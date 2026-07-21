Τον τάφο της Αλίκης Βουγιουκλάκη επισκέφθηκε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, μια ημέρα μετά το μνημόσυνο για τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατό της.

Ο γιος της θρυλικής ηθοποιού και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, που δεν έδωσε το «παρών» στο μνημόσυνο, επέλεξε να βρεθεί μόνος στο μνήμα της μητέρας του και να μοιραστεί δημόσια τα συναισθήματά του μέσα από ανάρτηση στο Instagram.

Την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026, ο «Γιαννάκης» δημοσίευσε φωτογραφία από το μνήμα της Αλίκης Βουγιουκλάκη στον επίσημο λογαριασμό που έχει δημιουργηθεί για εκείνη στο Instagram. Στη λεζάντα της ανάρτησης κατέγραψε τη σκέψη του για την απώλειά της, τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατό της.

«Για άλλη μια χρονιά ήρθα σήμερα κοντά σου. Στάθηκα σιωπηλά δίπλα σου, εκεί όπου αναπαύεσαι. Φέτος συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από τότε που έφυγες κι όμως υπάρχουν στιγμές που η απουσία σου μοιάζει ακόμη αδιανόητη. Δεν έφερα πολλά λόγια. Τα αγαπημένα σου λουλούδια και μια σκέψη, μια προσευχή και την αγάπη που ο χρόνος δεν μπόρεσε ποτέ να μικρύνει. Μου λείπεις, μα σε νιώθω πάντα δίπλα μου. Δε θα ξεχάσω ποτέ τα τελευταία λόγια που μου είπες. Σ αγαπώ», έγραψε.

Η ανάρτηση του Γιάννη Παπαμιχαήλ

Τριάντα χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη

Το μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα. Εκεί παρευρέθηκαν ο αδελφός της, Αντώνης Βουγιουκλάκης, με τον γιο του, Αιμίλιο Βουγιουκλάκη, η σύζυγος του αείμνηστου Τάκη Βουγιουκλάκη, Έφη Πίκουλα, καθώς και πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Μεταξύ όσων έδωσαν το παρών ήταν ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Κώστας Πρέκας, ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Μάκης Δελαπόρτας κι η Άριελ Κωνσταντινίδη, μαζί με ακόμη ανθρώπους που είχαν συνδεθεί με την ηθοποιό και θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη της.

Θυμίζουμε ότι η Εθνική μας σταρ πέθανε στις 23 Ιουλίου 1996, σε ηλικία 62 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Η συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατό της αποτέλεσε την αφορμή τόσο για το ετήσιο μνημόσυνο όσο και για τη νέα δημόσια αναφορά του Γιάννη Παπαμιχαήλ στη μητέρα του.

Η ανάρτηση προκάλεσε αντιδράσεις συγκίνησης από διαδικτυακούς φίλους του, οι οποίοι έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης και απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη της ηθοποιού. Τριάντα χρόνια μετά τον θάνατό της, το όνομα της Αλίκης Βουγιουκλάκη εξακολουθεί να συνδέεται με ισχυρό αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και με σταθερή αναγνώριση από το κοινό.