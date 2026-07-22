Η Μελίνα Νικολαΐδη γιόρτασε τα 22α γενέθλιά της μαζί με τη μαμά της - Βίντεο

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα, Τρίτη 22 Ιουλίου, η Δέσποινα Βανδή και πρόκειται να τα γιορτάσει με όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Τα social media έχουν πάρει ήδη «φωτιά», με την τραγουδίστρια να δέχεται από το πρωί τρυφερές διαδικτυακές ευχές. Ανάμεσα σε αυτούς που της ευχήθηκαν, ξεχώρισε η κόρη της, Μελίνα.

Η Μελίνα Νικολαΐδη μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο φωτογραφίες, στις οποίες μαμά και κόρη ποζάρουν αγκαλιασμένες και χαμογελαστές, με φόντο το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα.

Πάνω στην ανάρτησή της σχολίασε: «Happy birthday to my forever favorite human» («Χρόνια πολλά στον για πάντα αγαπημένο μου άνθρωπο»).

Η ανάρτηση της Μελίνας Νικολαΐδη

Η Δέσποινα Βανδή έχει μιλήσει πολλές φορές για την όμορφη οικογένειά της, τονίζοντας πως πάνω απ' όλα επιθυμεί να είναι μια μητέρα στην οποία τα παιδιά της, Μελίνα και Γιώργος Νικολαΐδης, θα μπορούν πάντα να απευθύνονται.

«Έχω πολύ καλή σχέση με τα παιδιά μου. Έχω τρομερό δέσιμο και με τα δυο μου παιδιά. Ποτέ δεν έζησα τη σύγκρουση με τα παιδιά μου, ούτε στην εφηβεία. Έχω μια πολύ αγαπησιάρικη σχέση, είμαστε πολύ δεμένες με τη Μελίνα. Το σημαντικό στη σχέση μου με τα παιδιά μου είναι να επικοινωνούμε και αυτό είναι που μας έχει σώσει μέχρι σήμερα. Είμαστε μία γροθιά με τα παιδιά μου», είχε εξομολογηθεί σε παλαιότερη συνέντευξή της.

Η Δέσποινα Βανδή με την κόρη της, Μελίνα

Από την πλευρά της, η 22χρονη Μελίνα εκφράζει συχνά τον θαυμασμό της προς τη μητέρα της, χαρακτηρίζοντάς τη το μεγαλύτερό της πρότυπο. Μάλιστα, τον τελευταίο καιρό η σχέση τους έχει προχωρήσει σε άλλο επίπεδο, αφού έχουν γίνει συνέταιροι, λανσάροντας τη δική τους σειρά καλλυντικών, η οποία έχει γίνει ανάρπαστη από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας της.