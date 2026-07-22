Νεκρός ο Σταύρος Γεωργίου: Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Ο ιατροδικαστής εντόπισε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο

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Πηγή: Φωτπγραφία με χρήση ΑΙ

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Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έρευνες των Αρχών για τις συνθήκες θανάτου του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Τρίτης μέσα στο δικηγορικό του γραφείο, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Νεκρός ο Σταύρος Γεωργίου - Βρέθηκε στο δικηγορικό του γραφείο

Τα πρώτα στοιχεία από τη νεκροψία, σύμφωνα με πληροφορίες, ενισχύουν το ενδεχόμενο ο θάνατός του να προήλθε από άγριο ξυλοδαρμό, καθώς δεν εντοπίστηκαν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο ή πυροβόλο όπλο. 

Σταύρος Γεωργίου: Πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο ποινικολόγος έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης να χρησιμοποίησε κάποιο αμβλύ αντικείμενο ή ακόμη και να τον ξυλοκόπησε με γροθιές και κλωτσιές.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο γνωστός ποινικολόγος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού - Intimenews

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο γνωστός ποινικολόγος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού - Intimenews

Κατά τη μακροσκοπική εξέταση, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε «κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από θλών όργανο», ενώ η νεκροψία - νεκροτομή αναμένεται να προσδιορίσει τόσο την ακριβή αιτία όσο και την ώρα θανάτου.

Αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι ο Σταύρος Γεωργίου ενδέχεται να βρισκόταν νεκρός στο γραφείο του για αρκετές ώρες, πιθανόν ακόμη και από το προηγούμενο βράδυ ή τις πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας.

Σταύρος Γεωργίου: Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης

Ένα από τα στοιχεία που προβληματίζουν ιδιαίτερα τους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών είναι το γεγονός ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου, ενώ ο χώρος δεν έφερε εικόνα αναστάτωσης ή εκτεταμένης έρευνας.

Ο ιατροδικαστής φέρεται να εντόπισε τραύματα στο κρανίο και στο πρόσωπο του Σταύρου γεωργίου από θλον όργανο - Intimenews

Ο ιατροδικαστής φέρεται να εντόπισε τραύματα στο κρανίο και στο πρόσωπο του Σταύρου γεωργίου από θλον όργανο - Intimenews

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να λείπει κάποιο αντικείμενο από το γραφείο του γνωστού ποινικολόγου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί κάτι σχετικό.

Το αίμα που εντοπίστηκε στον χώρο φαίνεται να προέρχεται κυρίως από τα σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, ενώ οι ειδικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιούν εξονυχιστική συλλογή γενετικού υλικού, αποτυπωμάτων και άλλων πειστηρίων.

Σταύρος Γεωργίου: Οι κόρες του τον βρήκαν νεκρό

Το τραγικό περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν οι δύο 16χρονες κόρες του άρχισαν να τον αναζητούν, καθώς δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές τους κλήσεις.

Ερευνάται ο Σταύρος Γεωργίου να ήταν νεκρός από την προηγούμενη μέρα - Intimenews

Ερευνάται ο Σταύρος Γεωργίου να ήταν νεκρός από την προηγούμενη μέρα - Intimenews

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ανήλικες μετέβησαν στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας και χτυπούσαν επίμονα το κουδούνι χωρίς να λάβουν απάντηση. Ένοικος της πολυκατοικίας άκουσε τις φωνές τους και ενημέρωσε τον θυρωρό, ο οποίος άνοιξε τον χώρο.

Εκεί αποκαλύφθηκε η τραγωδία, με τον γνωστό ποινικολόγο να εντοπίζεται νεκρός δίπλα σε κρεβάτι που είχε τοποθετήσει στο γραφείο του, προκειμένου να ξεκουράζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε λίγο μετά τις 22:00 και απέκλεισε άμεσα τον χώρο για τη συλλογή στοιχείων.

Φως στο θρίλερ του θανάτου του Σταύρου Γεωργίου αναμένεται να δώσουν η νεκροψία - νεκροτομή και τα αποτελέσματα τωμ εγκληματολογικών εργαστηρίων - Intimenews

Φως στο θρίλερ του θανάτου του Σταύρου Γεωργίου αναμένεται να δώσουν η νεκροψία - νεκροτομή και τα αποτελέσματα τωμ εγκληματολογικών εργαστηρίων - Intimenews

Σύμφωνα με τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργο Καλλιακμάνη, στο σημείο βρέθηκε κι ένα μαχαίρι, αλλά από τα μέχρι τώρα στοιχεία, δε φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε. 

Σταύρος Γεωργίου: Τι εξετάζουν οι Αρχές

Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ώρες της ζωής του ποινικολόγου, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, τηλεφωνικές επικοινωνίες, αλλά και πρόσωπα που ενδέχεται να είχαν επαφές μαζί του πριν από τον θάνατό του.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ακριβή ώρα θανάτου, στα ευρήματα της νεκροτομής και στα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, τα οποία αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τον τρόπο με τον οποίο τραυματίστηκε θανάσιμα.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές αποκλείουν το ενδεχόμενο ο θάνατός του να προκλήθηκε από πυροβόλο ή αιχμηρό όπλο, ενώ όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν ανοιχτά.

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