Bίντεο ντοκουμέντο με τις τελευταίες στιγμές του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, λίγες ώρες πριν βρεθεί άγρια δολοφονημένος παρουσίασε το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star.

Tα πλάνα είναι από το μεσημέρι της Δευτέρας, στα οποία φαίνεται ο Σταύρος Γεωργίου να μπαίνει ευδιάθετος σε κατάστημα της περιοχής και να ψωνίζει.

Τελευταία φορά που εμφανίστηκε ζωντανός στην περιοχή ήταν το βράδυ της Δευτέρας, όταν άφησε το αυτοκίνητό του σε πάρκινγκ. Σε βίντεο που έχει στα χέρια του το Ανθρωποκτονιών έχει καταγραφεί να κατεβαίνει από αυτό και να πηγαίνει στο γραφείο του. Την ώρα που έμπαινε στην πολυκατοικία φαίνεται να τον ακολουθεί ένα άτομο. Δε διακρίνεται εάν είναι άνδρας ή γυναίκα. Ωστόσο, αυτόπτες μάρτυρες διέκριναν ότι είχε πιασμένα τα μαλλιά αλογοουρά.

Οι αρχές εξετάζουν εάν είχε προηγηθεί έξοδος σε κάποιο μπαρ κοντά στην πλατεία Βικτωρίας.

Σταύρος Γεωργίου: Τον σκότωσαν στο ξύλο - Σοκάρει η ιατροδικαστική

Από την ιατροδικαστική εξέταση προκύπτει ότι η σορός του ποινικολόγου έφερε πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και τον θώρακα. Δέχθηκε κυρίως γροθιές και κλωτσιές και εξετάζεται αν τον χτύπησαν και πάνω σε κάποιο έπιπλο.

Δεν εντοπίστηκαν στο σώμα του αμυντικά τραύματα, στοιχείο που δείχνει ότι δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Σταύρος Γεωργίου: Εξετάζουν DNA από το γραφείο του

Από το δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας όπου βρέθηκε νεκρός έχουν συλλεχθεί αποτυπώματα και δείγματα γενετικού υλικού. Αυτό που μένει είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχει DNA στα νύχια του, το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί με τα ευρήματα που βρέθηκαν στον χώρο.

Σε περίπτωση που ο δράστης είναι σεσημασμένος, τότε οι Αρχές θα βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Τα πράγματα, ωστόσο, θα δυσκολέψουν αν το γενετικό του υλικό δεν υπάρχει στη βάση δεδομένων των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Κατερίνας Ρίστα στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εκτιμούν πως πρόκειται για αλλοδαπό.

Παράλληλα, έχουν ενεργοποιήσει το πληροφοριακό τους δίκτυο στο κέντρο της Αθήνας και εξετάζουν τις τελευταίες επαφές και συναντήσεις του θύματος.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star, το απόγευμα της Κυριακής ο ποινικολόγος βρισκόταν σε γνωστό φούρνο στην πλατεία Βικτωρίας, όπου έπινε τον καφέ του. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν εκεί τον προσέγγισε κάποιο άτομο ή αν είχε προγραμματισμένο ύποπτο ραντεβού.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες βασίζονται και σε δεκάδες βίντεο από κάμερες ασφαλείας, τα οποία βρίσκονται ήδη στα χέρια της Αστυνομίας και αναλύονται καρέ-καρέ.

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