕΗ.

ΑΔΜΗΕ: Σε επιφυλακή για τις αντοχές της ηλεκτροδότησης στον καύσωνα

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στο κέντρο της Αθηνας, σε Κολωνάκι, Εξάρχεια, Κυψέλη, όπου λειτουργούν πολλές επιχειρήσεις με αναμμένα τα κλιματιστικά, και στου Ζωγράφου. Πρόβλημα υπάρχει αυτήν την ώρα και σε Λούτσα. Πικέρμι.

Σε κατάσταση «RED CODE» πολλές περιοχές της Αττικής και άλλες 6 περιφέρειες

Νωρίτερα υπήρχε πρόβλημα στο Μενίδι, στη Μεταμόρφωση και στα νότια προάστια, σε περιοχές με μεγάλο πληθυσμό, όπως η Αργυρούπολη και ο Άλιμος. Χωρίς ρεύμα έμειναν και περιοχές σε Πειραιά, Νίκαια και Κερατσίνι.    

Χωρίς ρεύμα έμειναν και Πειραιάς, Νίκαια, Κερατσίνι

Χωρίς ρεύμα έμειναν και Πειραιάς, Νίκαια, Κερατσίνι 

Προβλήματα στους φωτεινούς σηματοδότες

Εξαιτίας των διακοπών ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές δε λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες

Αιτίες των παραπάνω προβλημάτων είναι η αυξημένη υγρασία, η ζέστη και φυσικά η υπερβολική κατανάλωση. Πάντως  οι τεχνικοί είναι αισιόδοξοι ότι το σύστημα θα αντέξει, καθώς η κατανάλωση λογικά θα μειώνεται όσο περνάει η ώρα.


 

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