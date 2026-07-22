Σταύρος Γεωργίου: «Είχε κλείσει ραντεβού με τον δολοφόνο του»

«Μπαμπά άνοιξέ μας την πόρτα», φώναζαν οι 16χρονες κόρες του

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Δημιουργήθηκε με τη χρήση AI
Νεκρός ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου / ΣΚΑΙ

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο δικηγορικό του γραφείο στην Αθήνα, χώρο στον οποίο διέμενε κιόλας. 

«Γραφείο το είχε, αλλά κάποιες φορές διανυκτέρευε κι εκεί πέρα και δεχόταν πελάτες κι αργά», λέει χαρακτηριστικά γείτονας του Σταύρου Γεωργίου. 

Νεκρός ο Σταύρος Γεωργίου - Βρέθηκε στο δικηγορικό του γραφείο

Νεότερα για τη δολοφονία Γεωργίου

Η είσοδος της πολυκατοικίας όπου βρισκόταν το γραφείου του Σταύρου Γεωργίου / INTIME NEWS / ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Τα ευρήματα από τον τόπο του εγκλήματος συνθέτουν μια ιδιαιτέρως σοκαριστική εικόνα, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Ο άτυχος δικηγόρος εντοπίστηκε σε εμβρυακή στάση, γυμνός, ενώ τα ρούχα του ήταν διεσπαρμένα στον χώρο και το σώμα του έφερε βαρύτατα τραύματα από ξυλοδαρμό. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο θάνατός του φαίνεται πως προήλθε από σφοδρά χτυπήματα στο κεφάλι.

Καλλιακμάνης για Γεωργίου: Το ραντεβού θανάτου με τον δράστη 

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήληων Ν/Α Γιώργος Καλλιακμάνης τοποθετήθηκε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το στυγερό έγκλημα, υπογραμμίζοντας ότι το ότι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης δείχνει πως ο θύτης ήταν γνωστός ή αναμενόμενος.

«Είχε κλείσει ραντεβού με τον δολοφόνο του στο γραφείο του. [...] Εγώ αυτό το βλέπω ως ραντεβού θανάτου. Όχι προμελετημένο. Μάλλον λάθος έκφραση, το βλέπω ως ένα ραντεβού που κατέληξε σε αυτό. Γιατί αν είχαν κάποιοι προσχεδιάσει να αφαιρέσουν τη ζωή του Σταύρου Γεωργίου, γιατί είχε εμπλακεί σε πολλές ποινικές υποθέσεις, δε θεωρώ ότι θα το έκαναν με αυτόν τον τρόπο», είπε. 

Ο κ. Καλλιακμάνης απέκλεισε τη σύγκριση με εκτελέσεις τύπου συμβολαίων θανάτου και εκτίμησε ότι η κατάσταση ξέφυγε κατά τη διάρκεια της συνάντησης: «Θεωρώ, έτσι όπως βρέθηκε ο Σταύρος Γεωργίου, θεωρώ ότι κάποια εμπλοκή υπήρχε στην πορεία της επαφής... Αυτός που μπήκε δεν είχε σκοπό να τον σκοτώσει».

Νεκρός ο Σταύρος Γεωργίου: Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από τις αρχές στη συλλογή στοιχείων από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, καθώς το γραφείο βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα κεντρικό και πολυσύχναστο σημείο.

«Θεωρώ ότι θα υπάρξει πολύ υλικό επειδή το γραφείο του είναι στην 3η Σεπτεμβρίου και Αγίου Μελετίου, είναι ένα κεντρικό σημείο. Υπάρχουν πολλές κάμερες», πρόσθεσε ο κ. Καλλιακμάνης. 

Ποια σενάρια εξετάζονται για τη δολοφονία γεωργίου

Ο Σταύρος Γεωργίου εντοπίστηκε νεκρός σε εμβρυακή στάση και γυμνός / INTIME NEWS / ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Παράλληλα, τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχουν αποκλείσει τον χώρο, συλλέγοντας αποτυπώματα, γενετικό υλικό (DNA) και αντικείμενα (όπως ποτήρια ή τσιγάρα), τα οποία αναμένεται να ταυτοποιηθούν εφόσον ο δράστης είναι σεσημασμένος. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον κ. Καλλιακμάνη, η αφαίρεση του κινητού τηλεφώνου του θύματος ενισχύει την εκτίμηση ότι ο δράστης θέλησε να καλύψει τα ίχνη των επικοινωνιών τους, με τις αρχές να αναζητούν δεδομένα κλήσεων και στίγματος από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας.

Σταύρος Γεωργίου: Η περιγραφή του θυρωρού που βρήκε τη σορό του 

Την ίδια ώρα, η περιγραφή του θυρωρού της πολυκατοικίας, του ανθρώπου που πρώτος βρήκε τη σορό του ποινικολόγου, σοκάρει. 

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει μιλώντας στο Mega, έφτασε στην πολυκατοικία όταν κάποιος ένοικος τον κάλεσε, καθώς άκουσε τις 16χρονες κόρες του έξω από το γραφείο του να φωνάζουν «μπαμπά άνοιξέ μας». 

«Ανοίγω την πόρτα του δωματίου, η οποία δεν ήταν κλειδωμένη, την είχαν μισοκλείσει, είδα το κρεβάτι άδειο, κάνω έτσι και τον είδα ξάπλα. Δεν μπήκα πιο μέσα γιατί καταλαβαίνεις τι μπορεί να είχε συμβεί. Έβαλα τα χέρια στο κεφάλι, κατάλαβαν τα κορίτσια, έβαλαν τα κλάματα, βγήκαμε έξω, έκλεισα την πόρτα, ήρθε η αστυνομία, παρέδωσα το κλειδί. Είναι της αστυνομίας η υπόθεση. Ακόμα δεν έχω συνέλθει, το σοκ ήταν μεγάλο και για μένα και για τα κορίτσια». 

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