Στη Μύκονο περνάει μέρος των φετινών διακοπών της η Σοφία Βεργκάρα, η οποία έφτασε στο νησί μαζί με φίλους της. Η Λατίνα σταρ βρέθηκε σε γνωστό μαγαζί το βράδυ της Τρίτης, όπου είχε προγραμματίσει δείπνο και παρακολούθησε ζωντανά το σετ της διάσημς DJ, Πέγκι Γκου.

Η παρουσία της στο Νησί των Ανέμων έγινε γνωστή και μέσα από τις αναρτήσεις που έκανε στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media. Η Σοφία Βεργκάρα δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από τις στιγμές της στην Ελλάδα, χωρίς να αναφέρει ονομαστικά τη Μύκονο.

Με μία σύντομη φράση συνόδευσε το υλικό που ανέβασε, γράφοντας στα ισπανικά «Νύχτες στην Ελλάδα».

Η ανάρτηση της Σοφίας Βεργκάρα

Η Σοφία Βεργκάρα στη Μύκονο με φίλους

Η Σοφία Βεργκάρα βρίσκεται στο νησί εδώ και λίγες ώρες, έχοντας επιλέξει τη Μύκονο ως έναν από τους σταθμούς των καλοκαιρινών της διακοπών. Την επίσκεψη συνοδεύει παρέα φίλων, με τους οποίους απολαμβάνει την παραμονή της στο κυκλαδίτικο νησί.

Το βράδυ επέλεξε το Scorpios, έναν από τους γνωστούς προορισμούς της νυχτερινής ζωής της Μυκόνου, συνδυάζοντας το δείπνο της με τη μουσική εμφάνιση της διάσημης DJ Πέγκι Γκου.

Η Σοφία Βεργκάρα αγαπάει την... Grecia και δεν τον κρύβει! /Φωτογραφία Instagram

Η ανάρτηση «Νύχτες στην Ελλάδα»

Το στοιχείο που ξεχώρισε από την παρουσία της στα social media ήταν η λεζάντα που χρησιμοποίησε στην ανάρτησή της. Παρότι δημοσίευσε στιγμιότυπα από τη διαμονή της στην Ελλάδα, δεν κατονόμασε τη Μύκονο και επέλεξε να γράψει μόνο: «Νύχτες στην Ελλάδα».

Η ανάρτηση περιλάμβανε φωτογραφίες και βίντεο από τη βραδινή της έξοδο, δίνοντας το δικό της στίγμα από τις πρώτες ώρες των διακοπών της στο ελληνικό νησί.